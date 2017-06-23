"План Кудрина" в духовной сфере

05.06.2017 12:54:57

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Информационная картина празднования 70-летия главы австрийско -белокриницкого согласия Корнилия Титова на информационном пространстве от "Коммерсанта" до "Царьграда" создает впечатление его искусственного противопоставления Святейшему Патриарху Кириллу - сюжетов - не меньше, чем в честь 70-летия Святейшего, а уровень комплиментарности в газете "Коммерсант" - значительно выше. В такой ситуации виновен не Корнилий, а установка либерально компрадорских пропагандистов Чапнина и его исполнителя Кураева, данная в дни празднования 70-летия Патриарха Кирилла о том, что "должно быть меньше Патриарха Кирилла". К сожалению, многие журналисты, включая считающих себя православными, действуют в соответствии с этой установкой. Патриарх Кирилл - Златоуст наших дней и замалчивание его проповедей, уменьшение его роли является формой антироссийской пропаганды. Если бы Патриарх Кирилл вместе с Президентом Путиным возглавил бы "Бессмертный полк" с табличкой участника ВОВ Патриарха Пимена, он бы нокаутировал всех своих противников. Описанные перекосы совпали с "планом Кудрина" по расчленению российских "естественных монополий" на множество конкурирующих "фирмочек" и являются его аналогом в религиозной сфере, планом расчленения Русской Православной Церкви - "естественной духовной монополии" России и "русского мира" на "конкурирующие " православные" "юрисдикции" с последующим подключением в качестве "регулировщика" Константинопольского Патриархата - и в Малороссии, и в России. Эти планы являются планами расчленения и десуверенизации России.

Эти планы противоположны необходимости преодолеть церковный раскол 17 века, что возможно только в лоне Русской Православной Церкви, поощряющей с этой целью "старый обряд".

Ряд людей, искренне желающих преодоления раскола, становятся объектом манипуляций профессиональных разработчиков антироссийского проекта расчленения Русской Церкви. Так, известный православный благотворитель Леонид Севастьянов, по всей видимости, переоценил свою способность контролировать главного редактора антицерковного портала "Кредо", разработчика проектов расчленения РПЦ, действующего на пространстве от Киева до Москвы, А. Солдатова. В действительности, профессиональный борец с Русской Церковью А. Солдатов пытается через желающего "творить историю" Леонида Севастьянова, играя на этом желании, проводить свои разрушительные идеи. Доказательством этого предположения являются постоянные интервью Л. Севастьянова этому антицерковному изданию, что является фактом победы Солдатова, сумевшего вовлечь в свою деятельности крупную фигуру Русской Православной Церкви. При этом я отвергаю обвинения против Леонида Севастьянова в злонамеренной деятельности, он искререн в своих ошибках, подлинные враги действуют расчетливо и «чужими руками», не «палят» себя. В этой ситуации я вижу зловещую роль профессионального и опытного церквеборца Солдатова, умеющего «влезть в доверие» и навязать свою линию.

В противовес разрушительному, должен быть православный план преодоления старообрядческого раскола на основе укрепления Русской Православной Церкви, Патриаршества и победы над деструктивными силами.

Тезисы этого плана составлены. Ставка должна быть сделана на центр единоверия Московского Патриархата в московском храме Покрова Рубцово и его настоятеля о. Иоанна Миролюбова. То, что его «не видно» в СМИ в нынешней истории с преодолением раскола, свидетельствует о реализации «плана Кудрина» в церковной сфере, а не плана преодоления раскола. Вот привести бы и Президента Путина, и мэра Собянина к отцу Иоанну - вспоминай свои старообрядческие корни, но в Церкви! Отец Иоанн - пришел к Церкви из «беспоповского согласия». «Беспоповцев» привести в Церковь проще, они чувствуют невозможность спасения без канонической иерархии и таинств. А у «Рогожских» есть иллюзия церковности и иерархичности, помноженная на гордыню. С ними тяжелее. Сначала необходимо массовое возвращение в Церковь «беспоповцев». И о.Иоанн Миролюбов привел множество «беспоповцев» из Рижской Гребенщиковской общины, наставником которой он был. Привести всю помешали спецслужбы «латвийского рейха», боящиеся многократного усиления православной русской общины в результате воссоединения и «коллаборанты» из Латвийской митрополии Московского Патриархата, шантажируемые нацистскими спецслужбами», держащие Латвийскую митрополию в состоянии миссионерского паралича. Именно старообрядным приходам Московского Патриархата во главе с о.Иоанном Миролюбовым следует передать храмы гениальной архитектуры в Гавриковом переулке и на Серпуховском Валу, до революции принадлежавшие «беспоповцам», у которых на возрождение этих храмов нет людского ресурса и к которым «Рогожка» не имеет никакого отношения. Если же их передать «Рогожке» сейчас или, тем более, «в честь 400-летия протопопа Аввакума» - символа религиозной розни и «оранжевой революции», то мы получил «центры альтернативного Православия», подспудного противостояния с Русской Церковью напротив ее ключевых центров - Елоховского Собора и Данилова монастыря. Это будет «религиозный план Кудрина» в действии! Старообрядным приходам МП следует отдать и Собор в Боровске, чтобы не создавать «альтернативу» Пафнутьево – Боровскому монастырю.

Если сделать ставку на о.Иоанна Миролюбова, то он преодолеет противодействие латвийских спецслужб и приведет в лоно Церкви всю огромную старообрядческую беспоповскую общину Латвии и это станет важным прецедентом для присоединения всех остальных старообрядцев –«поповцев». А для этого необходимо воспользоваться наследием митрополита Антония (Храповицкого) - сторонника канонизации Патриарха Никона и самого широкого развития старого обряда в Русской Церкви, создания автономной старообрядной иерархии Московского Патриархата. Митрополит Антоний разрешил ключевую дилемму, совершил, на первый взгляд, невозможное – примирил идеолога сильного Патриаршества, византийского преемства России и идеолога воссоединения Великой, Малой и Белой России Патриарха Никона и старообрядчество.

Реабилитация Патриарха Никона как хлеб, как воздух, необходима Русской Церкви. И, по митр. Антонию, это не мешает решению старообрядческого вопроса - Русскую Церковь расколол не Никон, а оклеветавший его агент иезуитов Паисий Лигарид, идеолог лжесобора 1666-го года, и низложившего Патр. Никона, и проклявшего старый обряд. Необходимо срочно переиздать «Жизнеописание и творения Блаженнейшего митрополита Киевского и Галицкого Антония (Храповицкого)» архиеп. Никона (Рклицкого), где подробно описывается перед возглавления митр. Антонием Казанской и Уфимской епархий, где он вернул в оно Церкви сотни тысяч старообрядцев , самых непримиримых. Значит можно и патр.Никона прославить, и старообрядцев белокринцких, новозыбковцев, липован, беспоповцев вернуть в лоно Церкви! И нужно – достаточно лишь воспользоваться идеями и методами митр. Антония (Храповицкого) и продолжить его и Собора 1917- 18 годов дело по созданию старообрядной иерархии в лоне Московского Патриархата. Вспомним, что старообрядный мученик епископ Симон (Шлеев) был вернейшим соратником святого Патриарха Тихона. В 1917 году - сто лет Собора 1917-18 - го годов и лучшим ударом по проектантам «церковного» аналога «плана Кудрина» стало бы создание прямо на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Церкви в ноябре 1917-го года старообрядной митрополии Московского Патриархата. Лучшее место для кафедры – прекрасный храм в Гавриковом переулке.

Кто бы мог возглавить? Корнилий, в случае согласия на хиротонию в МП? Новозыбковский лидер Александр? Старообрядный епископ РПЦЗ Иоанн (Берзиньш)? О.Иоанн Миролюбов был бы идеален, потому что умен и энергичен, но он женат. Отцы Кирилл (Сахаров) или Петр (Васильев)?

Симпатична фигура о.Иринарха из Михайловой слободы. Но, чтобы доказать свою миссионерскую волю, он должен решить проблему своего уставщика Александра Дугина. Я считаю Дугина союзником по геополитике, я не разделяю линию врагов и «хейтеров» Дугина, но проблема с его «православно – оккультно-языческим двоеверием» есть, тем более, что у Александра Дугина множество последователей. Лучше всего это выпуск «Директивы Дугина» о том, что он, Александр Дугин, как и великий православный ревнитель и миссионер 20-го века иеромонах Серафим (Роуз), долго шел ко Христу и Его Церкви через Генона и Эволу ,но в итоге бескомпромиссно пришел, чего и всем желает, в первую очередь, своему ближайшему ученику Валерию Коровину перейти вслед за о.Иоанном Миролюбовым из «беспопоцев» в Святую Русскую Православную Церковь.

Верю, миссия выполнима!

С нами Бог!

Троица, 2017-ый год.

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