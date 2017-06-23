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Рубрика / Общество
Анонсировано создание единого миграционного пространства РФ и Белоруссии
|05.06.2017 15:39:00
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о подготовке плана по формированию единого миграционного пространства России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
«Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку», — заявил Лавров.
По его словам, Россия и Белоруссия разделяют одинаковые взгляды на международные проблемы.
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