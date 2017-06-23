Куда русскому податься?

06.06.2017 14:23:42

Ситуация с получением официального гражданского статуса русскими людьми, прибывшими в Российскую Федерацию, скажем, из Украины, уже давно вызывает нарекания как у самих ищущих временного или постоянного убежища, так и у граждан РФ, сочувствующих беглецам, а также у неравнодушных правозащитников. Вопиющие случаи с высылкой некоторых антимайданных активистов из РФ уже вызывали волну возмущения в обществе, поскольку в случае депортации по решению российского суда выдворенные сразу попадают в лапы киевских спецслужб.

Однако бюрократическая система и сейчас штампует решения — невзирая на лица, не разбираясь в причинах формальных регистрационных нарушений, не вникая, с кем именно имеет дело и что ждет этих людей при вынужденном возвращении на Украину. Бюрократическая система работает «на автомате», по формальным предписаниям.

Очередной вопиющий случай произошел на днях с яркой фигурой донбасского сопротивления Татьяной Мармазовой, которой суд в Туле (федеральный судья А.В. Бабина) назначил «добровольную», но обязательную депортацию. Дело вызвало столь широкий общественный резонанс, что в защиту Татьяны и ее супруга Руслана выступили депутаты Госдумы РФ, известные политические и общественные деятели, журналисты и политологи.

В частности, депутат Госдумы, известный писатель С. Шаргунов сделал 29 мая с.г. депутатский запрос к министру внутренних дел В. Колокольцеву по вопросу отказа Мармазовым в РВП (разрешение на временное проживание). В документе говорится: «Ко мне обратились граждане Украины, находящиеся на территории Российской Федерации, супруги Р.Л. Мармазов и Т.И. Мармазова с жалобой на решение УМВД России по Тульской области № 5619/16 от 25.11.16 об отказе в выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Заявители считают отказ незаконным и необоснованным. Т.И. Мармазова с 2014 года открыто выступила против государственного переворота, произошедшего в этой стране, а также за право на самоопределение жителей Донецкой области. В связи с чем Т.И. Мармазова и Р.Л. Мармазов опасаются за свою жизнь в случае их возможной депортации из РФ на территорию Украины».

Татьяна Мармазова была задержана 29 мая на выходе из суда и определена в ОВД Зареченского района Тулы. Потому депутат Шаргунов попросил министра Колокольцева рассмотреть жалобу четы Мармазовых на отказ в выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Также депутат просит проверить законность действий сотрудников внутренних органов Тулы по факту задержания Т.И. Мармазовой.

Публикации в Фейсбуке скана своего запроса к министру депутат предпослал такой комментарий:

«Татьяну Мармазову, которую называют “мамой донецкого федерализма”, депортируют из России на Украину “за нарушение миграционных порядков”. В Киеве ее немедленно арестуют. Сегодня Татьяна была задержана на выходе из тульского горсуда, ей грубо заломили руки и доставили в ОВД. Муж Руслан пытался вступиться — на него составили протокол о сопротивлении работникам правопорядка.

Мармазовы — русские интеллигенты. Татьяна — профессор политологии, доктор наук, Руслан — известный журналист. Их имена в черных списках СБУ.

… Надеюсь, сможем защитить.

Давно пора принять закон о политубежище (такой уже готов, я в соавторах)».

Лидер «Славянской Гвардии» (Запорожье), ныне политэмигрант Владимир Рогов комментирует в Фейсбуке: «Приговорена к добровольному самоубийству. Татьяну Мармазову приговорили к депортации по т.н. “мягкому” варианту. Т.е. она должна самостоятельно покинуть территорию России — без конвоя — самодепортироваться. А затем 5 (пять) лет не иметь права посещать Россию. Возвращение на постукраинское пространство для Татьяны равносильно самоубийству».

Ему вторит Елена Геллер: «Люди, которые были даже кандидатами на значимые должности в ДНР, на Украине рискуют получить по статьям за сепаратизм, госизмену и чего еще там. Прецеденты есть. В Германии в таких случаях депортировать нельзя. Сомневаюсь, что в российском законодательстве другие нормы».

В самом деле: ведь люди не могут быть высланы против их воли на территорию государства, где их жизни или свободе угрожает опасность преследований по признакам расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Или в Российской Федерации — могут?

* * *

Руслан Мармазов подробно рассказал в своих публикациях о том, как развивалось «дело о передаче его жены в руки СБУ». Ну, то есть о депортации. «Кто присматривает хотя бы слегка за нашей деятельностью, тот, разумеется, знаком с нашей политической позицией и мировоззренческими принципами. Мы — однозначно люди Русского мира. Выбор этот сделали давно, никогда он не скрывался. А когда начались известные постмайданные события, нам было легко определиться, где наша сторона. Донбасс — Россия, третьего не дано. Поскольку много времени стали проводить в Москве, пытались донести донецкие чаяния до большого Русского мира, естественно, возникло нормальное желание оформить свои отношения с исторической Родиной. Тем паче, как ни почитаешь прессу, так по всем показателям подходим: русские, русскокультурные, носители русского языка, рожденные в СССР. Что еще надо? При этом, прошу учесть, все равно свою будущую жизнь мы увязывали с Донецком, лучшим городом земли.

Не знаю, как у кого складывалось с гражданством, у нас было сложно сразу же. Но вот наступил проблеск — перспектива получить РВП по квоте в Тульской области. Боже, радость-то!

Собрали волю в кулак и стали проходить все круги предгражданской подготовки. Когда важная и заветная ступенька на этом пути, а именно РВП, казалась уже не за горами, грянул гром среди очень ясного неба. Нам не только отказали (кто из моих друзей знает об этом, тот впадает в ступор), но еще и с дикой формулировкой. Пока не стану ее приводить, чтобы людей не травмировать. Больше того, оказалось, что неведомые нам пока еще, но могущественные затейники придумали Тане альтернативную биографию. С несуществующими пересечениями границы. И это при том, что исполнился ровно год, как компетентные и строгие органы не рекомендовали Тане бывать в ДНР. Мол, опасно. Естественно, пришлось послушаться».

Дальше Р. Мармазов выражает решительное несогласие с ситуацией и напоминает об аналогичных аномальных историях — как героических ополченцев Донбасса с большим трудом снимали с киевских поездов (депортация!) где-то в Брянске.

Рассказывает, что папка с документами, которые были в борьбе за истину этой семьей отправлены в самые разные инстанции, «уже слабо входит в тумбочку».

Семья решила цивилизовано обратиться в суд, чтобы узнать, в чем ее вина, и уже несколько месяцев бьется о «монолит правосудия», проходя «иски, переиски, кассации и все такое». «В том психологическом аду, в который попала наша семья, — пишет истец, — мы ни на секунду не усомнились в своей правоте, не потеряли веру в Россию, просто разобрались, что есть в ней не только былинные богатыри, но и персонажи поплоше. Причем, некоторые из последних дорвались до рычагов принятия решений».

Мармазовы верят, что на их примере все же будут внесены коррективы в систему, и будет, наконец, оставлена «старинная забава бить своих».

Однако вопреки оптимизму дончан их 29 мая на выходе Центрального суда Тулы ждала полиция, участок ОВД Зареченского района, вежливое снятие отпечатков пальцев, штраф за нервную реакцию (а вы бы как реагировали?).

* * *

Тульская общественная организация «Землячество Донбассовцев» (президент организации И. Кобзон), только в Москве объединяющая почти тысячу выходцев из Донбасса, граждан РФ, признанная на Украине вражеской, обратилась к губернатору Тульской области А. Дюмину с просьбой недопущения депортации на Украину известного общественного деятеля, экс-проректора Донецкого национального университета Т. Мармазовой.

Землячество подчеркивает, что, будучи депутатом Донецкого горсовета, Татьяна Ивановна стала министром образования ДНР, занималась поддержкой бойцов «Беркута», которые были вынуждены покинуть территорию Украины, и признается нынешней киевской властью опасным врагом.

«Нелепое недоразумение или тупой произвол чиновников не должны стать причиной трагедии — выдачи пророссийского общественника на Украину, где Татьяна Мармазова неизбежно попадет в руки СБУ. Депортация Т. Мармазовой не только нанесет огромный ущерб всему антифашистскому движению на Украине и в России, но также и подорвет репутацию России как гаранта выполнения Конвенции прав человека. Эта Конвенция прямо запрещает выдачу лиц, которые могут быть подвергнуты политическому преследованию», — резюмируют подписанты.

Министр иностранных дел ДНР Александр Кофман, убежденный в том, что глава Донецкой народной республики А. Захарченко обязательно разберется, кто был инициатором на запрет возвращения Т. Мармазовой в ДНР и почему, дал свой комментарий непростым обстоятельствам: «Ситуация с Татьяной Мармазовой, действительно, более чем отвратительна. … Семье Мармазовых, однозначно, было что терять, вступив в борьбу с майданщиками. Весьма обеспеченная и почетная должность Руслана как главы пресс-службы ФК “Шахтер”, высокая должность Татьяны в сфере образования. И, тем не менее, они смогли, отказавшись от всевозможных преференций, вступить в борьбу. В силу определенных причин впоследствии они решили переехать на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. И вот тут началось непонятное. … Уверен, что тревога, поднятая общественностью, приведет к тому, что высшее руководство РФ разберется в вопросе, и справедливость восторжествует. Татьяна получит гражданство, и семья наконец-то сможет жить нормальной жизнью. Вот только неужели по каждому подобному случаю необходимо привлекать высшее руководство страны? Неужели мы, встав первой линией обороны России, заслуживаем подобного отношения? Неужели в Российской Федерации не требуются специалисты высочайшего уровня, какими являются Татьяна и Руслан? На самом деле, вопросов значительно больше. Но, кто бы ответил на эти...»

Политолог С. Марков говорит: «Российская бюрократия — это действительно часто что-то ужасное. … Конечно, у Татьяны Мармазовой должен быть нормальный статус политического беженца. Передать Мармазову в руки СБУ — это просто предательство. А даже арест ее — удар по всем на Украине, кто любит Россию. Он демонстрирует безразличие российской бюрократии к тем людям, кто рискует жизнью во имя России».

Правозащитник Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, указывает, что в соответствии с Протоколом № 7 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 1) иностранец, на законных основаниях проживающий на территории государства, не может быть выслан из него иначе как во исполнение решения, принятого в соответствии с законом. Депортация не применяется к следующим категориям иностранных граждан и лиц без гражданства: обратившихся с ходатайством о признании беженцами либо о получении убежища до окончания рассмотрения их ходатайства; признанных беженцами или получивших политическое убежище; получивших отказ в признании беженцами либо в предоставлении убежища, утративших статус беженца или лишенных статуса беженца и которые не могут быть высланы против их воли на территорию государства, где их жизни или свободе угрожает опасность преследований по признакам расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Из последнего абзаца следует, что независимо, имеет ли статус беженца иностранец, он все равно не подлежит депортации, если ему угрожает преследование.

А в своей публикации «Право на Отчизну. Законопроект Затулина — по ком звонит колокол» Л. Шеслер напоминает, что после жертв Одессы и Мариуполя, после бомбежек Донецка и Луганска, после арестов пророссийских активистов и просто рядовых граждан с антибандеровскими взглядами, не мог не начаться исход русских с Украины, что уезжали и люди, попавшие в расстрельный список «Миротворца», и родственники донецких ополченцев, и участники антимайдана. К этому потоку присоединились сотни тысяч беженцев из обстреливаемого Донбасса.

«Три года мы все обивали пороги миграционных служб, доказывая свое право жить и работать в России, — вопиет правозащитнца. — Вот почему мы, те, кто считает Россию своим Отечеством, так взволнованы и обнадежены законопроектами К. Затулина, которые обещают облегчение нашего болезненного и сложного пути».

Она указывает, что Польша, а более того Венгрия и Румыния всячески пытаются привечать граждан Украины, прибывающих на их территорию, тогда как в России, к сожалению, взгляд на своих соотечественников совсем другой — «кому-то хочется представить приезжающих претендентов на российское гражданство как бессовестных нахлебников, которые будут объедать скромный российский бюджет. Давя на точки обывательской жадности и неприязни к “понаехавшим”, многие чиновники и политологи начинают рассуждать о “раздаче паспортов направо и налево”, о том, что русские из Харькова в принципе не совсем русские, о том, что паспорт России — это великая награда, которую нужно завоевывать огромными трудами. … Но неужели не достоин стать гражданином России поэт Антимайдана Александр Степанков, который мучается от безнадежной нищеты в Тверской области? Неужели нельзя помочь одесситу-куликовцу Анатолию Петрову, который вырвался из лап СБУ в мае этого года и очутился в Крыму без всякой надежды получить заветный российский паспорт?»

«Законопроекты по облегчению получения гражданства русскими с постсоветского пространства служат укреплению России, увеличивают возможности ее экономики, — убеждена Л Шеслер. — Поддержка соотечественников — это не бутафорские хороводы в дни русской культуры, а убежденность, что отчизна всегда примет и поддержит. Понятно, что это не нужно чиновникам и начальникам миграционных служб. Но это нужно и России, и ее народу».

* * *

Люди надеются, что вопрос о политических беженцах с Украины решится. Причем, не за счет введения виз для миллионов экономических мигрантов с Украины. Пока не решен законодательно вопрос с «картой русского», можно было бы безболезненно ввести изменения в положение о политическом убежище в РФ касательно беженцев с Украины, для которых там существует угроза жизни и безопасности.

Однако оснований для оптимизма в области законодательных инициатив — пока что мало. «Комсомольская правда» пишет, что законопроект Затулина о гражданстве для всех, кто живет на территории Российской Империи и говорит по-русски, и о переселении носителей русского языка получил отрицательный отзыв властных структур, поскольку «потребует дополнительных бюджетных средств». Да, Президент РФ в 2012 г. в послании Федеральному собранию поручил «разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился в Российской империи и Советском Союзе», — но с тех пор, как почти кулуарно говорят эксперты в кабмине, «экономическая ситуация изменилась».

«Мы тоже могли написать: «Собираем украинцев, белорусов и русских», — признается в недавнем интервью тщетно бьющийся на этом направлении уже полтора десятка лет, если не больше, К. Затулин, — но не позволила толерантность. Попробовали вывернуться: «Собираем русскоязычных», — и получили обструкцию: «Нововведения внедряют в РФ принцип получения российского гражданства для неограниченного числа лиц, что не согласуется с концепцией закона о гражданстве РФ», — отзыв Совета Федерации. И так властям не хорошо, и эдак они не согласны. …

Император Александр III сказал: «У России есть два союзника: армия и флот», а я считаю, союзника три: армия, флот и русская диаспора за рубежом. Только с ней надо уметь работать, а пока все, что делает Российское государство, обижает и отвращает людей.

И их растаскивают по антирусским проектам, и мы еще увидим движения: «Русские против России». … А в третьем поколении русские соотечественники в странах СНГ будут ассимилированы. И превратятся в другие нации, не всегда дружественные к России».

Нельзя не согласиться с горькой правотой автора весьма нужного законопроекта: например, на Украине выращена большая когорта выруси, то есть русских людей, ставших врагами России, Русского Мира. И прослойка эта прирастает всё новыми поколениями и категориями лиц.

Итак, у Мармазовых 9 июня истекают 10 дней, в течение которых они могут пытаться добиться справедливости в Апелляционном суде РФ…

Лев Золотко

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.