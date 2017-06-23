Камиль Самигуллин: Нередко люди, называющие себя реформаторами, оказываются на деле лжеспециалистами

07.06.2017 12:20:52

На страницах интернет-газеты «Реальное время» вышло продолжение статьи муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина «Является ли Ад вечным?». Во второй части публикации Камиль хазрат подробно анализирует размышления мусульманского богослова Ибн-Кайима о бренности ада и приводит доказательства из Куръана и достоверных хадисов с точки зрения ахли-сунны об ошибочности его воззрений. Религиозный деятель призывает быть очень осторожными в вопросах толкования шариатских вопросов и не вносить смуту в мусульманскую умму.

- Публикуемая статья написана мной для того, чтобы довести до каждого верующего и в целом до всех, кого некоторые авторы заставили усомниться в истинных смыслах благородного Куръана и Сунны Пророка ﷺ, что в вопросах толкования шариатских вопросов нужно быть очень осторожными, ведь нередко люди, называющие себя реформаторами, мусульманскими учеными, оказываются на деле лжеспециалистами, которые вносят смуту в мусульманскую умму, отрицают непререкаемые законы, ниспосланные Всевышним Аллахом, и ведут людей к пути безверия, - пишет Камиль хазрат на страницах интернет-газеты «Реальное время». - Если бы эти псевдоученые знали и понимали Куръан и Сунну, то не создавали бы смуту (фитну) и не усложняли жизнь всем мусульманам. Понимание религий дает лишь один Всевышний Аллах: «Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Однако поминают назидание только обладающие разумом» (Сура аль-Бакара, аят 269).

Напомним, что 2 июня в интернет-газете «Реальное время» вышла статья муфтия Татарстана в формате теологической дискуссии. «Является ли Ад вечным?» - так назвал известный религиозный деятель свою статью в ответ на высказывания тех, кто выразил сомнение существующим хадисам относительно вопроса о бесконечности адских мук.

Ознакомиться со статей можно здесь.

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