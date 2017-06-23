Россия поддерживает баланс в регионе

06.06.2017 13:10:57

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Вице-председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран Содружества Константин Затулин прокомментировал утверждение Международной кризисной группы о том, что продажа Россией оружия Азербайджану вызывает подозрение, и непонятно для чего это делается, для урегулирования карабахского конфликта или усиления российского влияния в регионе.

"Россия не может быть заинтересована в ослаблении своего воздействия в регионе. Это было бы странно не только для России, но и для любого другого государства. Если кто-то думает, что Россия должна работать в направлении ослабления своего влияния, то посоветую ему обратиться к психиатру", — сказал Затулин.

По его словам, Азербайджан действительно нарастил объем закупок оружия у России, и это в какой-то степени нарушило баланс.

"ՙО косвенном признании данного факта говорят поставки оружия Россией Армении, причем, следует отметить, что это делается либо бесплатно, либо в кредит. Не говоря о тех военно-политических гарантиях, которые связаны с решениями о подписании соглашения о создании единого военного объединения, которое Госдума успела ратифицировать. Если бы мы продавали оружия только Азербайджану, а Армении — нет, этим нарушили бы баланс", — сказал он.

Затулин сообщил также, что Россия не нарушает норм международного права.

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