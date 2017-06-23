Анонсировано создание единого миграционного пространства РФ и Белоруссии

05.06.2017 15:39:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о подготовке плана по формированию единого миграционного пространства России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку», — заявил Лавров.

По его словам, Россия и Белоруссия разделяют одинаковые взгляды на международные проблемы.

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