Итоги суда в Стокгольме: Не рано ли в «Нафтогазе» открыли шампанское?

01.06.2017 12:48:14

Вечером 31 мая в Facebook главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева появилась запись следующего содержания «We did it» и ссылка на ролик группы Queen «We are the champions». Таким образом чиновник отреагировал на предварительный вердикт Стокгольмского суда относительно разбирательства с российским «Газпромом». Однако дальнейший анализ показывает, что отмечать в компании начали преждевременно. Разберемся, что известно к настоящему моменту.

Зрада или пэремога?

1. Стокгольмский арбитраж вынес предварительное решение в споре двух компаний — «Нафтогаза Украины» и «Газпрома». «Предварительное» в данном случае означает, что суд лишь указал, на что будет ориентироваться в вынесении окончательного решения. А окончательное решение — это не отменить принцип или изменить формулу. Трубить о победе или поражении преждевременно до тех пор, пока суд не назовёт сумму, которую должна уплатить одна сторона другой.

2. Суд постановил убрать из контракта принцип «бери или плати». Он устанавливал для Украины минимальный годовой объём газа, который та должна была купить в течение года, и именно эта формула была причиной столь высоких исковых требований «Газпрома» — около 46 млрд долл. «Бери или плати» покрывает примерно 42 млрд из этой суммы.

«Нафтогаз» в праздничных пресс-релизах пишет о 52 млрд кубометров, которые якобы должна была покупать Украина (и теперь это отменено), хотя ещё пять лет назад они писали следующее: «Согласно положениям контракта от 19.01.09 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» указанный объём поставки, то есть Годовое Контрактное Количество, может быть уменьшен на 20%. Таким образом, Минимальное Годовое Количество природного газа, который компания должна отобрать и оплатить по контракту в 2012 году, составит 33,75 млрд куб. м х 0,8 = 27 млрд куб. м».

3. Также суд постановил, что запрет реэкспорта газа, содержавшийся в контракте, также неправомерен. Дело в том, что когда контракт только заключался, разница цен на газ для Украины и для стран Европы создавала задел, который позволял Украине зарабатывать на его перепродаже (примерно так же, как сегодня зарабатывает Европа, перепродавая Украине российский газ). Задел, в свою очередь, возникал оттого, что частью контракта становились политические договорённости Москвы с украинской элитой — вроде Харьковских соглашений (договор о скидке на газ в размере 100 долл./тыс. кубометров от формулы в контракте в обмен на продление пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года).

4. Суд также удовлетворил требование Украины в отношении изменения формулы цены. Теперь она привязана не к ценам на нефть, а к стоимости газа на спотовом рынке.

Именно эту «перемогу» со вчерашнего вечера отмечают «Нафтогаз» и все причастные. Однако блок «зрады» в решении арбитража тоже имеется.

1. Украина просила о пересмотре формулы с 2011 года. Суд сдвинул эти требования на 2014 год, а уже в 2015-м Украина перестала покупать газ напрямую у «Газпрома». Выгода не слишком велика, если вообще есть.

2. Как уже говорилось, стоило бы обождать окончательного решения, с цифрами: кто, кому, за что и сколько должен.

3. Ни Коболев, ни прочие чиновники не говорят, какое решение суд принял по поводу ответных требований к «Газпрому».

И на то есть причины. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя этой зимой ход рассмотрения дела для ИА REGNUM, в целом верно спрогнозировал решение суда. Эксперт ещё тогда сказал, что, учитывая гигантские требования обеих сторон, суд, скорее всего, примет решение об их «взаимном погашении».

Если смотреть на ситуацию только с той позиции, что требования «Газпрома» были примерно вдвое большими, чем ответные требования «Нафтогаза» — то, конечно, можно начинать праздновать. Если посмотреть под другим углом, не забывая, что суд постановил отвязать стоимость газа от нефти только с 2014 года, то это может стоить Украине 3−5 млрд долл. Сколько именно — будет ясно из окончательного решения.

Учитывая, что примерно 14 из 17 млрд долл. золотовалютных резервов Украины — это деньги МВФ, Украине должно быть всё равно, какую сумму ей придётся возвращать «Газпрому»: 3 млрд долл или 50 млрд долл. Ни того, ни другого у неё всё равно нет.

Оценки и ожидания

«Горжусь тем, что в 2014 году мы приняли правильное решение идти в Стокгольмский арбитраж. Почти трехлетняя битва с «Газпромом» закончилась победой справедливости и Украины… Кремль потерял возможность для шантажа и принуждения Украины к выполнению невыгодного контракта», — комментирует экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк с таким пафосом, будто Украина этот контракт всё это время исполняла.

В похожем ключе высказался в своём аккаунте и президент Украины Пётр Порошенко:

«Решение Трибунала предоставляет право «Нафтогаза» требовать снижения цены на газ по контракту с «Газпромом» в соответствии с условиями рынка. Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа», — отметил глава украинского государства.

Украинские политики в таких случаях вообще слишком часто становятся заложниками мыслительной матрицы. Контракт, о котором все они говорят, истекает в 2019 году, и потом предстоит заключать новый. Не нужно лишний раз говорить, на каких условиях заключается контракт с потребителем, о котором известно, что он так и норовит «кинуть» продавца.

«Главный вопрос, который предстоит решить сейчас стокгольмским арбитрам, — какую цену считать рыночной европейской. Худший для нас вариант — цена на хабе. Лучший — хаб минус транспорт. От этого зависит не только сумма компенсации (во втором случае — 14 млрд долл.), но и цена, по которой мы сможем покупать газ в будущем. Это будет означать даже снижение внутренней цены на Украине», — подсчитывает несуществующие пока барыши блогер и обозреватель Карл Волох в Facebook.

Да, первый бой прошел в пользу Украины, но основная битва еще только впереди, подтверждает один из ведущих экспертов Украины по энергетике Валентин Землянский. В связи с этим, подчеркивает он, открытыми остаются следующие вопросы:

1. Финансовые претензии, которые будут определены в окончательном решении Стокгольмского арбитража. Как мы помним, «Нафтогаз Украины» требовал ретроактивных платежей за переплату и за низкие ставки транзита? В чью пользу склонится чаша весов — вопрос открытый.

2. Решение по транзитному контракту, которое должно быть вынесено к концу июля, поскольку там вторая часть финансовых претензий «Нафтогаза» к «Газпрому», которым не противостоят встречные претензии от «Газпрома»?

3. И главное. Руководители «Нафтогаза» «мамой клялись», что как только будет решение Стокгольма, так тарифы на газ для населения сразу же будут снижены. Этот пункт, пожалуй, является самым актуальным для нас с вами и станет реальным подтверждением «мегакрутости» дерзких реформаторов.

Какой смысл радоваться, если Украина на решения Стокгольма всё равно плюет?

Но у процесса «Нафтогаз» vs «Газпром» есть и иные грани. На одну обращает внимание экономический эксперт Михаил Мищишин.

«Украина оказалась сейчас в довольно смешной ситуации. По сути, мы оспариваем в Стокгольме решение украинского суда, который подтвердил правомочность революционного освобождения Юлии Тимошенко, упрятанной Януковичем за решетку как раз за невыгодный для Украины газовый контракт с Россией. Наверное, нам самим, украинцам, это кажется какой-то веселой игрой и необходимой сейчас хитростью. И мы уверены, что кто-кто, а Запад нас поддержит. Но выглядят наши юридические потуги довольно глупо… Если мы хотим усилить позиции Украины в Стокгольмском арбитраже, то вы, товарищи революционеры, или Юлю назад в тюрьму за газовый контракт с Россией посадите. Или заканчивайте наследовать Януковича и весело оспаривать его в суде. А то все вместе оно как-то не вяжется», — советует политолог.

Ещё один немаловажный нюанс — иски украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа к Одесскому припортовому заводу. Структуры бизнесмена поставляли ОПЗ газ, и в настоящее время предприятие должно бизнесмену около 250 млн долл. Фирташ также подавал иск в тот же самый Стокгольмский арбитраж, который разбирает спор между «Нафтогазом» и «Газпромом». Ещё в прошлом году суд вынес решение в его пользу, а в этом — Одесский суд подтвердил правомерность решения арбитража в рамках украинской правовой системы. Однако как раз сегодня украинская власть в лице Фонда госимущества занимается опротестованием решения украинского суда (больше ничего не остаётся, поскольку все апелляции в Европе Украина проиграла). Чем закончится эта попытка — пока не ясно, однако перенос приватизации ОПЗ с июня на осень может быть вызван в том числе судебными спорами вокруг долга Фирташу.

Иными словами — «тут играем, тут рыбу заворачиваем». И если в окончательном решении арбитража вдруг окажется, что исковые требования в целом погашены, но несколько миллиардов Украине всё-таки придётся доплатить «Газпрому», то поведение украинских властей предугадать нетрудно — они будут игнорировать решение, которому сегодня так радуются.

