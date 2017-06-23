Прибалтика растит людей на экспорт

06.06.2017 15:18:31

Эмиграция из Прибалтики превратилась в систему, на обеспечение работы которой заточены прибалтийские общества. Родители учат детей английскому языку, чтобы те могли эмигрировать; в высшие и средние специальные учебные заведения Эстонии, Латвии и Литвы поступают, чтобы после получения диплома трудоустроиться за границей. Прибалтика растит людей на экспорт: новые поколения в ней рождаются, учатся и социализируются для того, чтобы уехать.

Литовская социологическая компания Sprinter tyrimai провела исследование по заказу школы английского языка Intellectus о том, зачем литовцы изучают английский язык. Оказалось, что каждый шестой литовец учит английский, потому что планирует уехать работать за границу. Каждый четвертый участник опроса сказал, что отправил бы своих детей на частные курсы английского языка, чтобы они могли беспрепятственно эмигрировать из Литвы — жить и работать за рубежом.

«Планы в связи с работой за границей чаще всего упоминали мужчины в возрасте 18–35 лет, представители группы с большими доходами и жители крупных городов», — говорят авторы исследования.

Подготовка к эмиграции определяет особое отношение к английскому языку у литовских школьников.

«Из Литвы хотят уехать 19% четвероклассников. Еще хуже картина опроса восьмиклассников — хотят уехать 43%. Я не знаю, что происходит в школах, семьях, о чём они говорят, — возмущается главный редактор издания Reitingai Гинтарас Сарафинас. — […] Единственный предмет, который они прилежно изучают, — это английский язык (а к литовскому они подчеркнуто равнодушны».

Главред Reitingai не привел самых шокирующих данных о «чемоданных настроениях» литовской молодежи. Согласно исследованию социологической службы Baltijos Tyrimai, девять из десяти молодых литовцев в возрасте от 15 до 19 лет планируют эмигрировать из Литвы. «Установлена устрашающая цифра: 90,4% респондентов в возрасте 15–19 лет заявили, что, если откроются подходящие возможности, они из Литвы уедут», — заявил директор Baltijos Tyrimai Гинтарас Хоментаускас.

По его мнению, Литва стремительно теряет свое будущее: Литовская Республика больше не является той страной, с которой молодежь может связывать надежды на лучшую жизнь.

Схожие цифры как эмигрантских настроений, так и реальной эмиграции молодежи есть и в других странах Балтии. Согласно исследованию от 2012 года Министерства культуры Эстонии, каждый второй молодой житель Эстонии был готов эмигрировать, а каждый четвертый уже предпринимал для этого практические шаги.

В Латвии, согласно исследованию центра Providus, проведенному в 2010 году среди школьников, уехать из страны планировали 63% восьмиклассников из русских и 39% восьмиклассников из латышских школ. Спустя несколько лет Центральное статистическое управление Латвии объявило, что за границу уехали 17% латвийской молодежи: от своей страны отказался каждый шестой молодой латвиец.

Эмиграция превратилась в жизненную стратегию прибалтийской молодежи: абсолютное большинство молодых жителей Литвы, Латвии и Эстонии с родными странами свою взрослую жизнь не связывают.

Соответственно, вся их жизнь в Прибалтике подчинена стратегической цели — эмиграции. Повседневность школьников и студентов Литвы, Латвии и Эстонии — подготовка к отъезду за рубеж и обретению новой родины взамен неприглядной и неприемлемой для них ни при каких обстоятельствах родины изначальной.

Одна из наиболее важных (или даже важнейшая) цель посещения школы — выучить английский язык. Среднее специальное или высшее образование необходимо, чтобы получить диплом и уехать с ним работать по специальности в Западную Европу.

Из-за этого в Прибалтике наблюдается хронический дефицит дипломированных специалистов. В том числе в жизненно важных для поддержания социальной инфраструктуры областях. Из Прибалтики давно уже уезжают не только безработные. Теперь уезжают и остро востребованные на рынке труда профессионалы.

Растет дефицит квалифицированных представителей рабочих профессий. Из Литвы, Латвии и Эстонии эмигрируют водопроводчики, электрики, сварщики — их зарплаты в Европе в наибольшей степени отличаются от местных, прибалтийских. Молодой человек после школы идет в профтехучилище, твердо зная, что, выучившись профессии, он тут же уедет в Германию или Норвегию, где за его работу будут платить в 7–8 раз больше, чем в родной Латвии или Литве.

Еще более острая проблема — эмиграция врачей.

В Эстонии хронический дефицит медицинских работников, потому что большинство докторов при первой же возможности уезжают работать в Финляндию, где зарплаты в 6 раз выше. В Латвии из-за дефицита врачей пациенты могут по 2 месяца дожидаться своей очереди на прием.

«После попыток посчитать, кто и сколько зарабатывает, сколько работают, многие врачи выбрали работу за границей. Поэтому масштабы эмигрирующих огромны, выучить язык молодым людям несложно. Сейчас катастрофически не хватает врачей-специалистов (неврологов, окулистов, кардиологов, травматологов, ЛОР), особенно в районах, в Биржай, Пасвалисе, Пакруоисе, Шилуте или Шилале. То же самое касается медсестер: мы их отлично готовим, а они уезжают», — говорит заместитель председателя парламентского Комитета по здравоохранению Антанас Матулас.

Прибалтика растит своих людей на экспорт: новые поколения в ней рождаются, учатся и социализируются для того, чтобы уехать.

Эмиграция превратилась в систему, на обеспечение работы которой заточены прибалтийские общества. Родители учат детей английскому языку, чтобы те могли эмигрировать; в высшие и средние специальные учебные заведения Эстонии, Латвии и Литвы поступают, чтобы после получения диплома трудоустроиться за границей.

После разрушения в Литве, Латвии и Эстонии производства Прибалтика сама стала огромным производством: она производит и поставляет работников на рынки труда Западной и Северной Европы.

Гастарбайтеры — это единственное, что балтийские страны способны поставлять на экспорт, единственная прибалтийская продукция, которая всегда востребована на западных рынках.

К сожалению, трудовые ресурсы для рынков Скандинавии, Германии и Ирландии — это исчерпаемый и не возобновляемый ресурс. Прибалтийская система подготовки рабочих рук для западных стран бесконечно работать не будет. Нынешнее молодое поколение выучит английский, получит дипломы и уедет. Следующие поколения литовцев, латышей и эстонцев будут рождаться за рубежом, и они уже будут не литовцами, латышами и эстонцами, а сразу немцами, скандинавами, ирландцами.

Прибалтика как система подготовки населения для западных рынков труда перестанет воспроизводиться. Последним закрывшимся предприятием Прибалтики станет конвейер по производству эмигрантов. Вместе с ним «закроется» и сама Прибалтика.

Александр Носович

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