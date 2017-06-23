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Рубрика / Экономика
Украина уведомила "Газпром" об аресте акций "Газтранзита"
|31.05.2017 14:17:09
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в апреле 2017 года направил в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 171,9 млрд украинских гривен (около $6 млрд), следует из отчета российского монополиста.
"Газпром" 12 мая получил через представительство в Киеве постановления Департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года 394,687 млрд руб.), включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года - 35,881 млрд руб.), и наложении ареста на принадлежащие компании акции АО "Газтранзит".
В январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн. гривен (по курсу на 31 марта 2017 года - 179,403 млрд руб.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз оспорено "Газпромом", но подтверждено украинскими судами. Тем временем взыскание с "Газпрома" выросло за счет пени за его неоплату.
"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии. "Нафтогазу Украины" и "Газпрому" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.
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