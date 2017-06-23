Добьётся ли Киев настоящих санкций от России?

07.06.2017 12:29:24

Украина готова обсудить свои торговые отношения с Россией напрямую с Москвой. Как сообщил пресс-центр Минэкономразвития 29 мая, консультации будут проходить в рамках механизма решения споров ВТО, в соответствии с обязательствами, которые взяла на себя Украина, когда туда вступала. Если переговоры в течение двух месяцев не приведут к взаимоприемлемому решению проблемы, дело может быть передано на рассмотрение третейской группы.

«Системно и сознательно нарушает свои международные обязательства»

Запрос на проведение консультаций «в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину» был отправлен в штаб-квартиру ВТО в Женеве 20 мая. Об этом объявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и изложил суть претензий к торговой политике Украины, указанных в документе.

Характер и количество разнообразных запретов на единицу времени, действительно, впечатляет. Это ограничения на ввоз из РФ мясных, молочных продуктов, алкоголя, оборудования для железных дорог, книг и печатной продукции, применение дискриминационного налогового режима при ввозе подержанных российских автомобилей, а также специального экологического, санитарного и фитосанитарного контроля российского продовольствия, одежды, косметики, бытовой химии и других товаров. Кроме того, на подконтрольной себе территории Киев официально запрещает либо ограничивает инвестиционную и иную деятельность сотен российских компаний.

Очередное «запретительное» обострение у Киева пришлось на конец мая. После блокировки сайтов «ВКонтакте», «Одноклассников», «Кинопоиск», антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb, сервисов Mail.Ru 16 мая, а также замораживания активов и запрета на транзакции и вещание основных российских телерадиокомпаний Киев вошел в азарт. Спустя два дня, 18 мая, «Укрзализныця» запретила погрузку и перемещение по территории страны всех грузовых вагонов, владельцами которых являются российские компании «Нефтетранссервис», филиалы «СГ-транс», «Рейл-1520 Сервис», «Сбербанк Лизинг», «Промтрансинвест», «Астон» и «Грузовая компания». 19 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести антидемпинговые пошлины на импорт азотных удобрений (карбамида и карбамидно-аммиачной смеси) из России в размере 31,84%. При этом в правительстве отметили, что РФ является основным поставщиком удобрений на Украину (80-90% импорта).

Та же судьба постигла российский шоколад и другие продукты, содержащие какао, антидемпинговая пошлина на которые составит 31,33%. МКМТ убеждена, что российские кондитеры поставками дешевой продукции нанесли ущерб экономике Украины, поскольку «препятствовали значительному росту цена на этот товар». В результате производство шоколада на Украине снизилось почти на 8%, а его совокупные продажи на внутреннем рынке – на 21%. Логики здесь, естественно, нет, тем более что в отличие от удобрений основными иностранными поставщиками какаосодержащих продуктов на украинский рынок являются Германия, Польша, Турция, Нидерланды, Болгария, а не Россия.

«Таким образом, российский запрос охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО», - объясняет М. Орешкин. «Число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права», - приходит к выводу российский министр.

Главное, чтоб у России сосед был нищий

История не нова, Киев последовательно пытается возвести стену на восточной границе уже четвертый год, в чем часто доходит до абсурда. К примеру, 29 мая СБУ «доблестно» сорвала закупку 16 школьных автобусов и пожарной машины в Закарпатье на сумму почти 30 млн. грн., поскольку победитель тендера планировал поставить автомобили российских производителей из санкционного списка.

Робкие ответные шаги Москвы официальный Киев называет «торговой агрессией», перекладывая таким способом вину за любые свои вредоносные действия на Россию. Затем, основываясь на изначально ложном посыле, скрупулёзно подсчитывает убытки и перечисляет скрытые мотивы несуществующей агрессии. В частности, заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская убеждена, что российская «торговая агрессия» преследует одновременно несколько целей, главная из которых – сделать Украину «финансово слабой». Впрочем, с этой задачей Киев успешно справляется самостоятельно.

Даже в тех случаях, когда от РФ нет никакой ответной реакции, торговые ограничения не проходят для украинской экономики безболезненно. К примеру, заградительные пошлины на какаосодержащие продукты, конечно, позволят заработать крупным украинским кондитерам, но спровоцируют виток цен и оставят украинцев без дешевого шоколада. А вот отказ от российских удобрений куда более серьезный шаг. Отечественную химию он не реанимирует из-за неподъемных цен на энергоресурсы, зато заложит мину под весь агропромышленный сектор страны.

Впервые решение об антидемпинговых пошлинах на минудобрения МКМТ приняла еще 27 декабря 2016 года, но меньше чем через месяц Минагрополитики направило обращение в комиссию о временной приостановке запретительных мер на время весенних полевых работ. Инстинкт самосохранения на время пересилил желание навредить российским поставщикам, и просьба была удовлетворена. Но новые «антидемпинговые» пошлины неизбежно приведут к увеличению себестоимости аграрной продукции, которая составляет половину всего украинского экспорта.

В действиях Киева есть и своя логика, удары наносятся по самым главным статьям российско-украинского товарооборота. Удобрения – вторая по объему товарная группа импорта из РФ (12%), которая к тому же последние годы постоянно увеличивается в размере, но главный предмет украинских закупок – минеральные продукты (44,8%). Это углеводороды, продукты их переработки, торговые контакты по которым и так сведены до минимального уровня, а также уголь. По идее, именно по нему будет нанесен следующий удар. Первая же попытка изъять российский антрацит остановит импортные поставки из РФ в принципе, что явно не добавит благополучия отечественной экономике.

Настоящие санкции

Несмотря на все усилия Киева, в 2017 году торговый оборот с РФ оттолкнулся от дна и стал расти. Украинский экспорт в Россию за январь-апрель увеличился в полтора раза, точно такая же ситуация с импортом. Где-то более, где-то менее интенсивно, но рост поставок идет по всем основным товарным группам. Конечно, в целом за последние годы торговля вследствие кризиса и сознательного курса Киева на изоляцию значительно снизилась. Кроме того, целый кусок товаропотока просто выпадает из поля зрения статистики Украины, поскольку торговля российских компаний с контрагентами из ЛДНР вовсе не учитывается.

Для сравнения: продажа украинской продукции в страны ЕС за первые четыре месяца этого года увеличилась на 26,1%, а импорт – на 25,3%. Доля Евросоюза в украинском экспорте упала на 2,5%, тогда как в импорте осталась такой же, как в январе-апреле 2016-го. И это с учетом работы ЗСТ, которая должна была «завязать» украинскую торговлю исключительно на ЕС.

Кстати, если бы не реверс российского газа, который Киев покупает через европейских посредников, падение было бы еще глубже.

Если с торговой политикой Киева все понятно, то РФ сейчас стоит перед дилеммой. «Поскольку маразматический аппетит украинских властей доставить как можно больше неприятностей России растет, придет время, когда Москва встанет перед вопросом, пришла ли пора применить настоящие санкции», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Это может быть что угодно. Полный отказ от поставок угля, мазута, ядерного топлива для АЭС, прекращение транзита газа через Украину или, к примеру, антидемпинговые пошлины на импорт украинских черных металлов и изделий из них, либо продуктов неорганической химии. Любое из этих ограничений резко ухудшит положение украинской экономики, и никакие кредиты МВФ в этом случае уже точно не помогут.

Например, Украина в январе-апреле 2017 г. импортировала 4 млн. 832,316 тыс. тонн угля каменного и антрацита на сумму $770,936 млн. При этом доля РФ в импорте составила 56,29%, США 20,69%, Австралии 7,1%.

В 2016 году Украина импортировала около 15,5 млн. тонн угольной продукции, две трети пришлось на РФ. Экспортировала 520 тыс. тонн, в основном в Словакию.

Одно из последних предложений Минэнерго Украины – химический контроль поставляемого угля из РФ, если, мол, обнаружится уголь из ДНР или ЛНР, то его просто нужно конфисковывать.

Так чего хочет Киев? Санкций?

Николай Коринь

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.