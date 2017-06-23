Оловянные соотечественники

05.06.2017 13:31:25

Давеча, читал сыну я сказки разные, и наткнулись на сказку об оловянном солдатике. По мере чтения глаза мои расширялись, а в голове молнией метнулась мысль - а ведь это все так похоже на историю российских соотечественников, оставшихся за пределами родины после распада СССР.

Привожу небольшой отрывок из сказки Стойкий оловянный солдатик. Г.Х. Андерсена.

“Где же это я? - думал оловянный солдатик. - Ах, если бы со мной была моя красавица танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем...”

В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.

- Ты кто такой? - закричала она. - А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

- Держите его! Держите! У него нет паспорта!

И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.

“Я спасен!” - подумал солдатик.

Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только: за мостом вода с шумом падала вниз - прямо в широкий бурный канал!

Оловянному солдатику, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду.

Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз, но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул.

И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой до самых краев.

Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло... И наконец, вода накрыла его с головой.

Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плясуньи!

Но тут он вспомнил старую солдатскую песню:

Шагай вперед, всегда вперед!

Тебя за гробом слава ждет!..-

и приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине. Однако случилось, совсем другое.

Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика вместе с его ружьем.

Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы, темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке! Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго.

Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла.

Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо.

И вдруг, словно молния блеснула в темноте.

Потом стало совсем светло, и кто-то закричал:

- Вот так штука! Оловянный солдатик!

А дело было вот в чем: рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату.

Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг - каких только чудес не бывает на свете! - он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу... Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость!

Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы, но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу, танцовщица смотрела на него, и оба молчали.

Вдруг один из мальчиков - самый маленький - схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверно, его подучил злой тролль из табакерки.

Хотелось бы сказать пару слов и дать небольшую трактовку и интерпретацию данного отрывка. Соотечественники, которые как мне кажется, очень похожи своими судьбами на главного героя оказались лишними так сказать “Чужими среди своих”. Крыса это тот процесс, благодаря которому русские и другие коренные народы России в миг так сказать, легли спать в одной стране, а проснулись в другой и стали отделенными от своей отчизны.

Когда солдатик подумал, что он спасен это похоже на возвращение соотечественников назад на историческую родину – Россию. Но, не тут-то было водопад из бюрократических проволочек и несовершенства миграционного законодательства ставит соотечественников в еще худшее положение. И система просто проглатывает людей как та рыба, что проглотила солдатика. И как не печально строки из песенки солдатика иногда становятся реальностью. Читайте статью Лидии Ивановны Графовой ”Ждите, Вам позвонят”

Спасение солдатика похоже на попытки уважаемых депутатов из Государственной Думы Российской Федерации, внести изменения в законодательство по миграции для соотечественников. А прекрасная танцовщица, которую так горячо любит наш герой это естественно Матушка Россия.

Кем же является мальчик, который растоптал чужое счастье и сделал воссоединение не возможным? Это я оставлю на суд читателя.

В заключение, хочется процитировать Марка Тулия Цицерона древнеримского политического деятеля:

История — свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник старины.

В будущем наши потомки будут читать и рассуждать о великом русском народе, который стал разделенным и… Воссоединился или нет покажет время. Но важно знать одно: мы сейчас судим прошлое, а они будут судить нас.

Канцеров Тимур

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