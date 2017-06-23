Президент Республики Молдова Игорь Додон принял делегацию Международного Византийского Клуба

01.06.2017 12:10:17

В период с 29 по 31 мая 2017 года в Республике Молдова находилась с рабочим визитом представительная делегация «Международного Византийского Клуба» и Института стран СНГ. В рамках данного визита состоялась рабочая встреча с Президентом Республики Молдова Игорем Николаевичем Додоном.

Во встрече с молдавской стороны приняли участие следующие персоналии:

Экс-премьер-министр Республики Молдова, председатель Партии Социалистов Республики Молдова, глава фракции ПСРМ в Парламенте РМ Зинаида Петровна Гречаный;

Пресс-секретарь Президента Республики Молдова, глава фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете Ион Васильевич Чебан;

Депутат Парламента Республики Молдова, доктор политологии Богдан Кайдарович Цырдя.

Со стороны «Международного Византийского Клуба» и Института стран СНГ во встрече приняли участие следующие персоналии:

Управляющий директор «Международного Византийского Клуба» Сергей Геннадьевич Лаковский (глава делегации);

Руководитель представительства «Международного Византийского Клуба» в Республике Молдова Владимир Валерьевич Букарский (организатор мероприятия);

Помощник депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина, руководитель Тираспольского филиала Института стран СНГ Владимир Олегович Ладункин;

Мэр г. Щеглово Ленинградской области, депутат Всеволожского райсовета Ленинградской области, советник губернатора Ленинградской области Юрий Анатольевич Паламарчук;

Заведующий отделом Института стран СНГ по связи с Православной Церковью Кирилл Александрович Фролов;

Директор Фонда поддержки христианских церквей «Христианская Солидарность», эксперт «Международного Византийского Клуба» Дмитрий Вячеславович Пахомов;

Профессор Смольного института Российской академии образования, глава Экспертного совета «Международного Византийского Клуба» Александр Владимирович Посадский;

Член молдавской диаспоры Санкт-Петербурга, член правления РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Сергей Порфирович Руссу;

Член правления РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Екатерина Викторовна Руссу.

В ходе встречи Игорь Николаевич Додон отметил, что поддерживал и продолжает поддерживать любые общественные инициативы, направленные на единство православного мира и борьбу за традиционные ценности.

В заключение встречи Президент страны пожелал Международному Византийскому Клубу и его представительству в Молдове успешной деятельности.

Участники делегации приняли участие в записи аналитической телепередачи «Главный вопрос» на популярном телеканале «НТВ – Молдова» и провели пресс-конференцию в информационном агентстве «Спутник – Молдова»:

В этот же день состоялась первая международная конференция «Молдова в пространстве православно-византийской цивилизации», организованная «Международным Византийским Клубом» совместно с Институтом стран СНГ, возглавляемым заместителем председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константином Затулиным. В Конференции приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин, епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, мэр г. Щеглово Ленинградской области, депутат Всеволожского райсовета Ленинградской области, советник губернатора Ленинградской области Юрий Паламарчук, управляющий директор Международного Византийского Клуба Сергей Лаковский, директор Фонда поддержки христианских церквей «Христианская Солидарность» Дмитрий Пахомов, заведующий отделом Института стран СНГ по связи с Православной Церковью Кирилл Фролов, профессор Смольного института Российской академии образования Александр Посадский, заместитель председателя Народного Собрания Гагаузии Александр Суходольский, депутат Верховного Совета Приднестровья Олег Василатий, помощник депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина, руководитель Тираспольского отделения Института стран СНГ Владимир Ладункин, доктор философии, политолог Борис Шаповалов, руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун, доцент кафедры отечественной истории Приднестровского государственного университета имени Т.Г.Шевченко Петр Шорников, настоятель Свято-Георгиевской церкви г.Кишинёва, руководитель Собора Русской общины Молдовы протоиерей Николай Флоринский, лидер движения «За Православие» диакон Геннадий Валуцэ, философ и публицист Венедикт Чуботару, лидер Федерации национальных боевых искусств «Воевод» Николай Паскару, член молдавской диаспоры Санкт-Петербурга Сергей Руссу, руководитель движения «Монархическая инициатива» Юрий Вердеш, председатель Армянской общины Республики Молдова Гаик Вартанян, а также ряд представителей различных регионов Украины.

Участники Конференции отметили, что Молдова способна отстоять свой суверенитет, нейтралитет, самобытность и геополитическую субъектность только в системе православной цивилизации. В антихристианском проекте евроинтеграции у Молдовы нет будущего. Участники отметили необходимость объединения усилий православных народов и их экспертных сообществ по защите традиционных православных ценностей и субъектности православной цивилизации.

Участники Конференции поддержали усилия Президента Республики Молдова Игоря Додона по защите самобытности молдавского народа, традиционных православных и семейных ценностей, по стратегическому партнёрству с Российской Федерацией и другими православными странами. Участники Конференции выступили с решительным осуждением законопроектов Верховной Рады Украины о дискриминации единственной канонической на территории этой страны Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Участники Конференции также поддержали идею, высказанную Венедиктом Чуботару, о том, что истинным духовным правопреемником Молдавского княжества и святого благоверного воеводы Штефана Великого является не Румыния, а Республика Молдова.

Принято принципиальное решение провести следующую конференцию Международного Византийского Клуба в Молдове в конце августа – начале сентября 2017 года на тему «Права человека в их православном понимании».

Участники Конференции посетили жемчужину молдавского Православия – Каприянский Свято-Успенский монастырь, основанный в XV веке молдавским господарем Александром Добрым и называемый «Молдавским Афоном».

Участники Конференции единогласно выразили благодарность Владимиру Букарскому за достойную организацию всех мероприятий визита на самом высоком уровне и за его выдающийся вклад в благородное дело объединения народов единой православной цивилизации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.