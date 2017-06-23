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Рубрика / Религия
«Они, надев «белые халаты» возомнили себя «докторами»
|05.06.2017 13:01:34
«Они, надев «белые халаты» возомнили себя «докторами»: в свет вышла статья муфтия РТ
Сегодня на страницах интернет-газеты «Реальное время» вышла статья муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в формате теологической дискуссии. «Является ли Ад вечным?» - так назвал известный религиозный деятель свою статью в ответ на высказывания тех, кто выразил сомнение существующим хадисам относительно вопроса о бесконечности адских мук. «Каждому здравомыслящему человеку становится ясно, что заявления этих смутьянов - не больше чем ересь и путь к анархии», - пишет муфтий.
«…Злодей и потерпевший, серийный маньяк и его жертва, — словом, все без разбора попадут, по мнению горе-авторов, в рай. И тогда у многих возник вопрос: а для чего в таком случае нужна религия и почему мы должны остерегаться совершения грехов и зла?», - обращается к читателям Камиль хазрат. В качестве подтверждения слов о вечности ада, муфтий приводит аяты Корана, достоверные хадисы, высказывания Галимжана Баруди и Габдуллы Тукая о Мусе Бигееве, любопытные наблюдения из истории татарского народа.
Религиозный деятель убежден, что сила мусульманской общины (уммы) — в единстве и что вносить раздор в ту или иную среду является греховным деянием.
Ознакомиться с первой частью статьи муфтия Татарстана Камиля Самигуллина «Является ли Ад вечным» можно здесь.
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