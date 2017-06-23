Защита экс-директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной намерена дойти до европейского суда

05.06.2017 15:04:16

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

перейти на страницу автора



Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Защита экс-директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной намерена дойти до европейского суда, если не добьется ее оправдания в России. Адвокат Иван Павлов не согласен с приговором, который вынес сегодня Мещанский суд столицы.

Наталья Шарина получила четыре года условно по обвинению в экстремизме и растрате. Следствие утверждало, что директор распространяла среди посетителей книжные издания Дмитрия Корчинского, которые ранее были признаны экстремистскими, а также то, что она расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки.

Сама Шарина считает свое дело политическим.

Признание виновности бывшего директора Библиотеки украинской литературы Н.Шариной и вынесения ей приговора в виде условного срока повлияет на то, чтобы впредь другие ответственные за распространение литературы лица, внимательнее относились к ее подбору. «Будут внимательнее к той книжной продукции, которая носит яркие националистические черты и направлена против России», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «В сегодняшней ситуации всякие игры с украинским национализмом в России небезвредны», — подчеркнул он.

«Что касается Натальи Шариной, она в данном случае, возглавляя библиотеку Украинской литературы, использовала свое положение не лучшим образом или была не взыскательна к тому набору литературы, который оказался в открытом доступе в этой библиотеке», — заметил депутат, подчеркнув, что о справедливости самого приговора рассуждать некомпетентен.

При этом Затулин подчеркнул, что, несмотря на то, что случай этот не является рядовым, «излишнее значение придавать этому делу не следует».

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.