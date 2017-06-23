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Рубрика / Экономика
Андрей Грозин: В Центральной Азии наметилось негласное разделение стран на два "водных" блока
|02.06.2017 15:39:32
Андрей Валентинович Грозин
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ
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Политолог Андрей Грозин прокомментировал возможно объединение государств Центральной Азии в единое энергокольцо и взгляды Узбекистана на эту идею.
"С кем чаще всего встречается Шавкат Миромонович? Ездил он в Китай, ездил в Россию, а в регионе — чаще всего с государствами, которые, что называется, ниже лежащие по течению. Вполне возможно, что здесь есть какая-то определенная система", — сказал эксперт в эфире Sputnik Узбекистан.
Грозин подчеркнул, что власти Узбекистана в последнее время смягчили свою риторику в отношении проекта строительства Рогунской ГЭС.
"Ташкент молчит по поводу активизации Таджикистана своих гидростроительных национальных идей", — отметил политолог, добавляя, что молчание не обозначает полное одобрение задумки РТ.
По его мнению, страны Центральной Азии начали негласно разделяться на два блока — вододефицитные и водоизбыточные.
"Ташкент, не нагнетая внешне страстей вокруг гидроэнергетических амбиций водоизбыточных государств, тем не менее, пытается создать де-факто некий неформальный союз государств, лежащих ниже по течению" — считает Грозин.
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