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Рубрика / Экономика

"Пусть попробуют": Миллер прокомментировал возможность отбора газа Украиной


01.06.2017 12:33:31

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал промежуточное решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с украинским "Нафтогазом". В частности, он рассказал о рисках отбора газа Украиной.

Алексей Миллер заявил, что нужно дождаться окончательного решения по спору с "Нафтогазом", которое ожидается до конца июня. Об этом он заявил в рамках Международного экономического форума, который стартовал сегодня в Санкт-Петербурге.

Глава российского холдинга решительно отмел возможность отбора Украиной газа в счёт уплаты штрафа по антимонопольному делу. "Пусть попробуют", — сказал Миллер журналистам, передает РИА Новости.

В свою очередь заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, комментируя решение арбитража в Стокгольме, отметил, что "в футболе важны забитые голы, а не краткосрочное владение мячом".

Напомним, что в начале декабря суд Киева постановил принудительно взыскать с "Газпрома" 6,4 миллиарда долларов за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита "голубого топлива". После этого украинские власти арестовали акции "Газтранзита", принадлежащие российскому концерну.

Кроме того, вечером в среду стало известно о том, что Стокгольмский арбитражный суд отменил условие "бери или плати" в контракте "Нафтогаза Украины" с "Газпромом", по которому украинская компания должна была ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа по контракту от 2009 года. Однако эксперты отмечают, что решение арбитража оказалось не столь однозначным

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