Предстоятель Русской Церкви встретился с Верховным муфтием Киргизской Республики

31.05.2017 11:48:15

28 мая 2017 года в государственной резиденции «Ала-Арча-1» в Бишкеке состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Верховным муфтием Киргизской Республики Максатбеком ажы Токтомушевым.

Со стороны Русской Православной Церкви во встрече участвовали: глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям священник Димитрий Сафонов; со стороны Духовного управления мусульман Кыргызстана ― советник Верховного муфтия Отонбай улуу Дуйшонбек ажи, заместитель Верховного муфтия Жоробай ажи Шергазиев, член Совета улемов ДУМ Кыргызстана К.К. Маликов, представитель Государственного комитета Кыргызстана по делам религии Д.П. Майлиев.

Приветствуя Верховного муфтия, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Здравствуйте, дорогой брат! Очень рад посетить замечательную землю Кыргызстана. Никогда не доводилось здесь бывать, — очень хотел в свое время сюда приехать, но по разным обстоятельствам не получалось».

«Важно, что в стране, где большинство жителей исповедует ислам, мусульмане и православные живут в мире, и так было всегда — и до, и после революции», — с удовлетворением констатировал Предстоятель Русской Церкви.

«Мы одинаково подвергались преследованиям со стороны атеистических властей, — страдали и мусульмане, и православные, но всегда у нас оставалось чувство солидарности, взаимной поддержки. Мы встречались по разным поводам и сохраняли дружбу, несмотря на неблагоприятные внешние условия, — поделился воспоминаниями Святейший Владыка. — Сейчас, конечно, совсем другая реальность — и в Кыргызстане, и в России, — и в условиях религиозной свободы у нас есть возможность развивать традиции взаимодействия и сотрудничества».

«От Вас как муфтия, от Вашего духовенства во многом зависит умонастроение общества, его отношение к Православию. То, что Вы доброжелательно относитесь к христианам и передаете это отношение остальным, является очень важным фактором мира, и хотел бы Вас за это сердечно поблагодарить», — сказал, обращаясь к лидеру мусульман Кыргызстана, Патриарх Кирилл.

«К сожалению, мы наблюдаем сейчас трагические случаи, связанные с использованием религии экстремистами. Я не употребляю словосочетания "религиозный экстремизм", "религиозный радикализм", потому что религиозного экстремизма быть не может», — заявил Предстоятель Русской Церкви. Упомянув произошедшее накануне злодейское нападение на христиан в Египте, Святейший Патриарх отметил, что не может быть никакого оправдания убийцам ни в чем не повинных людей, прикрывающимся религиозной риторикой.

«Здесь, в Кыргызстане, Вы многое делаете для того, чтобы никто не мог использовать религию в злых целях. Поэтому хотел бы выразить Вам свою признательность и сказать, что православные готовы вместе с Вами работать, чтобы сохранялся мир на земле Кыргызстана и чтобы никто не мог столкнуть две наши общины», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Ислам и Православие испокон веков живут и будут жить в Кыргызстане, и мы надеемся, никакого столкновения не было и не будет, — сказал в свою очередь Верховный муфтий. — У нас полностью обеспечена свобода вероисповедания; нет, как видите, никакого притеснения как православных, так и мусульман. У нас демократическое светское государство, и, конечно, мы хотим видеть Вас в Кыргызстане каждый год».

«Постоянно говорю: у нас должен быть не только таможенный союз (с Россией), но первую очередь духовный союз, чтобы развивались общечеловеческие ценности», — подчеркнул М. Токтомушев.

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