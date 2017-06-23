Эр-Рияд откроет в Таджикистане филиал Мединского исламского университета

02.06.2017 14:42:08

В Таджикистане появится филиал Мединского исламского университета. Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в Республике Таджикистан Абдулазиз ибн Мухаммад аль-Бади в эксклюзивном интервью каналу «Аль-Арабия».

«По предварительной договоренности, достигнутой председателем Палаты представителей Верховного Совета Республики Таджикистан Шукурджоном Зухуровым с королем Сальманом в январе, в городе Душанбе начнет свою работу филиал Мединского исламского университета вместимостью 2600 студентов, — сказал посол. — Его целью будет обучение и воспитание студентов и священнослужителей. Также в Бадахшанской области создается исламский центр на 2000 тысяч человек, который будет направлен на распространение истинного ислама в этой области и соседних областях».

«Мы хорошо знаем о стратегическом положении Таджикистана в Центральной Азии и никогда не пойдем на сокращение своей финансовой и образовательной помощи этой стране», — отметил аль-Бади.

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