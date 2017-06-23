Угроза реализации проекта «альтернативного Православия» - это угроза России

02.06.2017 14:35:28

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Вокруг посещения первым замом главы АП Сергеем Кириенко и Президентом России В. Путиным центра старообрядческого раскола на Рогожке может, при сохранении нынешней влияния на ситуацию группы акторов из «Кредо.ру» - В.Лурье, А.Солдатова, А.Муравьева, привести не к преодолению старообрядческого раскола, а к его укреплению и реализацию гибельного для суверенитета и целостности России проекта «альтернативного православия», то есть расчленения Русской Православной Церкви на враждебные друг другу конкурирующие юрисдикции. Опасность такого развития событий понимают лишь несколько экспертов, которые «глубоко в теме». Чтобы понять происходящее, необходимо знать анатомию ситуации и вышеуказанного влияния. Следует отметить, что представление иерархов Русской Церкви и влиятельных православных бизнесменов – старообрядцев в лоне Московского Патриархата в качестве врагов и по факту неверно, и контрпродуктивно, ибо уводит от ответственности главным врагов и модераторов этой ситуации – редакцию портала «Кредо.ру» - В.Лурье, А.Солдатова и А.Муравьева, пытающихся внедриться во властные структуры Церкви и Государства. Они пользуются тем, что благознаменные высокопоставленные православные люди неглубоко разбираются в догматике, канонике, истории. Вышеупомянутые «модераторы» - опытные, холодные, расчетливые и по своему образованные профессионалы - работающий в Киеве над проектом уничтожения УПЦ МП гл.редактор «Кредо» А.Солдатов и др. Из под их руки выходят тексты, подписанные уважаемыми людьми, на самом деле, дискредитирующие их, в которых расколоучителя и матершинника протопопа Аввакума именуют «отцом русской литературы», отрицается византийское преемство русской государственности и культуры, нормы 16 века (двоеперстие) выдаются за русскую древность, в угоду киевской хунте отсекается от русскости мало и белорусское наследие, сектантизируется русская идентичность, она «деимпериализируется», чем по ней наносится удар , пишется сектантская по идеологии идея старообрядцев как «избранного малого народа», по сравнению с которым православные «новообрядные» русские - «агои». Самое главное – благодаря аналогичным шагам Лурье и Солдатов в 2000 году через Г. Павловского добились от государственной власти фактического признания «суздальского раскола («РПАЦ»)» «альтернативной Церковью», поддерживаемой государством в противовес РПЦ. Тогда была произнесена написанную «крещеным» Лурье в «РПАЦ» Г.Павловским фраза о том, что «государство поддерживает новые центры веры».

Теперь, после затухания «РПАЦ» «альтернативную Церковь» делают на Рогожке, превратить главу РПСЦ Корнилия в «альтернативного», «истинно русского, в отличие от ПК» «Патриарха», превратить в торжество над Русской Православной Церковью празднование, при поддерже государства,400 летия со дня рождения расколоучителя, призывавшего народ к революции против государства и массовым самосожжениям, протопопа Аввакума, которое будет в 2020м году. Русская Православная Церковь откажется канонизовать Аввакума, поклониться перед его канонизаторами и полностью принять старый обряд и это будет поводом к атаке на Русскую Православную Церковь. По мысли проектантов из группы В.Лурье-А.Солдатова,, к 2000 му году УПЦ будет отделена от МП, а в РФ останется ее добить руками «альтернативного старообрядного «истинно –русского» «Патриархата». Самые цинизм и коварство в том, что Русская Православная Церковь планируется «группой крединов» к уничтожению «руками Президента », что будет его политической смертью и оклеватанием «на века» и обеспечит десуверенизацию и расчленение России.

В противовес АПЭ предлагает «Патриархистско- симфонический» план преодоления раскола со старообцами.

Ключевой датой является отмечающееся в этом году столетие восстановления Московского и всея Великой, Малой и Белой России Патриаршества и Поместного Собора, его восстановившего. Идеологом восстановления Московского Патриаршества был митрополит Антоний (Храповицкий),сторонник канонизации Патриарха Никона как идеолога византийского преемства России и воссоединения Великой, Малой и Белой России и преодоления старообрядческого раскола путем создания старообрядной митрополии в лоне Московского Патриархата. Представляется безальтернативным поднять на щит план митрополита Антония по старообрядчеству, рукоположить старообрядного епископа Русской Церкви (такой уже есть в РПЦЗ (епископ Каракасский Иоанн (Берзиньш).

1. Превратить основанный Патриархом Никоном как столицу Вселенского Православия Новоиерусалимский монастырь в центр внешней активности Русской Православной Церкви и сотрудничества Церкви и государства, «базилевса» Владимира Путина и Патриарха Кирилла на внешнем и геополитическом фронте.

2. Создать в Андреевском монастыре Москвы, где Патриарх Никон и царский боярин Федор Ртищев создали Ртищевское училище, где специально привезенные киевские ученые монахи Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Дамаскин Птицын ковали и реализовывали идеологию и практику Переяславской Рады, посвященную этому постоянно действующую экспозицию и аналогичный центр.

3. План митрополита Антония (Храповицкого) по старообрядчеству указан в этой статье.

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