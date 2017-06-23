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Рубрика / Религия

ЦДУМ России посетил представитель дагестанского духовенства


05.06.2017 13:56:00

Священный месяц Рамазан в этом году начался с ряда важных событий. Вслед за визитом членов Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ состоялась встреча Шейх-уль-Ислама, Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ России Талгата Сафа Таджуддина и первого заместителя муфтия Республики Дагестан Ахмада Кахаева.

В дружеской обстановке обсуждались вопросы взаимодействия старейшего мусульманского центра страны с дагестанским муфтиятом, в первую очередь, в вопросах духовного образования. От имени муфтия Дагестана высокий гость пригласил Талгата Таджуддина в свою республику провести пятничную молитву.

Во время беседы поднимались проблемы укрепления единства мусульман России и профилактики экстремизма. Шейх-уль-Исламу был вручен памятный подарок (настольный органайзер), в ответ Талгат Таджуддин подарил книги о 225-летии ЦДУМ России и 65-летии Верховного муфтия и юбилейный выпуск газеты «Маглюмат аль-Булгар». Далее Ахмад Кахаев посетил Российский исламский университет.

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