Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Обратная сторона медали

XX Юбилей Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
23.06.2017
12:00:03
"Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
22.06.2017
15:22:24
У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
12:23:43
Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
12:21:23
В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
Говорит Грузинский Народ! далее »
21.06.2017
12:10:01
Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
11:44:24
Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
20.06.2017
14:36:02
Депутат Затулин о возможных кибератаках в США: «Может, мы так хотели улучшить вашу демократию?» далее »
11:43:52
Додон заявил, что инициированный им консультативный референдум состоится далее »
11:40:48
Мирзияев поручил имамам заново изучить дела мусульман из «черного списка» далее »

Славянский мир под прицелом. далее »

Говорит Грузинский Народ! далее »

60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »

Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »

Украина: американская мечта. далее »

Американо-украинская дипломатия. Первая Студия. далее »

Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там» далее »

Рубрика / Общество

В Туркменистане отменяют всеобщие социальные льготы


07.06.2017 12:53:30

По сообщению Государственного агентства Туркменистана, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочего совещания по вопросам экономики поручил подготовить предложения по аннулированию всех льгот. «То есть льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи», — уточняет официальный туркменский источник.

Система социальных льгот в Туркменистане была установлена при первом президенте страны Сапармурате Ниязове и предполагала возможность бесплатного обеспечения граждан водой, газом и электричеством. Однако времена нефтегазового изобилия, позволявшие предоставлять такие льготы для сравнительно небольшой страны, кончились. К тому же у Туркменистана давно возник ряд серьезных проблем с его партнерами в газовой сфере — например, с Ираном, который не хочет платить за поставки, сделанные в прошлом десятилетии.

Официально в Туркменистане «сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация, наблюдается устойчиво высокая динамика роста на экономически достаточном уровне». По итогам четырех месяцев текущего года, сообщил Гурбангулы Бердымухамедов, показатель роста ВВП составил 106,3%.

Однако новости из Туркменистана надо, как известно, читать между строк. В ходе совещания президент страны объявил за «неудовлетворительное» или «ненадлежащее» исполнение должностных обязанностей несколько строгих выговоров, в том числе министру финансов М. Мухаммедову, министру экономики и развития Б. Базарову, председателю Главной государственной налоговой службы С. Гундогдыеву, а также курирующему экономический блок вице-премьеру Б. Ходжамаммедову. Из этого можно сделать вывод, что бюджет Туркменистана столкнулся с серьезной нехваткой нефтегазовых доходов, а мобилизовать серьезные дополнительные поступления в казну у властей пока не получается. В ситуации фискального кризиса именно сокращение льгот для населения становится наиболее предсказуемым вариантом действий властей.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.