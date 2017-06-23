Шанхайская организация сотрудничества: уверенная поступь в будущее

07.06.2017 11:45:00

15 июня 2001 г. была образована Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В настоящее время ШОС представлена шестью странами-членами (Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан), шестью странами-наблюдателями (Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Монголия и Пакистан) и шестью странами-партнерами по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка). В целом ШОС объединяет восемнадцать государств, на территории которых проживает почти половина населения земного шара, а общий объем ВВП стран ШОС составляет около 40 трлн долл.

23–24 июня 2016 г. в Ташкенте состоялся саммит стран-участниц ШОС, на котором принята десятилетняя Стратегия развития Организации и запущена процедура принятия в члены ШОС Индии и Пакистана. Следовательно, можно с полным правом говорить, что ШОС с принятием в ее состав Индии и Пакистана превращается в планетарный центр силы современного мира. Президент России Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа», опубликованному в «Жэньминь жибао» 24 июня 2016 г., высказался за то, чтобы «ШОС становилась более масштабной организацией, приобретала всемирное значение» [1].

Здесь важно отметить, что ШОС не просто возникла в начале XXI в., а что она представляет собой философско-смысловое продолжение известной Бандунгской конференции 29 стран Азии и Африки, которая состоялась 18–24 апреля 1955 г. Именно Китай впервые предложил пять принципов мирного сосуществования. Это принципы уважения территориальной целостности; признание равенства всех рас и наций; отказ от интервенции и вмешательства во внутренние дела; урегулирование международных споров мирным путем; уважение принципов и целей Устава ООН, в частности, принципа самоопределения народов. Как справедливо отмечает китайский эксперт Ли Синь, «Шанхайский дух» – это, по сути, продолжение и развитие «духа Бандунга» … «Шанхайский дух», продолжая пять принципов мирного сосуществования, содержит коррективы, учитывающие требования сегодняшнего времени. «Шанхайский дух» подчеркивает опорные для нашей эпохи ориентиры – мир, сотрудничество и развитие. Он отражает чаяния и потребности подавляющего большинства членов международного сообщества» [2, с. 29].

Важно отметить, что Шанхайская организация сотрудничества не претендует на создание военного или политического блока. Изначально она была ориентирована на диалог цивилизаций, на новую модель сотрудничества, когда члены Организации не вступают в союзы и не действуют против какой-либо третьей стороны, на новую концепцию безопасности на основе доверия, взаимной выгоды и равенства. В этом и заключается смысл ШОС как планетарного центра объединения, основанного не на западном блоковом мышлении, а на международном согласии, следовательно, приемлемого для всех стран, всего мирового сообщества.

На примере ШОС видна уязвимость и ограниченность так называемых Трансатлантических и Тихоокеанских торговых и инвестиционных партнерств США. Это все-таки блоковая идея, а значит, она исходит из противостояния с не входящими в этот блок другими странами. Это очевидный анахронизм политического мышления и поведения западной господствующей элиты, который никоим образом не может служить подлинной моделью сотрудничества человечества в XXI в. Следовательно, Китай и Россия, являющиеся инициаторами создания ШОС, и США и Европейский союз, продвигающие идею блокового партнерства, находятся по разные стороны исторического развития. Китай и Россия воплощают будущее человечества, США и Европейский союз – его прошлое, притом во многом колониальное прошлое. Причем Китай и Россия представляют живые силы истории, а США и Европейский союз – мертвые. Поэтому, перефразируя слова Иисуса Христа, скажем: пусть живые страны идут за Китаем и Россией и предоставят мертвым США и Европейскому союзу погребать своих мертвецов.

Владимир Ленин в свое время, размышляя о перспективах мирового развития, указывал, что «исход борьбы зависит, в конечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай и некоторые другие государства составляют гигантское большинство населения. А именно это большинство населения и втягивается с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за свое освобождение, так что в этом смысле не может быть ни тени сомнения в том, каково будет окончательное решение мировой борьбы. В этом смысле окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена» [3, с. 404].

ШОС в этом смысле прекрасная организация, которая объективно укрепляет единство действий трех великих стран – Китая, Индии и России на международной арене. Тем более, что Китай фактически является мировым экономическим лидером. Формально это место занимают США, но реально, согласно данным МВФ, если использовать метод подсчета ВВП по паритету покупательной способности, то окажется, что по итогам 2014 г. объем китайской экономики уже превысил объем экономики США (17,6 трлн долл. против 17,4 трлн долл.) [4, с. 1]. А 30 ноября 2015 г. Международный валютный фонд объявил, что наравне с долларом США китайский юань является основной резервной валютой планеты. «Примечательно, что МВФ впервые за всю историю существования рассмотрел национальную валюту нового экономического субъекта в качестве резервной валюты мира» [5, с. 39]. В сугубо геоэкономическом аспекте это признает советник президента России Сергей Глазьев, который в интервью «БИЗНЕС Online» сказал: «США производят меньше, чем Азия. Китай производит больше, чем США, а Азия – больше, чем Европа и США вместе взятые. Баланс экономической активности уже сместился в сторону Азии»[6].

Благодаря Шанхайской организации сотрудничества появилась реальная возможность сопряжения двух грандиозных интеграционных проектов – «Экономического пояса «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза, что выводит Китай и Россию к новому качеству партнерства. Так, 8 мая 2015 г. Китай и Россия подписали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению «Экономического пояса «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. В тексте документа подчеркивалось, что «обе страны обязуются четко выполнять всю работу в рамках сотрудничества по сопряжению проектов «Экономического пояса «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза, что позволит обеспечить устойчивый рост региональной экономики, ускорить ее интеграцию, а также обеспечить региональную безопасность и развитие» [7, с. 23].

Все те положительные достижения последнего двадцатилетия, которые достигнуты в отношениях Китая и России с полным правом относятся и к Белоруссии. В частности, четверть века назад были установлены дипломатические отношения между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. За эти годы обе республики проделали большую работу и достигли неплохих результатов. Судите сами. За 2015 г. торговый оборот Беларуси с Китаем превысил 3 млрд долл. и Поднебесная вошла в тройку основных торговых партнеров республики Белоруссии. С участием китайского капитала в Белоруссии осуществляются десятки важных проектов в энергетической, транспортной, аэрокосмической, строительной, автомобильной и научно-гуманитарной сферах. Развернуто интенсивное строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», значение которого выходит за рамки традиционного экономического и торгового сотрудничества между странами. Речь идет о создании в Белоруссии принципиально нового технологического уклада, инновационной экономики.

Социалистический Китай является значительным фактором экономической и политической стабильности Белоруссии. Интенсивно развивающиеся белорусско-китайские отношения во многом обусловлены стремлением Белоруссии играть активную роль в Шанхайской организации сотрудничества. Как следствие, 16 июня 2009 г. на заседании Глав государств-членов ШОС в Екатеринбурге Республика Беларусь получила статус партнера ШОС по диалогу, а 10 июля 2015 г. в Уфе Белоруссии был уже предоставлен статус наблюдателя при ШОС. Осталось пройти одну ступеньку, чтобы стать полноправным членом ШОС. Но Республика Беларусь не думает останавливаться на достигнутом, а стремится к получению статуса государства-члена ШОС. Об этом 24 июня 2016 г. в Ташкенте говорил президент Александр Лукашенко на юбилейном саммите Глав государств, посвященном 15-летию образования ШОС. На встрече с китайским лидером Си Цзиньпином Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия готова идти по пути углубления отношений с Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества. Он, в частности, сказал: «Хочу Вас поблагодарить за то, что наша Белоруссия – единственное из европейских государств получило статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. Без поддержки великого Китая это было бы невозможно. Мы Вам весьма благодарны. Мы готовы быть «западными воротами» этой организации».

В контексте развития Шанхайской организации сотрудничества на повестку дня объективно выходит вопрос о новом формате торгово-экономического сотрудничества всех участников ШОС. Речь идет о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) на всем пространстве «Большой Евразии». «В начале основания ШОС была поставлена задача содействия торгово-экономическому сотрудничеству между государствами-членами ШОС, по мере того как государства-члены ШОС продвигают успешное развитие торговли и инвестиций, ускоряют строительство «одного пояса и одного пути», создание ЗСТ ШОС также может быть поставлено на повестку дня» [8, с. 28]. При эффективном сопряжении Евразийского экономического союза и «Экономического пояса «Шелкового пути» это будет не только в значительной степени способствовать росту торговли и инвестиций внутри ШОС, но также может стать важным узловым пунктом развития на всем евразийском рынке, что ШОС красноречиво и демонстрирует в своей разнообразной деятельности, начиная от экономических и кончая гуманитарными проектами.

Саммит ШОС, который состоится 8-9 июня 2017 г. в Астане, продолжит политику укрепления региональной безопасности, развития экономического сотрудничества, раскрытия транзитно-транспортного потенциала, углубления культурных и гуманитарных связей в контексте реализации Стратегии развития ШОС до 2025 г. Вот почему ШОС выступает гарантией территориальной целостности и подлинной независимости всех ее членов. В этом и заключается исторический смысл ШОС.

Лев Евстафьевич Криштапович, политолог и общественный деятель, доктор философских наук

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