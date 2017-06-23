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Рубрика / Религия
Каноническая Церковь Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси не намерена сдаваться и сдавать
|02.06.2017 15:08:20
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
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27 мая в Харькове состоялись торжества Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в честь 25-летия Харьковского Собора, на котором вопреки бешеному давлению и угрозам перекрасившегося в бандеровца из партийных вождей сепаратиста Кравчика, устроившего с киевским митрополитом Филаретом (Денисенко) раскол в Русской Церкви, Филарет был низложен и запрещен в священнослужении, Киевским митрополитом был избран Владимир (Сабодан), а единство Русской Православной Церкви спасено на века.
В ответ на попытки хунты Порошенко уничтожить каноническую Церковь путем принятия антицерковных законов Церковь не только не сдалась, но перешла в "миссионерское контрнаступление", собрав 50 тысяч верующих у стен Верховной Рады в день планировавшегося принятия скандальных законопроектов а затем, в рамках торжеств в честь юбилея Харьковского Собора и вне их - всячески отметив героев 500 тысячного Крестного Хода 2016 года-этой грандиозной манифестации православной Руси против нацизма,"евроинтеграции","евросодома" и раскола Руси - "историософской ереси украинства".
Заседание Синода УПЦ МП 27 мая также было бескомпромиссным - митрополит Агафангел Одесский сказал все, что он думает про Денисенко и униатский проект отделения УПЦ от МП. В ответ одесские рупоры нацистских оккупантов что-то проверещали против "последнего оплота Русского мира", а нацисты избили православного чиновника из Белгород -Днестровского (Одесская область),не дающему раскольникам захватить этот православный город, устроить там центр раскола и нацизма. Из больницы исповедник Василий Кущу заявил, что он не сдается и не даст раскольникам и нацистам закрепиться. А православные болгары Новороссии устроили массовые акции в поддержку Кущу, канонической Церкви, с требованием отставки Порошенко, соблюдения своих национальных прав, недопущения нацификации.
Избран новый епископ Виктор (Кацаба), близкий к Блаженнейшему митрополиту Онуфрию буковинец, как и сам митрополит.
Епископ Виктор будет доносить правду о злодеяниях нацистов и раскольников в европейских структурах и очистит административные структуры УПЦ МП от парализующего влияния оставшихся там сторонников драбинок, говорунов, унии, автокефалии, сговора с раскольниками, нацизма.
Бескомпромиссная позиция епископата Малороссии выражена в послании Синода в честь 25-летия Харьковского Собора - диалог с раскольниками, целью которого является не сговор с ними, а их покаяние в грехе раскола и возвращение в Церковь, возможен только после прекращения их агрессии (то есть отзыв всех антицерковных законопроектов, прекращение всякого давления на Церковь) и возвращения всех захваченных раскольниками святынь, таких, например, Владимирский Собор и Феодосьевский монастырь в Киеве, словом, ВСЕХ тысяч захваченных храмов, а не некоторых!
Строго православная каноническая позиция Церкви должна быть соблюдена в отношении всех расколов на всей канонической территории Русской Православной Церкви, здесь не может быть никаких "двойных стандартов", которыми, в случае их возникновения, не преминут воспользоваться противники канонического Православия, онтологически "филаретовский" раскол ничем не отличается от "истинно православных" или "старообрядческих".
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