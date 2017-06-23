Война в Донбассе грозит катастрофой страшнее Чернобыльской

31.05.2017 12:51:37

Артиллерийские удары ВСУ по Донбассу, где сосредоточены десятки шахт и множество предприятий химической промышленности, грозят экологическим бедствием, последствия которого будут ужаснее, чем авария на Чернобыльской АЭС. Положение усугубляется политикой украинских властей, сознательно губящих природную среду и при этом перекладывающих вину на Л/ДНР.

Не сумев покорить Донбасс военным путем, киевский режим ищет другие варианты сокрушительного удара по народным республикам. Среди способов нанесения им большого урона Киев рассматривает и экологические теракты, заявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко. По его словам, материалом для террористического акта могут послужить запасы соляной и серной кислоты, а также переполненный шламонакопитель на ГП «Константиновский государственный химический завод», расположенный на подконтрольной ВСУ территории. Согласно оценкам ДНР, зона химического заражения составит более 1 тыс. кв. км, в ней окажутся более 55 населенных пунктов и не менее 175 тысяч человек.

А. Захарченко полагает, что экологи-террористы рассчитают распространение загрязнения воздуха и подземных вод так, чтобы основной ущерб пришелся на территорию, подконтрольную ДНР. Но если пострадает население по другую сторону линии разграничения, Киев тоже не расстроится – его интересам не противоречит стратегия «выжженной земли» по отношению ко всему Донбассу.

«Еще до войны Донбасс был регионом, в котором находилось большое количество промышленных предприятий: угледобывающая отрасль, металлургия, химическая промышленность. Эти предприятия и в мирное время наносили вред окружающей среде. На сегодняшний день эта проблема усугубилась ведением боевых действий. В связи с этим риск техногенных катастроф и экологических аварий увеличивается в несколько раз. Страшно, что на землю Донбасса пришли люди, для которых эта земля не родная. Эти люди не только разрушают школы и убивают мирных жителей, они вполне способны специально произвести катастрофу, которая для нашего края будет непоправимой», – сказал глава ДНР на II Международной научно-практической конференции «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их экономического возрождения», проходившей в Донецке 16-17 мая.

Химзавод в Константиновке – не единственный производитель химической продукции, расположенный на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Также там находятся: ПАО «Авдеевский коксохимический завод», ЧАО «ЛИНИК» (г. Лисичанск), ООО НПП «Заря» (г. Рубежное), ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"».

Прекращение работы части этих предприятий сделало их еще только более опасными для окружающей среды. На заводах по-прежнему находятся технологическое оборудование и емкости с химическими веществами, которым после остановки грозят разрушение и возгорание. А поскольку все три «химических» города Луганщины – Северодонецк, Лисичанск и Рубежное находятся в долине реки Северский Донец, ЧП на химзаводах грозят не только загрязнением земель и воздуха, но и неконтролируемым сбросом ядовитых сточных вод в крупнейший приток Дона.

В свою очередь, Авдеевский коксохим находится в зоне боевых действий. В памяти жителей Донетчины свежи обстрелы Авдеевки украинскими карателями, преследующими цель обвинить армию ДНР в нарушении Минских соглашений и убийстве мирных жителей. Не остановятся силы «АТО» и перед новыми артударами по территории завода, меньше всего заботясь о последствиях для окружающей среды. Между тем на заводе хранятся тысячи тонн токсических веществ, авария грозит большим выбросом цианистого водорода, сероводорода и других ядовитых соединений.

Крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие Авдеевский КХЗ подвергается периодическим интенсивным обстрелам с июля 2014 г.

Другим источником постоянной экологической угрозы оказалась Донецкая фильтровальная станция, расположенная в «серой зоне» между Авдеевкой и подконтрольной ДНР Ясиноватой. За время вооруженного конфликта предприятие останавливало работу более десяти раз. После обстрела в ночь на 24 февраля 2017 г. генеральный директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый заявил о попадании в здания станции 6 снарядов, в том числе одного – в склад с хлором.

Выброс жидкого хлора образует смертельно опасную зону в радиусе до 1 километра. Вдыхание газа в больших концентрациях вызывает удушье, нередко с летальным исходом. К счастью, в феврале обошлось без утечки хлора, а спустя некоторое время после вынужденной остановки ДФС снова заработала.

Однако в ночь на 24 мая участники «АТО» заминировали подъездную дорогу к фильтровальной станции. Как сообщили в «Воде Донбасса», автобус с персоналом предприятия объехал взрывные устройства по обочине, и рабочий день начался в штатном режиме, а вопрос разминирования дороги решится с привлечением наблюдателей миссии ОБСЕ. Но что ждет ДФС впереди, удастся ли избежать экологического бедствия, связанного с дальнейшими действиями украинских силовиков, – неизвестно.

Огромную опасность представляет также затопление горных выработок на угольных шахтах, расположенных как на территории подконтрольной властям Украины, так и Л/ДНР. Как утверждает сотрудник Генпрокуратуры ДНР Г. Токарев, шахты, находящиеся в зоне боевых действий, были аварийно обесточены в результате обстрелов с украинской стороны, что и привело к затоплению. Последнее, по словам представителя МЧС ДНР Виталия Зарубина, грозит выходом подземных вод на поверхность и подтоплением жилых домов, админзданий, промпредприятий, кладбищ.

Из-за постоянных артналетов и сложной экономической ситуации по обе стороны линии разграничения, а также нежелания украинских властей заниматься охраной природной среды, на выработках шахт Донбасса сильно сократился водоотлив. Недостаточная откачка воды, как разъясняет киевский гидрогеолог доктор технических наук Евгений Яковлев, приводит к проседанию грунта и «землетрясениям», которыми сопровождаются гидроудары (выталкивание воды из выработок). Все это влечет разрушения зданий, коммуникаций и прочей инфраструктуры. Помимо этого, около четверти терриконов Донбасса горят, воды под ними загрязнены, и их выход на поверхность грозит загрязнением рек.

В результате обстрелов ВСУ территорий Донбасса горные выработки на многих угольных шахтах ДНР затоплены

Согласно выводам Е. Яковлева, если не прекратить боевые действия и не вернуть водоотлив к довоенному уровню, разрушение инфраструктуры, включая системы жизнеобеспечения, и загрязнение источников питьевой воды способны сделать территорию Донбасса непригодной для проживания. Кроме того, через воду Северского Донца и подземные горизонты зона экологического бедствия распространится на территорию южного региона России с центром в Ростове-на-Дону.

По сообщениям украинских СМИ, в киевских «верхах» признают, что экологическая ситуация в Донбассе крайне опасна. Но своей вины правители, оказавшиеся у власти в результате госпереворота, не видят, взваливая ответственность за вероятную экологическую катастрофу на «оккупантов» и «сепаратистов».

«Должны усилить внимание мира к экологическим вызовам и проблематике, требовать доступа международных экспертов ко всем предприятиям, которые имеют опасное производство на временно оккупированных территориях и которые сегодня рейдерски захвачены оккупантами и боевиками», – написала 12 мая в Facebook первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

По ее словам, особую тревогу вызывают исключительно затопленные шахты на территории «ОРДЛО» (по терминологии хунты, «оккупированные районы Донецкой и Луганской областей»), куда власти Л/ДНР якобы не допускают иностранных экспертов. Также И. Геращенко обвиняет «ОРДЛО» и Россию, что те, мол, «не предоставляют гарантий», тем самым не давая украинской стороне проводить ремонтные и восстановительные работы на предприятиях, расположенных вблизи линии разграничения.

Представители республик Донбасса обоснованно отметают такие обвинения и заявляют, что как раз украинские власти отказывают в допуске специалистов для инспекции экологически важных объектов, хотя этот вопрос неоднократно поднимался в Минске. Ситуация также обсуждалась стороной Л/ДНР с представителями ООН, международной организацией «Врачи без границ», Международным комитетом Красного Креста и другими организациями, занимающимися защитой природной среды и здоровья населения.

К тому же именно на Украине, в отличие от Л/ДНР, с 2015 г. упразднена служба государственного горнотехнического надзора. Именно украинские власти, как заявил и.о. зампредседателя Совета министров ЛНР Александр Дробот, сокращают число оперативных сил реагирования на чрезвычайные ситуации, не финансируют и/или прекращают плановые предупредительные мероприятия, которые позволили бы минимизировать степень поражения при авариях. Наконец, именно Украина прекратила утилизацию токсичных отходов химической промышленности на подконтрольных ей территориях Донбасса, заявила 26 мая начальник отдела аналитики, сводного анализа и прогнозирования Министерства промышленности и торговли ЛНР Виктория Врадий.

Кто из сторон конфликта в Донбассе действительно ведет себя как оккупант, можно судить хотя бы по массовой вырубке лесов, специально насаженных в свое время для минимизации влияния вредных веществ на природную среду и жителей региона.

Как констатировал 7 апреля во время круглого стола «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса. Проблемы и перспективы» министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Сергей Иванушкин, леса массово вырубаются как раз на подконтрольной Украине территории Луганщины. Глава МЧС заявил, что уничтожение зеленых насаждений вызывает эрозию почвы, а в районе Лисичанска уже зафиксированы первые песчаные бури. По его словам, разворовывание природных ресурсов свидетельствует, что суть «АТО» заключается еще и в грабеже Донбасса.

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов ЛНР, депутат парламента республики Олег Акимов заявил, что от трудовых коллективов предприятий, находящихся под контролем украинских властей, постоянно поступают сообщения о разграблении недр, загрязнении почв и водоёмов, той же вырубке лесов. «На самом деле это настоящий экологический геноцид, это экологическая катастрофа», – сказал О. Акимов.

Но и массовая вырубка лесов – не последний пункт в перечне экологических бед непризнанных республик Донбасса. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец опасается ввоза и размещения на территории региона пресловутого львовского мусора.

«Размещение львовского мусора в Донбассе может грозить нам экологической катастрофой. При той халатности, с которой киевские власти относятся к вопросам экологии, размещение твердых бытовых отходов может стать угрозой. Особенно в условиях приближающегося лета. Это приведет к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе», – сказал министр журналистам 24 мая.

Последний договор на размещение бытовых отходов из Львова представитель «украинского Пьемонта» заключил с частным полигоном в Красноармейске. Впоследствии контракт был расторгнут, но, как заявил С. Наумец, это не дает никаких гарантий, что попытки вывезти мусор в Донбасс не повторятся.

Многие политэксперты сходятся во мнении, что президент П. Порошенко не намерен выполнять минские договоренности. Это означает продолжение обстрелов Донбасса вояками «АТО», попыток проникновения в Л/ДНР диверсионных групп, экономической блокады. В таких условиях крайне маловероятен и пересмотр Киевом отношения к снятию экологических угроз в непокорном регионе.

Александр Некрот

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