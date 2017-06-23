МВФ и ВБ одобрили проект пенсионной реформы на Украине

05.06.2017 15:59:31

На сайте правительства Украины размещено сообщение, в котором говорится, что Международный валютный фонд и Всемирный банк «выразили поддержку правительственному законопроекту реформирования пенсионной системы», который был разработан министерством социальной политики Украины.

По мнению правительства, результатом переговоров с МВФ и ВБ стало утверждение «сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом».

Кабинет министров отмечает, что точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины (Владимир Гройсман. — ред.), который непосредственно участвовал в переговорах с председателем миссии МВФ Роном ван Роденом.

Проект пенсионной реформы был представлен украинским правительством 17 мая этого года. В нем нет нормы о повышении пенсионного возраста, но де-факто выйти на пенсию в 60 лет мужчинам и женщинам (им уже сейчас возраст выхода на пенсию поднимают с 55 до 60 лет), будет проблематично.

В частности, предполагается повысить необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж с 15 до 25 лет уже со следующего года. К 2028 году его планируется довести до 35 лет. Со стажем от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года.

Тем, у кого стажа недостаточно, его можно будет докупить, сделав взнос в пенсионный фонд, но максимально разрешат покупать не более пяти лет стажа. Тем, у кого стаж будет меньше 15 лет, после 1 января 2019 года будут платить социальное пособие, но лишь по достижении 65 лет.

По сообщениям информагентств, которые ссылаются на данные официальной статистики, сейчас на Украине около 12 млн пенсионеров, из которых 8 миллионов получают минимальную пенсию в 1312 гривен в месяц (около $50).

Украинское правительство также хотят лишить все льготные категории (кроме военнослужащих) права досрочного выхода на пенсию.

Вероятнее всего, все эти положения вошли в финальный вариант законопроекта. А вот осталось ли в нем предложение о повышении пенсий (правительство называет это «осовремениванием») нынешним пенсионерам, станет известно только тогда, когда будет опубликован итоговый документ.

Предполагалось, что увеличение пенсий произойдет с 1 октября текущего года, и размер повышения будет достигать тысячи гривен.

«После осовременивания пенсии вырастут, я скажу так: больше, чем на тысячу гривен в месяц. 5 миллионов 620 тысяч пенсионеров из 12 миллионов получат повышение пенсий до 1000 гривен — кто-то 200, кто-то 300, кто-то 500, кто-то 800, но это на постоянной основе. Мы закладываем механизмы постоянного повышения пенсий», — говорил недавно Гройсман.

Пока пенсионная реформа не поступала на рассмотрение Верховной рады. Владимир Гройсман выражал надежду, что большинство депутатов его поддержит. Рада работает до 14 июля, и мало кто сомневается, что документ они примут.

У Киева нет иного выхода, кроме как слушаться МВФ. Фонд реализует программу кредитования Украины на $17 млрд, из которых уже перечислено $8,7 млрд (последний транш в $1 млрд был совершен в апреле этого года). Украинские власти рассчитывают получить в этом году еще три транша на $4,5 млрд.

Напомним, что МВФ и России советовал повысить пенсионный возраст.

«И, наконец, пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — говорится в сообщении по итогам работы миссии фонда в России.

Повысить пенсионный возраст предлагает и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. В его стратегии развития России 2018–2024 годов, которую он недавно презентовал президенту Владимиру Путину, предлагается начать поднимать возраст выхода на пенсию по полгода в год с 2019 года до 63 лет женщинам и до 65 лет мужчинам.

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