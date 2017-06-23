Кого защищают российские «Искандеры» в Таджикистане

07.06.2017 12:57:24

В Таджикистане завершились международные антитеррористические учения «Душанбе–Антитеррор-2017». Это по меньшей мере четвертое подобное мероприятие на территории страны.

Примечательных моментов несколько. Во-первых, масштабность как по составу участников, так и по количеству задействованной военной техники. Во-вторых, приглашение в качестве наблюдателей представителей Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). В-третьих, горячая моральная поддержка официального Душанбе.

Масштабность. Мероприятия на территории Таджикистана – это второй и завершающий этап учений. Первый – координационный – состоялся 23-26 мая. Спецслужбы стран участниц ОДКБ отрабатывали виртуальное и реальное противостояние вербовщикам террористов. Вторым этапом стала контртеррористическая операция по восстановлению работы стратегического объекта и освобождению условных заложников. Завершились учения совместной российско-таджикской силовой операцией по уничтожению бандформирования, которое по легенде прорвалось через границу Таджикистана.

В учениях были задействованы 4,5 тыс. военнослужащих и более 300 единиц российской техники. В этом числе:

- вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор». Эти транспортно-штурмовые машины – модификация стандартного военно-транспортного воздушного судна Ми-8/17. Находятся на вооружении ВВС России;

- танки Т-72. Наряду с российскими танками Т-90 и «Армата» Т-72 остаются основным боевыми машинами российской армии. Сейчас активно используются сирийскими правительственными войсками в наземных операциях по борьбе с террористами;

- реактивные системы залпового огня «Ураган». Это усовершенствованная модель реактивной системы залпового огня «Град». Состоит на вооружении России, Беларуси и Казахстана;

- бомбардировщики Ту-22М3. Используется в составе дальней авиации и в авиации ВМФ России;

- оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Состоит на вооружении ракетных бригад России с начала 2000-х годов. ОТРК «Искандер» считается «самым опасным оружием ВС России, противодействовать которому не может никакая из существующих систем ПРО».

В ходе настоящих учений за пределами России комплекс был применен впервые. Стартовые позиции находились на полигоне Ляур в 140 км от цели – скопления условных боевиков, которая, в свою очередь, располагалась на полигоне Харб-майдон. Объективный контроль подтвердил полное уничтожение цели.

Наблюдатели. На учениях, как сказано выше, присутствовали представители Региональной антитеррористической структуры ШОС, ОБСЕ и ОДКБ. И если для шести стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности учения носили практическую пользу, то приглашение Китая и представителей ОБСЕ, вероятно, преследовало иную цель.

Какую – нетрудно догадаться. На учениях Россия демонстрировала свою боеспособность и военные возможности не только ближайшим союзникам, но и вероятным конкурентам. К слову, последние неоднократно обвиняли Москву в агрессивной военной политике после развертывания ОТРК «Искандер» в Калининградской области в 2016 г.

Позиция Душанбе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился с посланием к участникам учений. Помимо общих слов о совместном укреплении мира и содействии безопасности региона, президент отметил, что Таджикистан больше остальных стран региона подвержен риску проникновения террористов и экстремистов, являясь буфером на их пути. «Такого накала и напряжения на границе с Афганистаном Таджикистан не испытывал с 2016 года», – говорится в обращении Э. Рахмона.

Озабоченность Душанбе понять несложно: армия Таджикистана – одна из самых слабых и малочисленных в Средней Азии, и она едва ли сможет самостоятельно обеспечить безопасность государственной границы с соседним неспокойным Афганистаном.

На фоне тревожных новостей о скоплении боевиков в северной части Афганистана и их возможных перемещениях к таджикской границе, помощь союзников является для Душанбе своевременной и очень желанной. Москва готова задействовать силы 201-й российской военной базы, которая насчитывает около 6 тыс. военнослужащих, размещенных гарнизонами около городов Душанбе, Курган-Тюбе и Куляб. Китай, со своей стороны, вероятно, продолжит укреплять и оснащать таджикистанскую границу.

Таджикистан, являясь участником ОДКБ и одновременно с этим членом ШОС, надеется дождаться успехов союзников в афганском направлении. Любой безболезненный переход из острой фазы противостояния в вялотекущую важен и нужен Душанбе. Не имея возможности серьезно повлиять на ситуацию, власти страны предпочтут закрыться, чтобы пресечь вероятность «пожара» внутри страны от малейшей искры извне.

Оценка эксперта. Тем более что поводов для беспокойства предостаточно. Любое социальное недовольство может подтолкнуть подпольные экстремистские и террористические ячейки, находящиеся на территории страны, к активизации.

«Боевики собираются выйти через Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан в Россию. Все государства, через которые лежат эти тропы, должны подготовиться к возможному прорыву радикальных групп. И основной вопрос не в том, смогут ли Россия и Китай удержать стабильную ситуацию в Центральной Азии, а в том, что прорыв боевиков может активизировать подпольные террористические ячейки внутри стран региона», – считает политолог Марс Сариев.

Шаиста Джураева

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