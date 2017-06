"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об отмене правила take or pay

06.06.2017 14:55:28

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что принцип take or pay ("бери или плати") в контракте с Украиной не отменен.

"Говорят, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так... Оно не отменило take or pay. Работа идет", - приводит слова Медведева ТАСС.

Суды между "Газпромом" и "Нафтогазом" длятся с середины 2014 года. Российская сторона требует взыскать с Киева 37 миллиардов долларов.

В конце мая 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение, но не опубликовал его текст. В "Нафтогазе" заявили, что арбитраж удовлетворил основные требования Киева, в том числе отменил принцип take or pay.

Согласно правилу take or pay, покупатель обязуется оплатить определенную часть поставок, независимо от объема закупок.

