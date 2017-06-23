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Рубрика / Религия
Греко-католики захватили храм УПЦ Московского патриархата на западе Украины
|06.06.2017 12:06:20
Священники Украинской греко-католической церкви в воскресенье, в день Святой Троицы, захватили старинный Благовещенский храм в городе Коломыя Ивано-Франковской области.
В захвате участвовали бойцы националистического батальона "Черная сотня", сообщает пресс-служба Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата, в ведении которой находится упомянутый храм.
Как сообщил его настоятель протоиерей Василий Кобельский, греко-католики обманом попали в церковь и отслужили там литургию.
"В этот день активисты и священники УГКЦ организовали традиционное шествие к могиле Сечевых стрельцов, что находится недалеко от нашего храма. Ко мне подошел представитель СБУ и попросил дать им возможность зайти в храм и помолиться. Мы согласились. Но греко-католические священники, а их было тринадцать, сразу пошли в алтарь и начали совершать литургию. Мы этого не ожидали", - рассказал он.
По словам священника, сами активисты заявили, что их главной целью было убедить православную общину добровольно выйти из "Московского патриархата", а храм передать УГКЦ. Сейчас ситуация вокруг церкви остается напряженной, говорится в сообщении.
Как сообщалось, 23 мая на сессии горсовета депутаты пытались принять решение о том, чтобы передать храм в пользование самопровозглашенному Киевскому патриархату или греко-католикам.
Греко-католики уже предпринимали попытку при поддержке горсовета захватить этот православный храм в 2009 году.
Ранее в Московском патриархате неоднократно критиковали УГКЦ в нападках на него и в антироссийской риторике, отмечая, что эта проблема должна быть сегодня в центре православно-католического диалога.
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