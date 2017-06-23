Воинствующий непрофессионализм – главная проблема Молдовы

06.06.2017 11:53:37

Как известно, в 2009 году под лозунгом продвижения демократии в Молдове произошел политический переворот, и власть в стране захватил альянс из трех партий: Либерально-демократической, Демократической и Либеральной. Впоследствии Либерально-демократическая была разгромлена, а ее председатель и в прошлом премьер-министр надолго задвинут на тюремные нары. В настоящее время завершается процесс добивания и Либеральной партии. И теперь в стране безгранично правят демократы, подмяв под себя практически все государственные структуры, включая правоохранительную и судебную системы. В итоге даже западные кураторы по развитию вынуждены были признать, что нынешняя Молдова – захваченное государство.

А тем временем под нескончаемый поток сладкоречивой демагогии о продвижении европейских ценностей и принципов все чаще экономику страны сотрясают скоропалительные и непрофессиональные решения. Вот только последние наиболее резонансные.

Так под конец прошлого года 16 декабря без обсуж­дения с бизнесом и обя­за­тель­ного в таких слу­ча­ях ана­лиза ожидаемых послед­ствий в Законе РМ № 281 «О вне­се­нии изме­не­ний и допол­не­ний в неко­то­рые законодатель­ные акты». (Был опуб­ли­ко­ван­ в Monitorul Oficial 27.12.2016 г. и всту­пил в силу уже с 01.01.2017 г.) была принята новая редакция Закона об охране окружающей среды в части гла­вы VIII «Наци­о­наль­ный эко­ло­ги­че­ский фонд». В ней предусматривалось 13 направлений деятельности этого фонда, которые, по сути, лишь стали прикрытием для обоснования необходимости введения новых сборов.

А так как все было прописано в спешке и кулуарно с множеством нестыковок, то уже в январе в авральном поряд­ке начали раз­ра­ба­ты­ва­ть под­за­кон­ные акты, кото­рые и в дальнейшем во мно­гом ока­за­лись ало­гич­ны­ми, а по ряду аспек­тов и вовсе непо­нят­ны, как нало­го­пла­тель­щи­кам, так и нало­го­ви­кам. Но поскольку бизнес перед налоговиками, по сути, бесправен, то контролеры трактуют все несуразности с главной целью не только штрафануть предпринимателя, но и получить весомый откат. Здесь лишь можно предполагать, какой новый рукотворный Клондайк был порожден для коррупционеров!

Разу­ме­ет­ся, допол­ни­тель­ные 80 бануц или даже 3 лея за одну упаковку в зависимости от ее объема с последующим начис­лен­ием НДС для доро­го­сто­я­ще­го пар­фю­ма ник­то и не заме­тит. Но совсем дру­гая ситу­а­ция складывается с молоч­ны­ми про­дук­та­ми, осо­бен­но – в мел­кой таре. Или для при­ме­ра возь­мем наи­бо­лее ходо­вые и деше­вые меди­ка­мен­ты, как вали­дол, да и пипет­ки, шпри­цы и даже спич­ки. А это соци­аль­ная про­бле­ма, заклю­ча­ю­ща­я­ся в том, что наи­боль­шие поте­ри поне­сут мало­иму­щие. Ведь это они поку­па­ют това­ры поде­шев­ле, а сум­ма сбо­ра зача­стую сопо­ста­ви­ма с преж­ней сто­и­мо­стью това­ра.

И затем как быть, если одна еди­ни­ца в упа­ков­ке впоследствии вкла­ды­ва­ет­ся в дру­гую – внеш­нюю? А если это пакет мака­рон или каких-то сыпу­чих това­ров, короб­ка кон­фет и так далее? И кто высту­пит арбит­ром в том, что дан­ная упа­ков­ка, ска­жем, име­ет объ­ем до одного лит­ра, а не более? Да и каким мери­тель­ным инстру­мен­том, в дан­ном слу­чае, нуж­но вос­поль­зо­вать­ся – линей­кой? Плюс к это­му воз­ни­кла мас­са вопро­сов без вразумительных ответов по типам кар­то­на и пла­сти­ка, так как суще­ству­ют их мно­го­чис­лен­ные виды, для кото­рых не были про­пи­саны номен­кла­тур­ные коды.

И не сле­ду­ет питать иллю­зий, что все собран­ные сред­ства от этих сборов будут направ­ле­ны исклю­чи­тель­но на улуч­ше­ние эко­ло­гии. Как и акци­зы на неф­те­про­дук­ты, пред­на­зна­чен­ные для ремон­та и стро­и­тель­ства дорог и дорож­ной инфра­струк­ту­ры, в зна­чи­тель­ной мере идут на дру­гие «неот­лож­ные» нуж­ды госу­дар­ствен­но­го бюд­же­та. Так и здесь они, несо­мнен­но, будут перенаправле­ны на закрытие множества бюджетных дыр.

Не меньше проблем этот же закон №281 породил и для легальной торговли, благодаря столь же неожиданному введению новых правил по регламентированию отношений между национальными производителями продуктов питания и продавцами этих продуктов. В целом до начала текущего года они строились в соответствии с нормами Гражданского кодекса и Закона № 231 от 23.09.2010 «О внутренней торговле». Но кому-то показалось, что устоявшееся статус-кво можно в одночасье поломать. Вот и было наворочено впопыхах и безалаберно такого, что с 1 января поставило всех буквально на уши.

Во-первых, запретили осуществлять возврат продукции. И это при том, что годами отлаженный механизм взаимодействия между поставщиками и продавцами позволял оперативно перемещать продукцию в точки самой быстрой реализации, если в предыдущем месте тот или иной продукт не продавался.

Во-вторых, запретили договариваться о маркетинговых сборах и отчислениях. Тем самым поставщика лишили возможности продвигать свою продукцию, пойдя при этом не только против сложившейся в Молдове практики, но и пренебрегая мировым опытом, согласно которого грамотный маркетинг уже давно стал определяющим двигателем торговли. Вдобавок к этому отсрочку по оплате продукции ограничили 30 днями, как для скоропортящейся продукции со сроком годности в несколько дней, так и для продукции со сроком годности несколько месяцев или даже лет. Например, алкогольные напитки. И никто не озаботился тем, что крупные торговые сети, поднапрягшись и неся безусловные потери, в состоянии централизованно преодолеть все эти плоды скоропалительного «реформирования». А что делать средним и мелким продавцам, оставшимся один на один со свалившимися на их головы проблемами?

Разумеется, никто в убыток работать не будет. И мелкий, и средний, и большой бизнес в очередной раз будут как-то выкручиваться. Как известно, еще в советском прошлом действовали нормы утруски и усушки. Ведь товар не только теряет влагу, но и в процессе его реализации образуются отходы и другие виды потерь первоначального веса, у какой-то его части ухудшается товарный вид, что требует уценки, и так далее, и тому подобное. Существуют общепринятые затраты и на рекламу товара, в чем даже в большей мере заинтересованы производители продукции.

В итоге эти «упущения» наконец-то осознали в правительстве, и теперь министерство экономики опять же в авральном порядке работает над корректировкой принятых в декабре поправок. А это, буквально, кошмарит легальную торговлю, которая и так ведет неравный бой с нелегальным рынком: продавцами контрабанды, контрафактной продукции и товаров, произведенных по серым схемам и без оплаты налогов. А то, что все это продается в открытую на наших глазах и контролирующих органов на организованных и стихийных рынках лицами, работающими, как по патенту, так и без него, похоже «реформаторов» не волнует. Да и законодательные нормы писаны не для теневиков. И чем больше неразберихи в правовом поле, тем их доходы выше. А масштабы таких продаж просто огромны!

В Стратегии развития внутренней торговли в Республике Молдова на 2014–2020 годы, принятой постановлением правительства № 948 от 25.11.2013 г., констатируется, что «доля незаконно ввезенных нефтепродуктов от общего объема продаж этой продукции на внутреннем потребительском рынке страны колеблется между 30–50%... С начала 2013 года почти половина сахара, поступившего на внутренний рынок, ввезена контрабандной из Украины. Среди товаров, включенных в «черный список» контрабандой продукции, – компьютерная техника, одежда и обувь различных международных брендов, мясо и мясные продукты, рыба, сигареты и т.д.» В частности, только годовой теневой оборот нефтепродуктов, который продолжает расти, составляет около 20 миллиардов леев.

Но вместо того, чтобы организовать целенаправленную борьбу с этими миазмами национальной экономики, вносится хаос именно в легальный бизнес. А это, в свою очередь, неминуемо приведет к дальнейшему сворачиванию деловой активности и, разумеется, к сокращению поступлений в государственный бюджет. В тоже время долги государства неуклонно растут, и в текущем году только на их процентное обслуживание предстоит направить уже 1,9 мил­ли­ар­да леев!

Безусловно, взаимоотношения товаропроизводителей и внутренней торговли нуждаются в совершенствовании. Есть много положительного в мировом и европейском опыте, в конце концов, в Румынии. И его необходимо не только изучать, но и взвешенно адоптировать к нашим особенностям, проводя консультации со всеми заинтересованными сторонами, как это детально предписано действующим законодательством.

Но особенно угнетающе воспринимаются действия власти, когда жертвой непрофессионализма и явного головотяпства непосредственно становятся рядовые жители страны. Именно шоком для мно­гих стало оче­ред­ное нор­мо­твор­че­ство дей­ству­ю­щей вла­сти, опуб­ли­ко­ван­ное в Офи­ци­аль­ном мони­то­ре 10 фев­ра­ля теку­ще­го года. И было от чего опе­шить: тари­фы на весь пере­чень меди­цин­ских услуг, вклю­чая кон­суль­та­ции у спе­ци­а­ли­стов, сда­чу ана­ли­зов, пре­бы­ва­ние в ста­ци­о­на­ре, хирур­ги­че­ское вме­ша­тель­ство и про­чее, в одно­ча­сье подо­ро­жа­ли в полтора, четыре и более раз.

Без­услов­но, прежние тари­фы, утвер­жден­ные поста­нов­ле­ни­ем пра­ви­тель­ства № 1020 от 29 декаб­ря 2011 года, уста­ре­ли. К тому же без­на­ка­зан­но похи­щен­ный мил­ли­ард долларов из бан­ков­ско­го сек­то­ра обру­шил наци­о­наль­ную валю­ту. И все, что импор­ти­ру­ет­ся, ста­ло тепе­рь – в левом экви­ва­лен­те – суще­ствен­но доро­же. Но ведь, кро­ме это­го, в сто­и­мо­сть услуг вклю­ча­ет­ся амор­ти­за­ция зда­ний и обо­ру­до­ва­ния, кото­рые оста­лись неиз­мен­ны­ми. Да и дру­гие издерж­ки меди­цин­ских учре­жде­ний не могли в одно­ча­сье вырас­ти в разы.

Пора­жа­ет и то, как были пере­счи­та­ны и утвер­жде­ны эти новые тари­фы. Ока­зы­ва­ет­ся, еще 21 декаб­ря про­шло­го года состо­я­лось засе­да­ние пра­ви­тель­ства, на кото­ром, как туз из рука­ва, нежданно-негаданно всплыл про­ект соот­вет­ству­ю­ще­го поста­нов­ле­ния. В даль­ней­шем он был заре­ги­стри­ро­ван под № 1460 от 30 декаб­ря 2016 года и под аморф­ным назва­ни­ем «Изме­не­ния и допол­не­ния, кото­рые вно­сят­ся в поста­нов­ле­ние пра­ви­тель­ства №1020 от 29 декаб­ря 2011 г.». Ибо в повест­ке дня того засе­да­ния дан­ный вопрос вооб­ще не фигу­ри­ро­вал и был по-тихому вне­сен под конец как допол­ни­тель­ный. Поэто­му его рас­смот­ре­ние ста­ло пол­ной неожи­дан­но­стью даже для чле­нов пра­ви­тель­ства. Тем не менее, осо­бо не замо­ра­чи­ва­ясь, они его утвер­ди­ли.

Да и как по-иному дать оцен­ку 4055 видам меди­цин­ских услуг без какого-либо эко­но­ми­че­ско­го обос­но­ва­ния, без оцен­ки вли­я­ния новых тари­фов на систе­му обя­за­тель­но­го меди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния и охра­ну здо­ро­вья насе­ле­ния в целом?

При этом пра­ви­тель­ство про­игно­ри­ро­ва­ло две ста­дии рас­смот­ре­ния нор­ма­тив­но­го акта, име­ю­ще­го пуб­лич­ный инте­рес. Во-первых, про­ект дан­но­го ново­вве­де­ния за деся­ть дней не был опуб­ли­ко­ван на пор­та­ле particip​.gov​.md для всеобщего обсуж­де­ния, как это обя­зы­ва­ет дей­ству­ю­щее зако­но­да­тель­ство.А во-вторых, отсут­ство­ва­ли и соот­вет­ству­ю­щие рас­че­ты (каль­ку­ля­ции) по каж­до­му виду услуг. Да и кто стал бы рас­смат­ри­вать обос­но­вы­ва­ю­щие мате­ри­а­лы для этих 4055 видов услуг на одном засе­да­нии?

К тому же этим поста­нов­ле­ни­ем был изме­нен не толь­ко «Ката­лог еди­ных тари­фов на медико-санитарные услу­ги, предо­став­ля­е­мые за пла­ту пуб­лич­ны­ми медико-санитарными учре­жде­ни­я­ми, а так­же на услу­ги, покры­ва­е­мые из фон­дов обя­за­тель­но­го меди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния, предо­став­ля­е­мые пуб­лич­ны­ми и част­ны­ми медико-санитарными учре­жде­ни­я­ми», но и сама мето­до­ло­гия уста­нов­ле­ния этих тари­фов.

Именно поэтому в целом скла­ды­ва­ет­ся устой­чи­вое убеж­де­ние в том, что дан­ная мето­до­ло­гия была при­ня­та лишь для про­фор­мы, с целью создать некую види­мо­сть того, что кто-то и что-то рас­счи­ты­вал. Да и как рас­счи­тать, если офи­ци­аль­ная ста­ти­сти­ка по видам меди­цин­ских услуг с дета­ли­за­ци­ей, зало­жен­ной в мето­до­ло­гии и необ­хо­ди­мой для рас­че­та тари­фов, не толь­ко не пуб­ли­ку­ет­ся, но и в целом по стра­не не обоб­ща­ет­ся. А отсю­да сле­ду­ет то, что пациентам под видом неко­е­го «нау­ко­об­ра­зия» навя­за­ли примитивную отсе­бя­ти­ну.

По методологии став­ки тари­фов должны рас­счи­ты­вать­ся, исхо­дя из фак­ти­че­ских рас­хо­дов, поне­сен­ных медико-санитарными учре­жде­ни­я­ми, либо на осно­ве запла­ни­ро­ван­ных затрат для новых медико-санитарных услуг, кото­рые преж­де не были вклю­че­ны в Ката­лог еди­ных тари­фов на медико-санитарные услу­ги. Но одно дело про­пи­сать подоб­ные требования, и совсем дру­гое – обоб­щить дан­ные, которые необходимо было собрать по каж­до­му меди­цин­ско­му учре­жде­нию в отдель­но­сти. При этом следует уче­сть, что у каждой кон­крет­ной боль­ни­цы, поли­кли­ни­ки и т. д. себе­сто­и­мо­сть услуг по фак­ту апри­о­ри раз­лич­ная. К тому же для госу­дар­ствен­ных учре­жде­ний, как гла­сит мето­до­ло­гия, тари­фы устанавли­ва­ют­ся без при­бы­ли, а для част­ных – с при­бы­лью!

А это уже ни в какие ворота не лезет, так как в принятом каталоге для каж­дой услу­ги тариф утвержден еди­ный!

Да и заве­ре­ния политиков и высо­ко­по­став­лен­ных чинов­ни­ков о том, что новые тари­фы яко­бы не кос­нут­ся тех, кто име­ет поли­сы меди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния, сле­ду­ет рас­це­ни­вать как без­от­вет­ствен­ную ложь. Ибо тари­фы всту­пи­ли в дей­ствие, и мно­гие пациенты, име­ю­щие поли­сы и обра­тив­ши­е­ся к сво­е­му семей­но­му вра­чу за каким-либо направ­ле­ни­ем то ли на обсле­до­ва­ние, то ли к какому-то кон­крет­но­му спе­ци­а­ли­сту, уже про­чув­ство­ва­ли послед­ствия ново­вве­де­ния на себе.

Нет, нико­му пря­мо не отка­зы­ва­ют. Про­сто сооб­ща­ют, что на бли­жай­ший месяц тало­ны, ска­жем, на УЗИ или для кон­суль­та­ции у кар­дио­ло­га, уже закон­чи­лись, а зача­стую – и на после­ду­ю­щий месяц тоже. И это понят­но поче­му. Каж­дое меди­цин­ское учре­жде­ние име­ет лими­ты на год по бюд­жет­но­му финан­си­ро­ва­нию, кото­рые оста­лись преж­ни­ми. А коль услу­ги подо­ро­жа­ли, то и их коли­че­ство, предо­став­ля­е­мое по поли­су, сокра­ти­лось соот­вет­ствен­но. А без опла­ты кто же согла­сит­ся рабо­тать?

Поэто­му для оза­да­чен­но­го сво­и­ми про­бле­ма­ми паци­ен­та воз­мож­ны два вари­ан­та реше­ния проблем в борь­бе за свое здо­ро­вье: обсле­до­вать­ся за день­ги по уже новым тари­фам либо по нака­тан­ной кор­руп­ци­он­ной схе­ме за опре­де­лен­ную мзду полу­чить нуж­ное направ­ле­ние «по поли­су».

А пока и здесь власть вынуждена была признать, что в новых тарифах наломали дров, и поэтому начата их доработка.

К сожалению, примеров подобного непрофессионализма множество. В народе неспроста говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И наша страна, словно подтверждая справедливость этой поговорки, чрезмерно часто становится жертвой деструктивных действий не в меру ретивых и возомнивших о себе всезнаек.

Безусловно, коррупция – это негативный рецидив любого общества, подменяющий правовые механизмы государства. И даже, если мздоимство растет, как в Молдове, все же это более-менее устоявшаяся система, функционирующая по своим специфическим «понятиям», но хотя бы с предсказуемым будущим. Бизнес и граждане, хоть и скрипя сердцем, вынуждены адоптироваться к этому. А вот, как приспособиться к головотяпству, к тому же, если оно носит не эпизодический, а постоянный характер?

Здесь нужны радикальные меры. Но, похоже, страна до них еще не доросла. А пока официальная статистика регистрирует в Молдове кардинальное снижение деловой активности. Инвестиции в долгосрочные материальные активы с 2008 года уменьшились на 23,5 процента, в том числе на 13,9 процента в 2016 году. А прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику вообще рухнули вчетверо от 711,5 миллиона долларов до 143,2 миллиона, в том числе на 21,5 процента в 2016 году.

Но коль сокращаются инвестиции, то за ними убывают и рабочие места в формальном секторе, то есть там, где начисляют зарплату официально и выплачивают из нее налоги. Так за последние восемь лет их количество сократилось на 85,2 тысячи до 776,2 тысячи или на 9,9 процента, в том числе за 2016 год – на 9,0 тысяч. Налицо, стагнирующая экономика. И это путь в никуда.

Михаил Пойсик, доктор экономики, Национальный институт экономических исследований, АНМ

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