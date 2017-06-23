Россия – Украина: есть контакт

06.06.2017 14:45:26

17 мая вступил в силу Указ Петра Порошенко № 133/2017 о введении против ряда физических и юридических лиц персональных экономических санкций и других ограничительных мер. Санкционный список был уже привычно дополнен фамилиями россиян и названиями российских компаний. Новость об этом так и осталась бы непримечательной, если бы санкции не коснулись российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Как расценивать это решение: как способ ограничить коммерческую деятельность данных ресурсов или как попытку разорвать личные контакты украинцев с россиянами?

Формально ограничения затронули проведение ООО «Вконтакте» торговых операций, возможность передачи прав собственности, предоставление телекоммуникационных услуг и т.д. Но по своему основному назначению, данная организация – это не просто интернет-ресурс, это социальная сеть, которая позволяет ее пользователям не терять связь со своими родственниками, друзьями, заводить новые знакомства, обмениваться мнениями, комментариями, проводить прямые эфиры. В современном мире платформы социальных сетей активно осваиваются производителями различных товаров, артистами, политиками, лидерами общественного мнения – ведь, как уже стало ясно, это лучшая площадка для продвижения товаров, услуг и даже идей. Помимо прочего, социальные сети – это один из немногих способов воздействия на молодёжь, в чьих кругах уже не принято смотреть телевизор, слушать радио и читать бумажные газеты. Нам известно достаточно примеров (и положительных, и отрицательных), как легко создать ажиотаж вокруг какой-либо новости, мобилизовать пользователей сети с целью действовать тем или иным образом. При этом стоит учитывать и тот факт, что интернет менее всего из существующих каналов коммуникации поддаётся официальному контролю со стороны властей. Безусловно, действует запрет на распространение различного контента, который может представлять угрозу для общества или нарушать права граждан, однако отследить всё, что происходит на просторах интернета, невозможно. Это объясняет неэффективность борьбы с пиратством, «группами смерти», продажей наркотических веществ и т.д.

Украинские власти борются с “российской угрозой” различными способами, теперь добравшись и до российских сайтов, которые осуждают действия (и бездействия) украинского истеблишмента. В опалу также попало МИА «Россия сегодня» и ряд российских телеканалов. Для украинцев была ограничена возможность просмотра телешоу и сериалов, снятых в России. Такими методами украинские власти стремятся оградить своих граждан от влияния всего российского – того, что теоретически может в себе нести антиукраинские (в контексте нынешнего политического режима) лозунги, пропаганду, призывы. Как показывает житейская практика, - Украина пусть и является одной из самых волнующих тем на российском ТВ, но далеко не единственной. А потому логичным становится вопрос – не выходит ли запрет российских телешоу и социальных сетей за рамки здравого смысла?

«Вконтакте» и «Одноклассники» с самого момента их появления завоевали любовь огромного числа пользователей интернета со всего СНГ, благодаря возможности поддерживать связь с родственниками, друзьями, проживающими в других городах и даже странах, а то и вовсе находить тех знакомых, с кем связь, казалось бы, утеряна навсегда. Учитывая всем известную степень близости (и родственной, и языковой, и профессиональной) между народами Украины и России, социальные сети способствовали организации совместного бизнеса, культурному и образовательному обмену, – до Евромайдана пользователи интернета из Украины и России составляли некое единое информационное сообщество. Мы совместно обсуждали новости, открыто делились мнениями, репостили одинаковые записи и т.д. Теперь, когда украинские власти стали делить всю поступающую информацию на проукраинскую и вредоносную пророссийскую, необходимо разрушить и то самое информационное сообщество. Поскольку для власти затратно и трудоёмко организовывать в сети проукраинскую пропагандистскую кампанию, по всей видимости, оказалось проще изолировать украинцев от российского влияния и от россиян вообще (некоторым из которых уже запрещен въезд на территорию Украины, а теперь и вовсе усложнили возможности для виртуального общения). Пропагандистская кампания в интернете вряд ли бы возымела тот эффект, который способен оказать запрет социальных сетей. Учитывая огромное количество различных СМИ, обосновавшихся в интернете, граждане всегда могут перепроверять поступающую им информацию, анализировать, сравнивать, делать свои выводы и не всегда в пользу действующего режима. Хотя, конечно, стоит учитывать, что большая часть пользователей интернета, особенно представители старшего поколения, не имеют привычку черпать информацию из разных источников, доверяясь, как правило, центральным государственным СМИ. Так к чему же приведет запрет российских социальных сетей?

Технически, для украинцев есть два способа продолжить свою виртуальную жизнь: регистрация на Facebook’е (крупнейшая в мире социальная сеть, созданная в Америке) и установка специальных расширений в браузер, позволяющая обходить блокировку российских сайтов (расширение позволяет скрыть/изменить регион пользователя). Есть и третий, более радикальный способ – вовсе прекратить пользоваться социальными сетями.

Идея обхода блокировки активно обсуждалась пользователями интернета. Запрос в Google “как обойти блокировку Вк” (прим. Вк – короткое название сайта “Вконтакте”) стал одним из самых популярных на Украине 17 мая, в день введения сайта в санкционный список.

(статистика запросов “как обойти блокировку вк” украинских пользователей, данные Google Trends)

Наиболее часто просматриваемым этот запрос стал в Запорожской, Кировоградской и Николаевской областях, менее всего – в Львовской, Закарпатской и Житомирской областях (в иллюстрации насыщенный синий цвет указывает на популярность запроса в области, и наоборот – светло-синим отмечены те области, жители которых почти не интересовались данной темой).

(популярность запроса “как обойти блокировку вк” по субрегионам)

И в тот же день, 17 мая, социальная сеть зафиксировала рекорд – сайт посетили 18 млн уникальных (различных) пользователей с территории Украины за день (согласно оценке официального сообщества “ВК Украiна”, который, кстати, и сам публикует статьи со способами обхода запрета). Сами пользователи, учитывая легкость обхода блокировки, отреагировали на новость о запрете социальных сетей на Украине довольно иронично, посвятив этому шквал шуток, комментариев, картинок и т.д.

В конечном счете, сама идея запрета функционирования данных социальных сетей на Украине технически невыполнима. Количество пользователей, безусловно, снизится, поскольку для многих людей интерфейс сайта Facebook может показаться сложным, как и установление расширений в браузер, но украинцы не покинут “Вконтакте” и “Одноклассники” окончательно, а, следовательно, продолжат приносить прибыль своим российским создателям.

Данная мера была осуждена европейским сообществом как способ ограничения свободы слова и журналистской деятельности. Как известно, многие гражданские активисты и блогеры используют именно социальные сети как площадку для обсуждения тех или иных тем. Попытки контролировать эти площадки предпринимались и в других государствах, весьма далеких от демократического строительства, например, в КНДР. В Северной Корее вовсе создали свою внутреннюю сеть, которая служит идее Чучхе, доступ в глобальную сеть сильно ограничен и доступен лишь высшему руководству государства. Пока рано, конечно, проводить параллель с ситуацией на Украине, но отчасти оба государства имели общие мотивы для введения подобных ограничений. Есть одно ключевое отличие, почему в этом случае международное сообщество и пользователи интернета так негативно восприняли новость о запрете российских социальных сетей. Украина стремится стать демократическим европейским государством, ограничивая свободу слова, право на доступ к информации, вмешиваясь в личную жизнь своих граждан. Продолжая спекулировать якобы существующей “российской угрозой”, нынешняя украинская власть лишь подчеркивает свою неспособность разрешить внутренние проблемы, прекратить гражданскую войну, сплотить нацию. Та самая “российская угроза” в этом случае стала решающим фактором сближения Украины и Европы. И пока положение Украины в международной политике остается неустойчивым, “дамоклов меч” в виде России так и продолжит висеть над Украиной и всем миром.

Чернышева Юлия

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