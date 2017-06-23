Кубань открыла на форуме в Санкт-Петербурге инвестиционный ресторан

05.06.2017 13:39:47

Второй день Петербургского международного экономического форума завершился 2 июня. Краснодарский край стал одним из самых заметных его участников. Регион привез с собой инвестиционный ресторан.

На форум съехались 12 тыс. бизнесменов и политиков из 130 стран. Главным событием дня стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.

Пока политики и бизнесмены ищут баланс в глобальной экономике, повара на кухне ищут путь к сердцу инвестора. Черноморская камбала, ростбиф из тихорецкой говядины и салат из армавирской индейки — хиты заказов. Инвестиционный ресторан «Кубань», открывшийся на время Петербургского международного форума, стал одним из самых популярных павильонов экономического мероприятия.

«Никогда на голодный желудок не совершались более-менее плодотворные дела. Когда мы говорим об успехах, они делаются на полный желудок. Залог качественного бизнеса — это сытый человек», — считает бренд-шеф инвестиционного ресторана «Кубань» Сергей Резников.

Ставку в инвестресторане, как и в экономике региона, сделали на мощное сельское хозяйство. В блюдах используют экологически чистые продукты, выращенные только в Краснодарском крае. Идея оказалась настолько успешной, что кубанский павильон второй день забит посетителями международной деловой площадки.

«Крупный бизнес любит крупные блюда. Кусочки побольше, порции покрупнее. Современный крупный бизнес начал разбираться в продуктах. Он готов брать большие порции, но при этом внимательно смотря за калориями», — говорит Резников.

Бизнес в России действительно стал более разборчивым. И не только в еде. Доказывает это национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах. Его ежегодно составляет агентство стратегических инициатив. Результаты озвучили 2 июня в присутствии губернаторов. Именно от их работы во многом зависит, удобно ли себя чувствуют предприниматели. Краснодарский край второй год подряд занимает седьмое место. Опрошенные бизнесмены отмечают: на Кубани значительно сократились сроки и количество процедур, необходимых для подключения к электросетям. Также ускорился процесс получения разрешения на строительство. А вот административных барьеров меньше не стало. И такая тенденция — по всей стране.

«Бизнес в целом говорит о том, что давление со стороны проверяющих органов увеличивается. Он стал требовательнее и строже в своих оценках контрольно-надзорной деятельности и административного давления со стороны этих органов», — пояснила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Чтобы снизить давление на бизнес, достаточно избавиться от лишних административных процедур, замечает во время обсуждения губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В регионе как раз пошли по этому пути.

«Мы изменили законодательство субъекта таким образом, что инвестору для получения налоговых преференций не нужно обращаться в административные органы. Он напрямую обращается в налоговый орган. Мы убираем любой момент, который заставляет инвестора "кланяться" либо делать что-то нехорошее», — сообщил Кондратьев.

Контрольно-надзорную деятельность нужно пересмотреть, сошлись во мнении участники дискуссии. Работу малого и среднего бизнеса частично регулируют нормативные акты, разработанные еще в 90-х годах, заметил глава Тульской области. Сейчас эти принципы не актуальны. В свою очередь, Вениамин Кондратьев предложил создать еще один, альтернативный, рейтинг.

«Не знал, что здесь можно говорить о проблемах. Сегодня то, что делает АСИ, держит нас в тренде. То, о чем говорит губернатор Тульской области, выбивает нас из тренда. Может быть, создадим такой же рейтинг инвестиционной активности федеральных, территориальных органов, субъектов? Не важно, фискальные, контролирующие или просто оказывающие услуги. И тогда посмотрим, насколько они будут в тренде вместе с нами», — добавил глава региона.

«Безусловно, поддержка будет. Мы до сих пор не приняли общий закон о контрольно-надзорной деятельности. Прежний министр экономического развития обещал сделать год назад. Год прошел. Закона до сих пор нет. Мы разговаривали с Максимом Орешкиным. Я попросил постараться в осеннюю сессию закон доработать и принять», — продолжил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Почти во всех регионах России, отмечают эксперты, произошел рывок в развитии малого и среднего бизнеса. Только на Кубани работают больше 300 тыс. небольших предприятий. Именно частный капитал должен стать одним из основных инструментов развития отечественной экономики. Об этом Владимир Путин говорил на пленарном заседании форума. Важно, что в формировании открытой и благоприятной деловой среды активно участвуют регионы.

«Чтобы обеспечить опережающие темпы роста экономики, нам нужно значительно увеличить вложения в транспорт, энергетику, связь, другую инфраструктуру. Источником дополнительных инвестиций должен стать именно частный капитал. Важно установить понятные, стабильные правила, защищающие интересы инвесторов. Возврат их капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодополучателей, выгодоприобретателей инфраструктурных объектов. Это бюджеты разных уровней, инфраструктурные монополии, другие пользователи инфраструктуры. Речь идет о внедрении своеобразной инфраструктурной ипотеки, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит», — заявил Путин.

Несмотря на то, что основная тема Петербургского экономического форума — поиск баланса в глобальной экономике, разговоры о состоянии малого и среднего бизнеса постоянно подпитывают атмосферу. Все прекрасно понимают: без этого сектора деловая жизнь не будет полноценной. Оказать поддержку «частникам» готовы депутаты Государственной Думы от Краснодарского края. По мнению Константина Затулина, на законодательном уровне необходимо отделить инвестиционные банки от тех, которые работают с населением.

«На уровне Государственной Думы необходимо принять законы, по которым, прежде всего, в сфере малого и среднего предпринимательства дать льготы для старта, для стартапа. К сожалению, банки очень тяжело идут навстречу, потому что требуют кредитную историю. Если нет кредитной истории, то никакого кредита нет. А ведь экономика развивается не из прибыли, она развивается из кредитов. Это важно. Если мы заставим работать банковскую систему на производство, в этом случае успех будет», — уверен первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Константин Затулин.

По оценке международных экспертов, за пять лет Россия продемонстрировала лучшую, по сравнению с другими странами, динамику в совершенствовании предпринимательского климата. По известной шкале Doing Business страна поднялась сразу на 80 позиций вверх.

Без сомнения, равновесие в экономике всей страны зависит от делового климата в каждом регионе. Кубань из Санкт-Петербурга привезет семь подписанных соглашений и протоколов на сумму более 4 млрд рублей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Александр Иванченко

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