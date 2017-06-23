Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича

01.06.2017 14:10:50

На заседании Киевсовета депутаты проголосовали за переименование проспекта Ватутина в Деснянском и Днепровском районах столицы в проспект Шухевича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета от «Самопомощи» Вадим Васьльчук.

«Проспект Шухевича Романа сегодня появился в нашей столице! Приветствую всех патриотов!», – написал Васильчук.

Ранее директор Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что в Киеве появятся проспекты Бандеры и Шухевича.

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