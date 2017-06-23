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Детали
Владимир Жарихин: Безопасность Армении обеспечивают армия и российская база
|02.06.2017 15:34:25
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер на этой неделе посетил Ереван. В резиденции президента его принял Серж Саргсян. Стороны обсудили возможности и перспективы продолжения сотрудничества Армения-ОБСЕ. Генсек ОБСЕ выразил сожаления по поводу закрытия ереванского офиса ОБСЕ, заявив, что на этом, однако, сотрудничество ОБСЕ с Арменией не заканчивается.
Какое значение вообще имеет ОБСЕ с точки зрения безопасности Армении?
Отвечая на этот вопрос Первого Информационного, заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин сказал, что данное развитие не особо повлияет на безопасность Армении, так как ОБСЕ не играет серьезной роли в деле обеспечения безопасности Армении.
«При всем уважении к ОБСЕ, тем не менее, безопасность Армении обеспечивают в первую очередь армянская армия и дислоцированная на территории Армении российская военная база, которая действует в соответствии с армяно-российским договором. Если речь идет именно о безопасности или конкретно о конфликте вокруг Нагорного Карабаха, то ОБСЕ все-таки играет небольшую роль. Переговоры, процесс урегулирования осуществляется посредством Минской группы, а не через ОБСЕ, следовательно, я не думаю, что закрытие ереванского представительства ОБСЕ так уж решительно скажется на безопасность Армении», – прокомментировал политолог.
Может ли закрытие офиса ОБСЕ увеличить российский компонент безопасности Армении или расширить сотрудничество с Россией в военной сфере и сфере безопасности или же это не обязательный вывод?
На этот вопрос Владимир Жарихин ответил: «Они все-таки выводят свое представительство из Армении, а не вооруженные силы, не так ли? Поэтому российский компонент, который является военным компонентом, как и армянская армия, являются гарантами усиления или уменьшения этих компонентов. С уходом ОБСЕ ничего не изменится».
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