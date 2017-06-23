Раскол равен ереси

06.06.2017 12:58:38

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Анафематствованный расстрига, глава раскола "Киевского патриархата" Филарет Денисенко совершил акт публичного отречения от Православия - совершил запрещенное канонами сослужение с еретиками, совместную с главой УГКЦ Шевчуком панихиду по бывшему главе униатов Любомиру Гузару.

Итак, что и требовалось доказать-малороссийские расколы и сама идея "украиской автокефалии" - это отречение от Православия, это уния. Униаты намерены перенести останки униатов и нацистским коллаборантов Слипого и Гузара в великую русскую православную святыню - киевскую Софию.

Русская Православная Церковь – последняя крепость.

Русская Православная Церковь (РПЦ) является крупнейшей поместной Церковью мира и поэтому от ее судьбы зависит и судьба православия в мире. Кроме того, Русская Православная Церковь является единственной нерасчлененной структурой с центром в Москве на территории исторической России. И таким образом, от сохранения ее целостности зависит судьба нашей расчлененной страны и разделенного русского народа. Противники Православия и России прекрасно понимают роль РПЦ и прилагают колоссальные усилия для ее компрометации, расчленения, ослабления. Ареной самого важного фронта стали земли Западной Руси иначе говоря – Украины. Появление этого фронта имеет очень глубокие исторические корни, не разобравшись в которых, мы сможем адекватно действовать сейчас.

Как известно, номенклатура Коммунистической партии Украины, ставшая у руля созданного в 1991 году Украинского государства, взяла на вооружение идеологию галицийского шовинизма. Феномен Галичины невозможно понять, не разобравшись в феномене униатства. Под давлением Речи Посполитой в 1596 г. киевским православным митрополитом Михаилом Рагозой и еще 4 епископами было подписано соглашение о подчинении Западнорусской митрополии Ватикану. Оно предусматривало признание догматики католицизма, но сохраняло за западнорусскими подписантами право на сохранение православной обрядности. Православный народ Западной Руси отверг униатов как предателей. Но и традиционный католицизм не принял их, считая «недокатоликами», требуя полной ассимиляции. Таким образом, униатизм стал буфером между православно-русским и польско-католическим культурно-цивилизационными типами. Именно греко-католический феномен (ни русский, ни поляк – а «самостийник», «украинец») стал в основе украинской идентичности, украинской идеи. Греко-католическая церковь стала основой и политического украинства. В этом процессе огромную роль сыграл львовский греко-католический митрополит Андрей Шептицкий, лично финансировавший сепаратистские организации и гуманитарную деятельность Общества им. Шевченко, деятелей типа М. Грушевского. Именно финансовая и политическая мощь Ватикана позволила из микроскопических групп интеллигентов-романтиков создать в XX веке мощное идейное украинское движение. Следует помнить, что исторически Православная Малороссия сознательно исповедовала себя частью православного русского мира, внесла огромный вклад в его развитие. «Мазепинство» - это цивилизационно инородная идея, искусственно взращенная в ватиканских инкубаторах. Ее нынешний временный успех, есть, в первую очередь, следствие геноцида Русской Православной Церкви и православной русской культуры До 1946 г. униаты воспринимались как оккупанты и насильники -достаточно вспомнить австрийский геноцид в 1882 – 1914 гг., когда было уничтожено более 60 тыс. православных русофилов и сочувствующих им галичан. Следует отметить, что до 20-х годов XX века большинство жителей Галичины тяготело к православию и русофильству, однако ослабленный австрийским террором, а затем антиправославной политикой Польши в 20-е годы, москвофильский лагерь был «добит» большевиками. После насильственного подавления Советской властью греко-католической церкви униатство и украинство обрели мученический ореол и, соответственно, «нравственные дивиденды». В этой связи необходимо отметить, что УГКЦ активно сотрудничала с Гитлером, и поэтому, частично действия победившей стороны – СССР следует рассматривать в контексте Нюренбергского процесса над национал-социализмом. Кроме того, несмотря на нынешнюю пропаганду, значительная часть галичан во главе с известным богословом о. Гавриилом Костельником перешла в РПЦ добровольно.

Отдельного разговора требует рассмотрение истоков идеи отдельной от Москвы западнорусской или украинской церкви. Собственно, идея отдельной от Москвы Западно-Русской митрополии с целью постепенного ее подчинения Ватикану была впервые выдвинута в 15 веке отступником от Православия Московским митрополитом Исидором, изгнанным из России и возведенным в Ватикане в кардинальское достоинство.

В XVII веке в католических кругах разрабатывается новая идея, призванная не допустить консолидации русского народа и усиления влияния Русской Православной Церкви, что было бы гибельным для с трудом сколоченной Брестсткой унии и трещавшей по швам Речи Посполитой.

Сами униаты признают, что проект создания “Киевского Патриархата” был изобретен в Ватикане. Имеется в виду именно католический Патриархат восточного обряда (Рим создал свои униатские “патриархаты” в противовес Православным патриаршим кафедрам - Антиохийской и Иерусалимской и др.) - в 1996 г. на симпозиуме “400 лет Брестской унии. Критическая переоценка”, состоявшемся в г. Нейменген, Голландия, доктор Фрэнсис Томпсон (Антверпенский университет, Бельгия) утверждал, что униатский митрополит В. Рутский направил в 1624 г. в Рим план создания униатского Киевского Патриархата. Согласно этому плану “после избрания Патриарха, он и его епископы - коллеги принесут присягу Святому Престолу, а верующие постепенно приспособятся к новому положению. Эту схему, которую с известной долей справедливости прозвали “благочестивым мошенничеством”, Рутский направил в Рим в 1624 г.»(400 лет Брестской унии. критическая переоценка. М. Издание Библейско-Боголовского ин-та. 1998). Все это как нельзя более актуально - всем должно окончательно). стать ясно, откуда проекты “Украинской Поместной Церкви”, “украинской автокефалии”, “канонической”, или “неканонической”, “Киевского Патриархата” и т.д.

Уникальным документом, также подробно иллюстрирующим, кто стоит за проектом украинской автокефалии, является записка униатского митрополита Андрея Шептицкого, публикуемая ниже.

В 1912 году, в преддверие первой мировой войны, Шептицкий составил для Австрийского императора записку следующего содержания:

«Как только победоносная Австрийская Армия вступит на территорию Русской Украины, нам предстоит решить тройную задачу- военной, правовой и церковной организации края…для того, чтобы эти области возможно полнее отторгнуть от России…

Церковная организация:

Эта организация должна бы преследовать ту же цель: возможно полнее отделить украинскую церковь от русской.

Не касаясь вероучений…следовало бы издать ряд церковных постановлений( например, украинская церковь изъемлется из ведения петербургского синода, запрещается молиться за царя, предписывается молиться за его Величество(австрийского императора.К. Ф.), соответственные(великорусско-московские) святые вычеркиваются из календаря…

Все эти декреты могли бы от имени «митрополита Галицкого и всей Украйны» постановить все то, что было бы соответственным и согласным с основаниями восточной церкви, традициями митрополии и было бы одобрено военной администрацией.

Как митрополит, я мог бы это сделать, так как, согласно постановлениям восточного церковного права и традициям моих предшественников, я имею право, одобренное Римом, осуществлять архипастырскую власть во всех этих областях…

Известную часть епископов, уроженцев Великороссии, а также тех, которые не подчинятся этим распоряжениям, можно будет устранить, заменив их другими, исповедующими украинские и австрийские убеждения.

Рим впоследствии согласился бы с этими постановлениями и назначениями. Одобрят их и восточные патриархи, оплаченные правительством….

Таким путем единство украинской церкви будет сохранено или создано, и отторжение ее от русской будет прочно и основательно установлено. Канонические основы для такого образа действий приемлемы с точки зрения католической, а сточки зрения восточноправославной- законны, логичны и не требуют объяснений (? ! - К. Ф.).

Признание всего этого я мог бы провести в Риме, или, вернее, я уже в значительной степени все подготовил…» (подробнее о Шептицком - здесь)

Естественно, легализация Украинской греко-католической церкви в 80-е годы была неизбежной. Однако ситуацию, возникшую после печально известной встречи М.С. Горбачева с папой Иоанном Павлом Вторым, иначе как сдачей всех позиций назвать нельзя. Именно реванш униатства 1989-1990 гг. во многом предопределил нынешнюю общественно-политическую ситуацию на Украине. В течение 1989-1991 гг. в Галичине было захвачено 700 православных храмов, в 1990-1997 гг. в этом регионе было более 600 «горячих точек», в настоящее время – около 350. Захваты производились ОМОНом совместно с униатскими активистами. Массовые избиения православных верующих стали нормой в эти годы, сотни людей покалечены, тысячи избиты. Следует отметить, что в случае государственной поддержки Русской Православной Церкви результаты противостояния могли бы быть иными – ведь десятки тысяч людей запирались в храмах во Львове, Самборе, Почаеве, делало рейды и московское духовенство. Тогда было реально создать ситуацию затяжного противостояния, «запереть» воинствующее украинство в пределах Галичины, получить выигрыш во времени и не допустить полного отделения Украины. Однако Русская Православная Церковь осталась один на один с прекрасно подготовленным противником, имеющим и финансовую и политическую поддержку. Финансирование УГКЦ осуществляется через ряд католических фондов таких, как «Помощь Церкви в беде» (ФРГ), причем весьма интенсивно – любой сельский священник имеет возможность не только восстановить свой храм, но и поехать в Ватикан, в «Коллегиум-руссикум», чтобы получить престижное образование.

В настоящее время УГКЦ насчитывает 3301 приход, 94 миссии, 23 братства, 60 учебных заведений (в т.ч. Духовные академии и Институт истории Церкви во Львове), 64 периодических издания. Активными практикующими греко-католиками является основной костяк антирусской интеллигенции. УГКЦ ближайшей своей целью ставит создание «Украинской Поместной Церкви Киевского Патриархата», находящейся в юрисдикции Римского папы. В «Киевский Патриархат», по мысли идеологов этого проекта, должны войти и православные христиане и раскольнические группировки и УГКЦ. Этой же цели подчинена религиозная политика Украины. Официальные представители УГКЦ – фактически управляющей ей архиепископ Любомир Гузар, и его викарий Василь Медвид неоднократно публично приветствовали раскольническую авантюру президента Кравчука по созданию т.н. «Киевского Патриархата». Греко-католики возглавляли комиссию по духовности и делам религиозных организаций ВР Украины первого и второго созывов, лоббировали законопроекты, направленные против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, такие, как принятые ВР поправки к Закону о свободе совести от 15.02.1993 г. о поочередном богослужении в храмах, на которые претендуют общины разных конфессий. Фактически это скрытый захват храмов. Механизм таков: на имеющийся православный храм регистрируется и униатская община, чем провоцируется конфликтная ситуация. Например, православная община составляет 500 чел., а униатская 50. Если православные не соглашаются но поочередное богослужение, вступает в действие закон. Несогласных снимают с регистрации и храм продается униатам. Очередным шагом на пути уничтожения Православия на Украине стало создание в Верховной Раде второго созыва депутатской группы «За единую Поместную Церковь». Эта группа во главе с греко-католичкой Лилей Григорович стала инициатором прямого вмешательства государства в дела Церкви.

Год 2000-летия Рождества Христова стал годом борьбы за единство Русской Православной Церкви. Сначала группой депутатов-раскольников была разработана аналитическая записка о концепции единой поместной церкви на Украине, которая предусматривает насильственное объединение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) с маргинальными раскольническими группировками – т.н. «Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата» и т.н. «Украинской Автокефальной Православной Церковью», а затем – интеграция новосозданной конфессии с греко-католической церковью. Предусматривается прямое вмешательство государства против УПЦ МП, которая является крупнейшей конфессией Украины, насчитывающей 9 тыс. приходов и 30 млн. верующих. Однако, в отличие от прошлых веков, когда Константинопольские патриархи вместе с Московскими спасали православие на Западной Руси, подлинным предательством явилась позиция Константинопольского патриарха Варфоломея который выступил на стороне антиправославных и антиславянских сил. Такая позиция Варфоломея также имеет свои исторические корни.

До 20-х годов ХХ века константинопольские патриархи были блюстителями Православия и друзьями Российской империи. Очевидно, что крушение РОССИИ В1917 ГОДУ И УБИЙСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ИМПЕРАТОРА И НА МИСТИЧЕСКОМ, И НА ПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПРИВЕЛО К КОЛЛОСАЛЬНОМУ ОСЛАБЛЕНИЮ ПРАВОСЛАВИЯ. Свидетельство тому - падение Константинопольского Патриархата, превращение его в «троянского коня» Православного мира, возникновение в 20-е годы ереси экуменизма, обновленческого и автокефалистского расколов в России и на Украине, календарный раскол в Греции, Финляндии и Румынии. В 20-е годы путем внутрицерковного переворота при поддержке антицерковных сил к власти в Константинопольском патриархате приходит Мелетий (Метаксакис), поддерживаемый либеральными кругами. Это был первый патриарх-экуменист и обновленец, который сделал все для разрушения как Константинопольской Поместной Церкви, так и для разрушения всего православного мира. В итоге православные греки, окружив его резиденцию, заставили Мелетия покинуть Константинопольский престол. Однако, силы, стоявшие за Мелетием, сохранили власть в Константинопольском Патриархате и продолжили политику Метаксакиса. Мелетий ввел новый стиль, что вызвало колоссальный раскол в православном мире, подписал экуменическое послание , явно расходящееся с православной экклезиологией, помогал обновленцам в СССР-не только признал их, но и требовал от святителя Тихона , патриарха Всероссийского, уйти на покой. В Финляндии Мелетий насильно сверг русского епископа и поставил туда своего протеже Германа (Аава), который разорил Финскую Церковь- устроил гонение на противников нового календаря, ныне Финская Церковь даже Пасху празднует по новому стилю, что строжайше запрещено канонами. Все преемники Мелетия, в том числе и нынешний Константинопольский Патриарх Варфоломей являются продолжателями его курса. Тот же самый Варфоломей пошел на беспрецедентное сближение с католиками, что вызывает огромный протест у афонских монахов. Мало того, в 1995 году патриарх Варфоломей принял в общение без перерукоположения т.н. «Украинскую Православную Церковь» в США во главе с «митрополитом» Константином, а в марте 2000 года «митрополит» Константин, естественно, с ведома Патриарха Варфоломея, принял в общение и провозгласил себя «предстоятелем» т.н. Украинской Автокефальной Церкви во главе с «архиепископом» Игорем Исиченко. Дело в том, что и УПЦ в США и УАПЦ являются частями «липковской» «украинской автокефальной церкви»,самочинного сборища, созданного в 1920 году при поддержке большевиков маргинальной группкой украинских сепаратистов во главе с запрещенным священником Василием Липковским.

НКВД эта группировка была необходима для борьбы с Русской Православной Церковью. Ни один епископ Русской Церкви не поддержал автокефалистской авантюры и Липковский сотоварищи решились на беспрецедентный шаг - раскольники миряне и священники «рукоположили» Липковского в «митрополиты», других – в «епископы». Мало того, УАПЦ с самого начала была авангардом радикального обновленчества. Сохранившись в эмиграции, УАПЦ вернулась на территорию Украины вместе с нацистами. Тогда раскол поддержал Варшавский митрополит Дионисий (Валединский), поддержанный Константинополем, но не признаваемый Русской Церковью из – за самочинно провозглашенной автокефалии Польской Церкви при Пилсудском. После нацистского вторжения Дионисий, не имея никакого права священнодействовать за пределами Польши, назначает перебежчика из канонической Украинской Автономной Церкви Московского Патриархата епископа Поликарпа (Сикорского) «Временным администратором Украинской Автокефальной Церкви», после чего Сикорского лишает епископского сана рукополагавшее его Священноначалие Русской Церкви. В феврале 1942 года Поликарп принимает в «сущем сане» липковцев. ( В.Петрушко «Автокефалистские расколы на Украине в постсоветский период» Изд-во Св. Тихоновского богословского института, М.,1998, стр. 11-13). В таком виде УАПЦ переместившаяся после Великой Отечественной войны в эмиграцию, и влилась двумя частями в1995-2000 годах в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Итак, никакого апостольского преемства у УАПЦ нет. Она была и остается самосвятской группой. Таким образом, в составе Константинопольского Патриархата оказалась группировка, «епископство» и «священство» которой не могут быть признаны потому что их нет. Таким образом, Константинопольский Патриархат сам оказался вне канонического поля. Мало того, УАПЦшники не просто самосвяты. Их вероучение не имеет никакого отношения к Православию. Так, в киевской газете «День» 5 мая 2000 года опубликована статья сына почившего недавно «патриарха» УАПЦ Василия Яремы Святослава, также активного деятеля УАПЦ», "Украинское Православие. Картина без прикрас". Кое-что из этой публикации стоит процитировать:

«УАПЦ 20-30 –х годов-это украинский феномен, которым можно и нужно гордится. УАПЦ провозглашена Всеукраинским православным советом (ВЦПС) 80лет назад,5 мая 1920 года, а окончательно утверждена Первым всеукраинским церковным собором(14-30 октября1921 г.,г. Киев)...Для создания епископата было решено воспользоваться традицией Александрийской церкви, согласно которой допускалось рукоположение епископов групповым рукоположением священников. Кандидаты на владык были тщательно определены собором и проголосованы…в епископат вошли самые выдающиеся священники…это стало возможным потому что Собор отменил сомнительную традицию обязательного целибата епископов. На Соборе смело заявлялось, что подавляющее большинство канонов является продуктом мировоззрения 8-9 веков, и поэтому они не могут быть приемлемы в 20-м веке. Именно по этой причине церковь отстает от общества…Была сделана смелая попытка приблизить церковь к требованиям времени…В конечном счете выбор есть- пойти на провозглашение прямой преемственности церкви Василия Липкивского и принять за основу ее прогрессивные каноны…»

Итак, происходит попытка просто догматизировать самосвятство и радикальное обновленчество. Что-то в этих речах есть общее с доморощенным «революционером» Кочетковым! А вот нынешний «управляющий делами УАПЦ» «архиепископ» Харьковский Игорь (Исиченко) известен просто как откровенный униат. С его легкой руки в возглавляемой им «харьковской коллегии» значительной частью преподавательского состава составляют греко-католические преподаватели униатской духовной академии во Львове. Собственно, свою позицию Исиченко ясно выразил на «Берестейских чтениях», посвященых 400-летию Брестской унии,20-23 июня 1995 года в Харькове. Его доклад был посвящен выдающейся роли, которую, по мнению Исиченко, сыграла уния в "развитии украинской духовной культуры и сохранении национальной самобытности украинского народа", а 5 ноября 1994 года он отслужил в раскольническом Димитриевском храме Харькова панихиду по униатскому митрополиту Андрею Шептицкому, подчеркнув «его выдающееся значение в деле становления украинской национальной идеи» (В. Петрушко, Цит. соч.стр.176-178). Ей Богу, запорожские казаки за такие высказывания шашками изрубили бы. Поразительно, что лица, именующие себя «украинскими националистами», поднимают на щиту унию и ее идеолога Шептицкого - идеолога геноцида галицких русинов в начале 20-го века. Уния же породила реки украинской крови, против нее боролись все лучшие люди Южной Руси. Другой активный расколоучитель епископ Всеволод Майданский, клирик Константинопольского Патриархата, личный драг патриарха Варфоломея - постоянный участник Синодов греко-католической церкви, прямо заявляющий, что Украинская Греко-Католическая церковь является преемницей древней Киевской Церкви. Такие «мелочи», как сослужение с униатами для него- норма. А почивший недавно лжепатриарх УАПЦ Димирий Ярема прямо заявил, что уверял униатского епископа Владимира Стернюка, что он является союзником греко-католиков, обещал разносить по Украине унию под видом «автокефального православия», утверждал: «Мы пойдем на Восток, так как там еще не время говорить явно о папе и католицизме, ибо там сразу восстанут против нас»(В. Петрушко, Цит. соч.стр.178-179).

Таким образом, действия Константинопольского Патриархата приведут к катастрофе Православия на Украине, и не только на Украине. Их следует характеризовать как

а) Раскол. Ибо, вмешательство одной поместной церкви на территории другой является расколом. И никакие действия, рукоположения, прещения и прочие церковные действия не могут быть признаны согласно святым канонам.

б) Принимая самосвятов из УАПЦ и «в сущем сане» Константинопольский Патриархат уже имеет в своем составе «епископов» и «священников», не имеющих апостольского преемства.

Таким образом, каноническое положение Константинопольского Патриархата вообще сомнительно. Эти его действия вообще являются не только вмешательством на каноническую территорию РПЦ, но и разрушением Православия.

Демагогией является и заявление Константинопольского Патриархата о желании содействовать преодолению раскола на Украине.

Пора поставить все точки над і - никакого раскола Православия на Украине не существует. Подавляющее большинство православных Южной Руси находятся в канонической Церкви Московского Патриархата и выступают категорически против автокефалии и смены юрисдикции. Свежий пример тому - это встреча чудотворной иконы Царя-Мученика Николая в Тульчинской епархии, что в самом центре Украины - в Винницкой области, когда десятки тысяч православных украинцев коленопреклоненно каялись в цареубийстве и богоотступничестве и вопрошали - кто нас разделил с единоверной и единокровной Россией? Две раскольнические группировки -«Киевский Патриархат» и «УАПЦ» являются маргинальными, малочисленными, никого не представляющими. Они существуют только за счет поддержки государства и нацистских политических сил, а также Ватикана и США (как стало известно, Билл Клинтон имел встречу с расколоучителем Филаретом Денисенко во время своего визита в Киев в начале июня с.г.). Вспомним, что большевики точно также создали обновленческий раскол, обновленцам было передано большинство храмов, однако этот карманный суррогат Церкви не имел и не мог иметь народной поддержки. Когда в 1943 году в обновленцах отпала надобность и власть перестала его поддерживать, обновленческий раскол исчез в течение года, его лидеры, как миленькие, без всяких условий, согласились войти в Русскую Православную Церковь как обычные священники и миряне, так как, их «иерархии» и «священства» никто никогда не признал бы. То же самое будет и на Украине. Не помогло обновленцам и то , что в 20—е годы их , между прочим, признал Константинопольский Патриарх Мелетий (Метаксакис).Не поможет и нынешним украинским раскольникам и вмешательство Константинопольского Патриархата.

Итак, очевидно, что гипотетическая «Поместная Украинская церковь» не будет православной, в ней не будет даже апостольского преемства. Поэтому ни один сознательный православный христианин на Украине не пойдет в юрисдикцию обновленческо-экуменического Константинополя. Отходя от Русской Православной Церкви, отойдет в унию, в новый стиль, в радикальное обновленчество. В этой ситуации от нас требуется верность святоотеческим канонам, которые раскольники, как видим, считают давно устаревшими, и бескомпромиссная позиция по отношению к расколу. У нас есть примеры для подражания. Так, наш великий всероссийский святитель Тихон, патриарх Всероссийский, очень четко повел себя в ситуации, когда поддержка большевиками на Украине автокефалистов и обновленцев( тогда в Киеве был только один православный храм-все остальные несколько сотен власти передали раскольникам) и погром Русской Православной Церкви достигли апогея-24.03 (06.04.-по новому стилю) святитель Тихон ввел прямое патриаршее управление, взял таким образом руководство ею на себя Украинской Автономной Церкви, отменив из-за чрезвычайной ситуации автономию, дарованную Киевской митрополии Собором 1917-18 годов. А несколькими годами ранее, когда польские власти пытались навязать Варшавской митрополии автокефалию, Святитель Тихон сделал уполномоченному по польским делам в Москве следующее заявление:

"…Перед Генуэзской конференцией полномочный по польским делам в Москве вновь явился к Патриарху разведать, как последний отнесется к новой затее, все в том же направлении - отторгнуть православное население от Русской Церкви.

- А что, Ваше Святейшество, - спросил полномочный, - что, если собирающиеся в Варшаве епископы объявят автокефалию?

Патриарх встал, оперся руками о стол и сказал:

- А если они осмелятся самочинно объявит автокефалию, тоя у них, как сынов противления, отыму и автономию. (Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве Высшей Церковной Власти 1917-1943,М.Св. Тихоновский богословский Ин-т,1994,стр.191).

Мы видим, что наш Патриарх Московский и всея Руси Алексий является продолжателем дела святителя Тихона, который даже в условиях большевистского погрома отстаивал единство Церкви Русской, не шел ни на какие компромиссы с ее врагами.

Помимо твердой канонической позиции давно пора прославить тех мучеников и исповедников Западной Руси которые пострадали за Святое Православие от рук «мазепинцев» и униатов.

1. Священномученика Максима Сандовича, священника и духовного лидера карпаторусского народа лемков, зверски убитого австрийскими властями в 1914 году. Священномученик преставился со словами : «Да живет Святое Православие, да живет русский народ». Отец Максим уже канонизирован Русской Зарубежной и Польской Православной Церквями. Однако, его канонизация Поместной Русской Церковью крайне необходима для закрепления канонических позиций РПЦ на Украине.

2. Схиархимандрита Алексия (Кабалюка), ск. в 1947 году, выдающегося карпаторусского миссионера, благодаря подвижническим трудам которого около миллиона карпатороссов вернулось из унии к вере отцев - Святому Православию. Убедительным доказательством святости отца Алексия является обретение его нетленных мощей в феврале 1999 года. Соответствующие документы находятся в Хустской епархии УПЦ МП.

3. Протопресвитера Гавриила Костельника, убиенного в1947 бандеровцами за верность Православной Церкви. Материалы к канонизации подготовлены Львовской епархией УПЦ МП.

4. Митрополита Киевского Алексия (Громадского), убиенного бандеровцами в 1943 году за верность Русской Православной Церкви и противодействие автокефалистскому расколу.

5. Епископа Мукачевского Мануила (Тарнавского), убиенного бандеровцами в 1944 году за верность Матери – Русской Православной Церкви и противодействие автокефалистскому расколу. Материалы к житиям этих священномучеников имеются у преподавателя Св. Тихоновского богословского Института В. И. Петрушко и преподавателя МДА протоирея Владислава Цыпина.

6. И, в конце концов, пора дать ответ самой идеологии украинского сепаратизма, ибо она не только не является национальной, но и уничтожает православную тысячелетнюю культуру Южной Руси.

В заключение приведу диагноз, поставленный "самостийничеству" одним из серьезных исследователей этого феномена русским историком Н.Ульяновым:

"Когда-то считалось само собой разумеющимся, что национальная сущность народа лучше всего выражается той партией, что стоит во главе националистического движения. Ныне украинское самостийничество дает образец величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее древним традициям и культурным ценностям малороссийского народа: оно подвергло гонению церковно-славянский язык, утвердившийся на Руси со времен принятия христианства и еще более жестокое гонение воздвигнуто на общерусский литературный язык, лежавший в течение тысячи лет в основе письменности всех частей Киевского государства, меняют культурно-историческую терминологию, традиционные оценки героев и событий прошлого. Все это означает не понимание и утверждение, а искоренение национальной души...

Именно национальной базы не хватало украинскому самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, ненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценности и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Если для грузин, армян, узбеков этой проблемы не существует (по причине ярко выраженного национального духовного и физического облика), то для украинских самостийников главной заботой все еще остается доказать отличие украинца от русского. Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропологических, этнографических и лингвистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили "двумя русскими народностями" (Костомаров), потом двумя разными славянскими народами, а позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами...

И это обилие теорий, и лихорадочное культурное обособление от России, и выработка нового литературного языка не могут не бросаться в глаза и не зарождать подозрения в искусственности национальной доктрины" (Происхождение украинского сепаратизма. - М., 1996).

В качестве альтернативы и позитивной программы хочется вспомнить крепкую и подлинно национальную традицию Гоголя и Максимовича. Последний писал:

"Уроженец южной, Киевской Руси, где земля и небо моих предков, я преимущественно ей принадлежал и принадлежу доныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавший в Москве, я также любил, изучал и северную, московскую Русь как родную сестру нашей Киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимировой Руси, чувствуя и сознавая, что как их бытие, так и уразумение их одной без другой - недостаточны, односторонни".

Итак, "самодостаточной и полноценной культурной, исторической и политической единицей может быть только Единая Русь". Только в воссоединенном состоянии она сохранит статус мировой силы или добьется такового. И только в этом случае она сможет проводить действительно "незалежную и самостийную" внешнюю и внутреннюю политику, сохранит и приумножит свою самобытную и почитаемую в мире культуру основой которой была есть и будет Русская Православная Церковь во главе с патриархом Московским и всея Руси, единство и целостность которой не предмет для дискуссий.

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