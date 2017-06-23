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Рубрика / Экономика
Воинствующий непрофессионализм – главная проблема Молдовы
|06.06.2017 11:53:37
Как известно, в 2009 году под лозунгом продвижения демократии в Молдове произошел политический переворот, и власть в стране захватил альянс из трех партий: Либерально-демократической, Демократической и Либеральной. Впоследствии Либерально-демократическая была разгромлена, а ее председатель и в прошлом премьер-министр надолго задвинут на тюремные нары. В настоящее время завершается процесс добивания и Либеральной партии. И теперь в стране безгранично правят демократы, подмяв под себя практически все государственные структуры, включая правоохранительную и судебную системы. В итоге даже западные кураторы по развитию вынуждены были признать, что нынешняя Молдова – захваченное государство.
А тем временем под нескончаемый поток сладкоречивой демагогии о продвижении европейских ценностей и принципов все чаще экономику страны сотрясают скоропалительные и непрофессиональные решения. Вот только последние наиболее резонансные.
Так под конец прошлого года 16 декабря без обсуждения с бизнесом и обязательного в таких случаях анализа ожидаемых последствий в Законе РМ № 281 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты». (Был опубликован в Monitorul Oficial 27.12.2016 г. и вступил в силу уже с 01.01.2017 г.) была принята новая редакция Закона об охране окружающей среды в части главы VIII «Национальный экологический фонд». В ней предусматривалось 13 направлений деятельности этого фонда, которые, по сути, лишь стали прикрытием для обоснования необходимости введения новых сборов.
А так как все было прописано в спешке и кулуарно с множеством нестыковок, то уже в январе в авральном порядке начали разрабатывать подзаконные акты, которые и в дальнейшем во многом оказались алогичными, а по ряду аспектов и вовсе непонятны, как налогоплательщикам, так и налоговикам. Но поскольку бизнес перед налоговиками, по сути, бесправен, то контролеры трактуют все несуразности с главной целью не только штрафануть предпринимателя, но и получить весомый откат. Здесь лишь можно предполагать, какой новый рукотворный Клондайк был порожден для коррупционеров!
Разумеется, дополнительные 80 бануц или даже 3 лея за одну упаковку в зависимости от ее объема с последующим начислением НДС для дорогостоящего парфюма никто и не заметит. Но совсем другая ситуация складывается с молочными продуктами, особенно – в мелкой таре. Или для примера возьмем наиболее ходовые и дешевые медикаменты, как валидол, да и пипетки, шприцы и даже спички. А это социальная проблема, заключающаяся в том, что наибольшие потери понесут малоимущие. Ведь это они покупают товары подешевле, а сумма сбора зачастую сопоставима с прежней стоимостью товара.
И затем как быть, если одна единица в упаковке впоследствии вкладывается в другую – внешнюю? А если это пакет макарон или каких-то сыпучих товаров, коробка конфет и так далее? И кто выступит арбитром в том, что данная упаковка, скажем, имеет объем до одного литра, а не более? Да и каким мерительным инструментом, в данном случае, нужно воспользоваться – линейкой? Плюс к этому возникла масса вопросов без вразумительных ответов по типам картона и пластика, так как существуют их многочисленные виды, для которых не были прописаны номенклатурные коды.
И не следует питать иллюзий, что все собранные средства от этих сборов будут направлены исключительно на улучшение экологии. Как и акцизы на нефтепродукты, предназначенные для ремонта и строительства дорог и дорожной инфраструктуры, в значительной мере идут на другие «неотложные» нужды государственного бюджета. Так и здесь они, несомненно, будут перенаправлены на закрытие множества бюджетных дыр.
Не меньше проблем этот же закон №281 породил и для легальной торговли, благодаря столь же неожиданному введению новых правил по регламентированию отношений между национальными производителями продуктов питания и продавцами этих продуктов. В целом до начала текущего года они строились в соответствии с нормами Гражданского кодекса и Закона № 231 от 23.09.2010 «О внутренней торговле». Но кому-то показалось, что устоявшееся статус-кво можно в одночасье поломать. Вот и было наворочено впопыхах и безалаберно такого, что с 1 января поставило всех буквально на уши.
Во-первых, запретили осуществлять возврат продукции. И это при том, что годами отлаженный механизм взаимодействия между поставщиками и продавцами позволял оперативно перемещать продукцию в точки самой быстрой реализации, если в предыдущем месте тот или иной продукт не продавался.
Во-вторых, запретили договариваться о маркетинговых сборах и отчислениях. Тем самым поставщика лишили возможности продвигать свою продукцию, пойдя при этом не только против сложившейся в Молдове практики, но и пренебрегая мировым опытом, согласно которого грамотный маркетинг уже давно стал определяющим двигателем торговли. Вдобавок к этому отсрочку по оплате продукции ограничили 30 днями, как для скоропортящейся продукции со сроком годности в несколько дней, так и для продукции со сроком годности несколько месяцев или даже лет. Например, алкогольные напитки. И никто не озаботился тем, что крупные торговые сети, поднапрягшись и неся безусловные потери, в состоянии централизованно преодолеть все эти плоды скоропалительного «реформирования». А что делать средним и мелким продавцам, оставшимся один на один со свалившимися на их головы проблемами?
Разумеется, никто в убыток работать не будет. И мелкий, и средний, и большой бизнес в очередной раз будут как-то выкручиваться. Как известно, еще в советском прошлом действовали нормы утруски и усушки. Ведь товар не только теряет влагу, но и в процессе его реализации образуются отходы и другие виды потерь первоначального веса, у какой-то его части ухудшается товарный вид, что требует уценки, и так далее, и тому подобное. Существуют общепринятые затраты и на рекламу товара, в чем даже в большей мере заинтересованы производители продукции.
В итоге эти «упущения» наконец-то осознали в правительстве, и теперь министерство экономики опять же в авральном порядке работает над корректировкой принятых в декабре поправок. А это, буквально, кошмарит легальную торговлю, которая и так ведет неравный бой с нелегальным рынком: продавцами контрабанды, контрафактной продукции и товаров, произведенных по серым схемам и без оплаты налогов. А то, что все это продается в открытую на наших глазах и контролирующих органов на организованных и стихийных рынках лицами, работающими, как по патенту, так и без него, похоже «реформаторов» не волнует. Да и законодательные нормы писаны не для теневиков. И чем больше неразберихи в правовом поле, тем их доходы выше. А масштабы таких продаж просто огромны!
В Стратегии развития внутренней торговли в Республике Молдова на 2014–2020 годы, принятой постановлением правительства № 948 от 25.11.2013 г., констатируется, что «доля незаконно ввезенных нефтепродуктов от общего объема продаж этой продукции на внутреннем потребительском рынке страны колеблется между 30–50%... С начала 2013 года почти половина сахара, поступившего на внутренний рынок, ввезена контрабандной из Украины. Среди товаров, включенных в «черный список» контрабандой продукции, – компьютерная техника, одежда и обувь различных международных брендов, мясо и мясные продукты, рыба, сигареты и т.д.» В частности, только годовой теневой оборот нефтепродуктов, который продолжает расти, составляет около 20 миллиардов леев.
Но вместо того, чтобы организовать целенаправленную борьбу с этими миазмами национальной экономики, вносится хаос именно в легальный бизнес. А это, в свою очередь, неминуемо приведет к дальнейшему сворачиванию деловой активности и, разумеется, к сокращению поступлений в государственный бюджет. В тоже время долги государства неуклонно растут, и в текущем году только на их процентное обслуживание предстоит направить уже 1,9 миллиарда леев!
Безусловно, взаимоотношения товаропроизводителей и внутренней торговли нуждаются в совершенствовании. Есть много положительного в мировом и европейском опыте, в конце концов, в Румынии. И его необходимо не только изучать, но и взвешенно адоптировать к нашим особенностям, проводя консультации со всеми заинтересованными сторонами, как это детально предписано действующим законодательством.
Но особенно угнетающе воспринимаются действия власти, когда жертвой непрофессионализма и явного головотяпства непосредственно становятся рядовые жители страны. Именно шоком для многих стало очередное нормотворчество действующей власти, опубликованное в Официальном мониторе 10 февраля текущего года. И было от чего опешить: тарифы на весь перечень медицинских услуг, включая консультации у специалистов, сдачу анализов, пребывание в стационаре, хирургическое вмешательство и прочее, в одночасье подорожали в полтора, четыре и более раз.
Безусловно, прежние тарифы, утвержденные постановлением правительства № 1020 от 29 декабря 2011 года, устарели. К тому же безнаказанно похищенный миллиард долларов из банковского сектора обрушил национальную валюту. И все, что импортируется, стало теперь – в левом эквиваленте – существенно дороже. Но ведь, кроме этого, в стоимость услуг включается амортизация зданий и оборудования, которые остались неизменными. Да и другие издержки медицинских учреждений не могли в одночасье вырасти в разы.
Поражает и то, как были пересчитаны и утверждены эти новые тарифы. Оказывается, еще 21 декабря прошлого года состоялось заседание правительства, на котором, как туз из рукава, нежданно-негаданно всплыл проект соответствующего постановления. В дальнейшем он был зарегистрирован под № 1460 от 30 декабря 2016 года и под аморфным названием «Изменения и дополнения, которые вносятся в постановление правительства №1020 от 29 декабря 2011 г.». Ибо в повестке дня того заседания данный вопрос вообще не фигурировал и был по-тихому внесен под конец как дополнительный. Поэтому его рассмотрение стало полной неожиданностью даже для членов правительства. Тем не менее, особо не заморачиваясь, они его утвердили.
Да и как по-иному дать оценку 4055 видам медицинских услуг без какого-либо экономического обоснования, без оценки влияния новых тарифов на систему обязательного медицинского страхования и охрану здоровья населения в целом?
При этом правительство проигнорировало две стадии рассмотрения нормативного акта, имеющего публичный интерес. Во-первых, проект данного нововведения за десять дней не был опубликован на портале particip.gov.md для всеобщего обсуждения, как это обязывает действующее законодательство.А во-вторых, отсутствовали и соответствующие расчеты (калькуляции) по каждому виду услуг. Да и кто стал бы рассматривать обосновывающие материалы для этих 4055 видов услуг на одном заседании?
К тому же этим постановлением был изменен не только «Каталог единых тарифов на медико-санитарные услуги, предоставляемые за плату публичными медико-санитарными учреждениями, а также на услуги, покрываемые из фондов обязательного медицинского страхования, предоставляемые публичными и частными медико-санитарными учреждениями», но и сама методология установления этих тарифов.
Именно поэтому в целом складывается устойчивое убеждение в том, что данная методология была принята лишь для проформы, с целью создать некую видимость того, что кто-то и что-то рассчитывал. Да и как рассчитать, если официальная статистика по видам медицинских услуг с детализацией, заложенной в методологии и необходимой для расчета тарифов, не только не публикуется, но и в целом по стране не обобщается. А отсюда следует то, что пациентам под видом некоего «наукообразия» навязали примитивную отсебятину.
По методологии ставки тарифов должны рассчитываться, исходя из фактических расходов, понесенных медико-санитарными учреждениями, либо на основе запланированных затрат для новых медико-санитарных услуг, которые прежде не были включены в Каталог единых тарифов на медико-санитарные услуги. Но одно дело прописать подобные требования, и совсем другое – обобщить данные, которые необходимо было собрать по каждому медицинскому учреждению в отдельности. При этом следует учесть, что у каждой конкретной больницы, поликлиники и т. д. себестоимость услуг по факту априори различная. К тому же для государственных учреждений, как гласит методология, тарифы устанавливаются без прибыли, а для частных – с прибылью!
А это уже ни в какие ворота не лезет, так как в принятом каталоге для каждой услуги тариф утвержден единый!
Да и заверения политиков и высокопоставленных чиновников о том, что новые тарифы якобы не коснутся тех, кто имеет полисы медицинского страхования, следует расценивать как безответственную ложь. Ибо тарифы вступили в действие, и многие пациенты, имеющие полисы и обратившиеся к своему семейному врачу за каким-либо направлением то ли на обследование, то ли к какому-то конкретному специалисту, уже прочувствовали последствия нововведения на себе.
Нет, никому прямо не отказывают. Просто сообщают, что на ближайший месяц талоны, скажем, на УЗИ или для консультации у кардиолога, уже закончились, а зачастую – и на последующий месяц тоже. И это понятно почему. Каждое медицинское учреждение имеет лимиты на год по бюджетному финансированию, которые остались прежними. А коль услуги подорожали, то и их количество, предоставляемое по полису, сократилось соответственно. А без оплаты кто же согласится работать?
Поэтому для озадаченного своими проблемами пациента возможны два варианта решения проблем в борьбе за свое здоровье: обследоваться за деньги по уже новым тарифам либо по накатанной коррупционной схеме за определенную мзду получить нужное направление «по полису».
А пока и здесь власть вынуждена была признать, что в новых тарифах наломали дров, и поэтому начата их доработка.
К сожалению, примеров подобного непрофессионализма множество. В народе неспроста говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И наша страна, словно подтверждая справедливость этой поговорки, чрезмерно часто становится жертвой деструктивных действий не в меру ретивых и возомнивших о себе всезнаек.
Безусловно, коррупция – это негативный рецидив любого общества, подменяющий правовые механизмы государства. И даже, если мздоимство растет, как в Молдове, все же это более-менее устоявшаяся система, функционирующая по своим специфическим «понятиям», но хотя бы с предсказуемым будущим. Бизнес и граждане, хоть и скрипя сердцем, вынуждены адоптироваться к этому. А вот, как приспособиться к головотяпству, к тому же, если оно носит не эпизодический, а постоянный характер?
Здесь нужны радикальные меры. Но, похоже, страна до них еще не доросла. А пока официальная статистика регистрирует в Молдове кардинальное снижение деловой активности. Инвестиции в долгосрочные материальные активы с 2008 года уменьшились на 23,5 процента, в том числе на 13,9 процента в 2016 году. А прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику вообще рухнули вчетверо от 711,5 миллиона долларов до 143,2 миллиона, в том числе на 21,5 процента в 2016 году.
Но коль сокращаются инвестиции, то за ними убывают и рабочие места в формальном секторе, то есть там, где начисляют зарплату официально и выплачивают из нее налоги. Так за последние восемь лет их количество сократилось на 85,2 тысячи до 776,2 тысячи или на 9,9 процента, в том числе за 2016 год – на 9,0 тысяч. Налицо, стагнирующая экономика. И это путь в никуда.
Михаил Пойсик, доктор экономики, Национальный институт экономических исследований, АНМ