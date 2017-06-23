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Рубрика / Общество
В Туркменистане отменяют всеобщие социальные льготы
|07.06.2017 12:53:30
По сообщению Государственного агентства Туркменистана, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочего совещания по вопросам экономики поручил подготовить предложения по аннулированию всех льгот. «То есть льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи», — уточняет официальный туркменский источник.
Система социальных льгот в Туркменистане была установлена при первом президенте страны Сапармурате Ниязове и предполагала возможность бесплатного обеспечения граждан водой, газом и электричеством. Однако времена нефтегазового изобилия, позволявшие предоставлять такие льготы для сравнительно небольшой страны, кончились. К тому же у Туркменистана давно возник ряд серьезных проблем с его партнерами в газовой сфере — например, с Ираном, который не хочет платить за поставки, сделанные в прошлом десятилетии.
Официально в Туркменистане «сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация, наблюдается устойчиво высокая динамика роста на экономически достаточном уровне». По итогам четырех месяцев текущего года, сообщил Гурбангулы Бердымухамедов, показатель роста ВВП составил 106,3%.
Однако новости из Туркменистана надо, как известно, читать между строк. В ходе совещания президент страны объявил за «неудовлетворительное» или «ненадлежащее» исполнение должностных обязанностей несколько строгих выговоров, в том числе министру финансов М. Мухаммедову, министру экономики и развития Б. Базарову, председателю Главной государственной налоговой службы С. Гундогдыеву, а также курирующему экономический блок вице-премьеру Б. Ходжамаммедову. Из этого можно сделать вывод, что бюджет Туркменистана столкнулся с серьезной нехваткой нефтегазовых доходов, а мобилизовать серьезные дополнительные поступления в казну у властей пока не получается. В ситуации фискального кризиса именно сокращение льгот для населения становится наиболее предсказуемым вариантом действий властей.