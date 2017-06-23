Четверых российских военных сняли с поезда на границе с Литвой

02.06.2017 15:44:16

Четверых российских военнослужащих, следовавших из Калининграда в Москву, сняли с поезда на границе с Литвой.

"Они были сняты с поезда, пограничники написали отказ в разрешении пересечь госграницу", - сообщил представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

Он отметил, что инцидент произошел накануне на литовском контрольном пограничном пункте Кибартай. По словам Мишутиса, в одном купе ехали транзитом через Литву четверо российских военных в гражданской одежде. А любая группа из четырех и более военных считается военным отрядом, которому при транзите через Литву необходимо иметь специальное разрешение, подчеркнул Мишутис.

Военных направили назад в Калининградскую область на другом поезде, добавил представитель Погранслужбы, передает информагентство BNS.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.