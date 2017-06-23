Кирилл Фролов: Македонцы - болгары, македония и болгария - одно!

06.06.2017 12:43:40

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора





1 Телеведущий воскресной передачи Болгарского Национального Телевидения «Вера и общество» Горан Благоев превратил Вас в телезвезду для всей Болгарии. Чем Вы заслужили его и продуцентов внимание?

- В Болгарском Национальном Телевидении перевели на болгарском языке мои письма и материалы, манипулированные киевской хунтой и смешанные с фейком. С помощью этого фейка, мне приписали письма-компроматы о врачанском митрополите Гаврииле. В компроматах содержатся утверждения, что он не монах-аскет и у него дети в России. Как и то, что Россия хочет его поставить на место покойного варненского митрополита Кирилла и также патриарха Неофита. Я лично в первый раз слушаю такие вещи про Гавриила – он на самом деле монах, аскет, искренний приятель России, который хочет, чтобы Болгария вернулась в православную цивилизацию, а не продолжать быть периферией ЕС, где течет процесс тотальной де-христианизации. Мы, православные эксперты в России очень обеспокоены судьбой православной церкви в Болгарии, однако не намерены «назначать главу Болгарской Православной Церкви (БПЦ)». Мне приписывают фразы, порочащие митрополита Гавриила, через вложения в мои письма, и это их превращает в фальсификаты. Это часть подготовки анти-канонического вмешательства в РПЦ на Украине. Его заказала киевская хунта и,вероятно, патриарх Варфоломей из Константинополя, с его папистскими претензиями. Слава Богу, представители Русской, Болгарской, Грузинской, Антиохийской Церквей не поехали на его собор на Крит. К сожалению, поехал представитель Сербской Православной Церкви (СПЦ).

2 Что Вы думаете о смерти варненского митрополита Кирилла? Я из Варны и с тех пор как себя помню, собираю мидии и креветки в той же бухте на черноморском берегу местности «Траката» рядом с Варной. И, как видите, сижу жив и здоров перед Вами и даже пьем болгарскую ракию!

- Мы, русские православные эксперты, допускаем, что есть вмешательство в смерти митрополита Кирилла и она не результат несчастного случая. Я был его сторонником и подтверждаю, что сделал символическую параллель между ним и тогдашним смоленским митрополитом Кириллом, сейчас московским и Всея Руси Патриархом.

Фабрикаторы обидно назвали меня «любимчиком» Патриарха Кирилла. Я не его любимчик, а его последователь! Слово «любимчик», по крайней мере в России, связывается с гомосексуальной ориентацией, так характерной для современного Мы, православные, категорически против этого противо-природного греха!

Могу привести пример американской судьи, попавшей в тюрьму, зато, что отказалась регистрировать гомосексуальный брак и британского студента, выгнанного из университета в городе Шефийльд, зато, что объявился в ее защиту, пользуясь цитатами Библии.

3 Какие конкретные начинания Патриарха Кирилла Вы поддерживаете активно своей деятельностью?

- Патриарх Кирилл хочет духовно воссоединить Великую, Малую и Белую Русь. И весь славяно-православный мир. Я лично поддерживаю это начинание и очень надеюсь, что сможем восстановить болгаро-русское братство по вере, происхождению и оружию. Очень бы хотел посетить Болгарию, познакомиться с патриархом Неофитом и посетить мощи Серафима Соболева – этого русского святого ХХ-го века. Он написал книгу «Русская идеология» именно в Болгарии и оттуда пытался превратить в церковный (воцерковить) Россию в эпоху Сталина. Россия, как самая большая православная страна в мире, может решить проблему противостояния анти-христианскому ЕС. Если Болгария останется в нем, в ней продолжится де-христианизация.

Православный мир должен освободиться от анти-христианской диктатуры Брюсселя. И также от папистских претензий константинопольского патриарха Варфоломея. В 1948г. против них объявились и РПЦ, и БПЦ, и остальные церкви, на Московском все-православном совещании.

4 Сейчас очень актуален вопрос о Македонской Православной Церкви (МПЦ). Ваше мнение?

- Македонский церковный вопрос надо решить каноническим путем. Нужно чтобы Скопье прекратил репрессии против Охридской Архиепископии. СПЦ готовая дать МПЦ церковную независимость, только чтобы она признала черногорцев сербами. И что они часть сербского мира, вместе с Республикой Сербской, Сербской Крайной, Косово и т.д. Мы, русские православные эксперты, считаем македонцев болгарами, так думают и многие другие ученые. Так, как украинцы и белорусы - русские, черногорцы - сербы, а киприоты – греки. Я согласен с Юрием Венелиным (им специально занимаюсь), что македонцы - болгары и ничего другого. Он между прочим родился в Подкарпатской Руси и был воспитателем в доме братьев Аксаковых. Под его влиянием Иван Аксаков развивал свои панславистские идеи, основал Славянский Комитет и призвал освободить всех болгар: от Охридского Озера до Черного Моря и от реки Дунай до Эгейского Моря. Пары однородных держав на Балканах должны объединиться. Это единственная формула православного единства и справедливого мироустройства. Македония и Болгария - одно, но только освобождение от антихристианской диктатуры ЕС и НАТО и консолидация православного мира обеспечат воссоединение русского,сербского и болгарского мира !

Разговаривал Георгий Коларов, Болгария

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.