Приднестровский «тупик», или что ищет НАТО в Молдове?

31.05.2017 11:25:35

Борис Шаповалов Заместитель председателя общественного движения «Родина –Евразийский союз», доктор философии, политолог-социолог

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Заместитель председателя общественного движения «Родина –Евразийский союз», доктор философии, политолог-социолог

Приднестровская Молдавская республика, возникшая в результате «парада суверенитетов» и распада СССР, провозгласила свою независимость 2 сентября 1990 г. ПМР пережила кровавый вооруженный конфликт с правобережной Молдовой в 1992 г. Сегодня является непризнанным государством на левом и правом берегах Днестра и международным сообществом признается частью Республики Молдова. Все 25 лет своего существования ПМР находится на стыке геополитического противостояния США и Европейского союза с Россией, которая все это время является главным миротворцем и гарантом справедливого урегулирования приднестровского конфликта.

Итогом вооруженного безумия и попытки молдавских властей установить «конституционный порядок» в левобережной части Молдовы в марте – июне 1992 года стала гибель 809 приднестровцев (130 из них – мирные жители – дети, старики, женщины), ранение 1471 человека (половина из которых – мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400 человек.

С тех пор прошло 25 лет. Естественно, что в условиях многолетнего противостояния и накопившегося недоверия сторон друг к другу, участники существующего формата переговорного процесса видят разрешение приднестровского конфликта по разному. Проевропейское правительство и парламентское большинство Молдовы загоняют переговорный процесс в тупик и выступают за «особый» статус Приднестровья в рамках унитарного государства. Избранный 13 ноября 2016 года народный президент Молдовы Игорь Додон выступает за федерализацию Молдовы в рамках границ МССР на 1 января 1990 года (сегодня это единственный обсуждаемый и наиболее реалистичный и свежий план мирного решения конфликта).

Приднестровье видит себя независимым государством. Россия не возражает против политического урегулирования в рамках признанных границ Молдовы, а остальные «участники» переговоров просто «путаются под ногами» и мешают сторонам конфликта реально договориться. Особенно в этом плане в последнее время активизировалось НАТО, ранее никогда не имевшее отношение к вопросам приднестровского урегулирования.

В 2017 году исполняется несколько «юбилейных дат» в истории конфликта двух берегов Днестра. 25-летие молдово-приднестровского вооруженного конфликта, когда Молдова попыталась установить «конституционный порядок» при помощи оружия, 25-летие успешной миротворческой операции России на Днестре, в мае исполняется 20 лет Московскому Меморандуму 1997 года, и в этом же году исполняется 12 лет международному переговорному формату по Приднестровью. Действующий формат переговорного процесса «5 + 2» (Молдова, Приднестровье – стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; США и ЕС – наблюдатели) был предложен в 2005 году. На приобщении к переговорам представителей ЕС и США настояла молдавская сторона.

Много споров ведется по государственному устройству Молдовы после политического урегулирования Приднестровского вопроса (конфликта). Унитарное государство, конфедерация, федерация, независимость региона – вариантов для обсуждения предостаточно. России и некоторым другим участникам переговорного протеста видится федерация. Приднестровье мечтает о полной политической независимости, а Молдова, наоборот настаивает только на унитарном характере молдавского государства. Хотя, если посмотреть на тот же Европейский союз, то наиболее наглядным и любопытным примером решения проблемы может быть и конфедерация, которой ЕС по сути и является. Сегодня, Европейский союз – Союз государств с чисто конфедеративными признаками. У большинства же простых граждан Молдовы и Приднестровского региона вопрос стоит гораздо проще и прозаичнее – как мирно воссоединить части ранее единого государства? И самое главное, что пока приднестровцы сами не захотят обратно в состав «европейской» Молдовы, все переговоры по большому счету пустая трата времени.

Когда в последние два десятилетия политики и специалисты мирового уровня говорят об урегулировании приднестровского конфликта на территории признанной ООН, после распада СССР, Республики Молдова, то чаще всего можно услышать слово «тупик», характеризующую сложившуюся ситуацию. Понятие «тупик», по большинству языковых и смысловых словарей мира, это улица или переулок, не имеющие сквозного прохода или проезда, безвыходное положение или ситуация, не имеющие перспективы дальнейшего развития.

И многими специалистами и политиками, имеющими отношение к решению приднестровской проблемы, сегодняшняя ситуация характеризуется именно этим коротким и емким по смыслу словом – «тупик». Хотя, все больше простых жителей и правобережной и левобережной частей Днестра, разделяющего Молдову на две конфликтующие части некогда «цветущего сада» СССР, видит решение этой проблемы в возвращении к «нулевому варианту», существовавшему до принятия в МССР 31 августа 1989 года пресловутого Закона «О функционировании языков», разделившего граждан двух регионов когда-то единой советской республики. И пока правящая элита Кишинева не откажется от своих националистических принципов построения молдавского унитарного государства, заложенных в его основание в начале 90-х годов ХХ века, навряд ли, пресловутый «приднестровский вопрос» сдвинется с мертвой точки. Поезд молдавской государственности продолжит стоять в тупике на запасном пути исторического процесса.

Реально Республика Молдова и непризнанная Приднестровская Молдавская республика смогут договориться об реинтеграции двух частей ранее единой страны тогда, когда появится взаимное доверие, когда «посредники», «гаранты» и «наблюдатели» станут не нужны в повседневной жизни. Но, сегодня посредники и наблюдатели пока нужны, чтобы сдерживать враждующие стороны от скатывания к военным действиям, для поиска варианта политического урегулирования конфликта и поддержания мирного сосуществования двух сторон.

Пока действительность такова, что все 25 лет переговорный процесс топчется на месте. Подписано около 80 документов, таких как создание общего информационного и экономического пространств и многих других, регламентирующих взаимодействие обоих берегов Днестра. Но они не выполняются, в первую очередь, молдавской стороной. Молдова за последнее время потеряла свою привлекательность, как государство. А с учетом депрессивного состояния ее экономики и выбранного тупикового пути «европейской» интеграции не может ничего хорошего предложить жителям Приднестровского региона. Кишинев пытается с помощью Запада навязать Приднестровью свои правила совместного проживания, забыв о том, что насильно милым не станешь, и крест на этой трагической истории кавалерийским наскоком поставить нельзя. Даже прикрываясь таким заумным определением, как «особый статус региона». Пример Гагаузской автономии в Молдове это ярко подтверждает.

После президентских выборов в Молдове и Приднестровье в конце 2016 года, в Кишиневе и Тирасполе к руководству пришли политики-реалисты, прагматики: Игорь Додон и Вадим Красносельский. Оба, по- разному, на сегодняшний день, видят решение главного вопроса взаимоотношений двух берегов Днестра – политического урегулирования конфликта. Но и оба понимают, что без диалога и уступок друг другу мирное решение приднестровского конфликта не возможно. Отрадно то, что оба лидера являются сторонниками мирного урегулирования конфликта при прямом и непосредственном участии в этом Российской Федерации, как многолетнего гаранта поддержания мира на Днестре. Причем и Додон и Красносельский считают, что главными в процессе мирного урегулирования являются именно стороны конфликта. А потом уже страны-гаранты, посредники и наблюдатели. Потому что чем больше тел окружает движущееся тело, тем медленнее оно движется. Это закон физики и закон общественного развития.

Все, что происходит на бывшем постсоветском пространстве последние два с половиной десятилетия – результат попытки США установить свое господство в мире, подчинить своему влиянию бывшие советские республики и расчленить Российскую Федерацию на несколько территориально-государственных образований.

Европейский союз также пытается использовать любую ситуацию для расширения своего влияния на постсоветском пространстве. Для этого, в 2009 году была запущена Программа «Восточного партнерства», которая, в итоге, привела к трагическим событиям на Украине 2014–2017 гг. Страна потеряла Крым, на Донбассе, де факто, продолжается гражданская война, полностью разрушены традиционные политические и экономические связи с Россией, украинская экономика и банковско-финансовая сфера находятся на грани краха, а государству в целом угрожают дефолт и усиление центробежных сил в регионах.

Пресловутое антироссийское «Восточное партнерство» также привело к экономической изоляции Молдовы, подписавшей в июне 2014 г. Соглашение об ассоциации с ЕС и Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Евроинтеграционная «история успеха» Молдовы завершилась не пропагандируемым несколько лет хеппи-эндом, а потерей традиционных рынков сбыта на востоке, хроническим политическим кризисом, захваченным олигархами государством, системной коррупцией, кражей 1 млрд. евро из банковской системы страны (причем, с непосредственным участим в этом правящих «проевропейских» властей) и гражданским конфликтом, на пороге которого в настоящее время балансирует Молдова.

Многие политики и США и Европы, неоднократно высказывали свое неудовольствие активной деятельностью России по созданию Евразийского экономического союза, и расширению своего влияния на территории, которые традиционно входили в ее сферу национальных интересов. В последнее время противодействие Запада приобрело конфронтационные формы открытого выдавливания Российской Федерации из европейской политики и ранее дружественных государств, входящих в СНГ. А события последних лет на Украине и в других проблемных регионах мира показывают, что Запад опять возвращается к политике времен холодной войны.

Понятно, что геополитический фактор, в настоящее время будет определяющим в европейской политике. И, естественно от него будут зависеть и перспективы дальнейшего развития этого региона Европы в целом, и Приднестровья, в частности. Сегодня, многим уже понятно, что попытка расширения своего влияния на постсоветские страны без учета интересов России является большой ошибкой ЕС.

Попытка США подмять под себя Украину, создать на границах с Россией враждебное последней государство, выдавить из Крыма российский флот и создать там свою базу НАТО, вызвала естественную защитную реакцию со стороны Российской Федерации. Россия четко и ясно заявила, что будет защищать свои национальные интересы.

И если к этому еще добавить фактор политического и экономического соперничества двух региональных интеграционных проектов, Европейского союза и Евразийского экономического союза, то все эти противоречия, естественно, оказывают самое негативное влияние на политическую и экономическую ситуацию в Украине, Молдове и Приднестровье.

После смены власти на Украине часть политиков Запада и Молдовы больше думают не о сути переговорного процесса и поиске политического компромисса с Приднестровьем, а о том, как «дожать» его. В Тирасполе, да и Москве, которая поддерживает приднестровцев, это хорошо понимают и видят. Все это не добавляет доверия сторонам, находящимся в поиске компромиссного решения политического урегулирования приднестровского конфликта.

Многие международные наблюдатели констатируют, что молдавское проевропейское руководство попало под полную зависимость от США и контролируемого ими НАТО. И если раньше можно было в ходе переговорного процесса надеяться на какую-то чисто молдавскую точку зрения, то сегодня молдавские переговорщики под давлением своих заокеанских и натовских «друзей» отстаивают даже заведомо невыгодные для себя предложения.

Камнем преткновения также является стремление Молдовы расширить взаимодействие с НАТО, как в рамках программы политики безопасности и внешней политики ЕС, так и в рамках сотрудничества Молдовы с Североатлантическим альянсом в плане установления нового уровня отношений. Молдова по инициативе США и ЕС стремится заменить российский миротворческий ограниченный военный контингент в Приднестровье на мифическую гражданскую европейскую полицейскую миссию.

В ПМР же, напротив, выступает за то, чтобы российский миротворческий контингент, расквартированный в Приднестровье, усилился количественно и качественно. О НАТО приднестровская сторона и слышать не хочет. Поэтому только остается гадать, как Тирасполь и Москва в контексте происходящих в Европе и на Украине событий, отреагируют на усиление влияния Североатлантического блока (то есть, реально США) в Молдове.

Когда такие соседние с Молдовой государства как Украина и Румыния дружат и поддерживают друг с другом взаимовыгодные политические, экономические и культурные связи это хорошо. Тем более хорошо, если между этими странами в прошлом были, да и сегодня еще остаются спорные вопросы и определенная напряженность. Правящие политические режимы Украины, Румынии и Молдовы заявляют о новом этапе в отношениях соседних стран. Приоритетами такого сотрудничества объявлены торгово-экономическая, энергетическая, экологическая, транспортная, инфраструктурная и другие сферы деятельности.

Но если внимательно проанализировать это «взаимовыгодное сотрудничество», то увидишь, что оно координируется кураторами из США и НАТО и направлено на расширение антироссийских действий в регионе.

Своеобразно румынский и украинский президенты, в частности, понимают «существенную модернизацию системы безопасности в Черноморском регионе». «Мы договорились о координации наших действий по Приднестровью для того, чтобы способствовать размораживанию этого конфликта и помочь суверенной и независимой Молдове восстановить свою территориальную целостность и реинтегрировать приднестровский регион в Молдову», – заявил Петр Порошенко в 2015 году на встрече со своим румынским коллегой.

Понятно, что приднестровский конфликт в его законсервированном виде нужен американским стратегам для выдавливания России из этого региона Европы. Ведь любой, региональный тлеющий конфликт, при помощи специальных технологий, может быть превращен в горячий конфликт в любое время. А тут, как говориться все карты на руках: «российская угроза и агрессия», «склады с оружием», «оккупация», «гнездо сепаратизма» и много чего другого можно придумать. Ведь главное не реальное положение дел и суть конфликта, а то, как он будет преподнесен американскими и европейскими средствами зомбирования мировой общественности.

Сейчас проевропейских молдавских руководителей руководители США и Евросоюза всеми силами подталкивают в объятия самого «гуманного» военного блока НАТО. Любая другая точка зрения по поводу «а надо ли бегать с горящим факелом по погребу с бочками пороха?» объявляется сепаратистской и пророссийской пропагандой.

Румыния является страной – членом НАТО предоставившей свою территорию для военных баз американской ПРО, нацеленной против России, и не скрывает своей проамериканской, и в то же время, антироссийской политики.

Украина же, после февральской «революции» 2014 года, ускоренно перевооружается по натовским стандартам и при открытой помощи различных натовских структур. Украинские руководители неоднократно обращались с просьбами принять страну в этот военно-политический агрессивный блок. Украинским стратегам очень хотелось бы под канонаду гражданской войны на Донбассе вовлечь НАТО в открытый конфликт с Российской Федерацией.

Нейтральная Молдова в последние восемь лет также переводит свою армию на стандарты НАТО, участвует в многочисленных совместных учениях с натовскими контингентами, в том числе и на своей «нейтральной» территории. Участвуя в различных натовских программах «добрососедства», Молдова приняла решение открыть у себя официальный офис этой военной структуры. Не секрет, что у кишиневских стратегов проскальзывают мысли более активного вовлечения своих натовских друзей в «решение» приднестровского конфликта.

Если брать во внимание плачевное состояние украинской экономики и преддефолтное состояние ее финансовой сферы, то сложно верится в какое-либо продуктивное социально-экономическое сотрудничество Украины с Румынией и Молдовой. Также навряд ли Украина и Румыния найдут общий язык по ряду некоторых двусторонних проблем, которые не решались десятилетиями. В частности, по проблеме канала Дунай – Черное море, а Молдова и Украина по проблеме строительства последней, шести гидроэлектростанций в украинской части Днестра. Украина, в которой фактически идет гражданская война, вряд ли может быть интересна Румынии и Молдове с экономической точки зрения. Очень уж разные стандарты действуют в этих соседних странах. Но, появился в регионе новый «хозяин» в лице США, который в конечном итоге и определяет сегодня вместо европейских бюрократов, что и кому делать, с кем и против кого дружить.

В то же время, не секрет, что США находятся в глубочайшем экономическом и финансовом кризисе. Размер государственного долга составляет запредельную сумму более 19 триллионов долларов. Внутри политической элиты Америки идет внутренняя борьба за власть. И не смотря на смену президентской администрации, судя по последним событиям в Сирии и других региона мира, политическое руководство и военно-промышленный комплекс страны никак не могут смириться с провалом своей мечты об однополярном мире и мировой политической и военной гегемонии США.

Гегемония США на мировое господство отвергнута Россией, Китаем, Ираном и некоторыми другими государствами, определяющими мировую и региональную политику. Укрепление Евросоюза и его сближение с Россией противоречит стратегическим интересам США. Американской экономике для роста необходима хоть какая-то война. Пусть небольшая, пусть региональная, но война. И желательно такая, которая бы позволила и непослушную Россию придавить, как державу пытающуюся проявлять самостоятельность, и по возможности попользоваться распределением ее ресурсов. Нужен был срочно конфликт в Европе и его очень быстро сотворили в 2014 году на Украине.

Ни для кого уже не секрет, что государственный переворот на Украине, совершенный руками крайних националистических и неонацистских сил в феврале 2014 года, активно финансировался и поддерживался американскими и европейскими государственными структурами и подведомственными им НПО.

Втянуть Россию в вооруженный конфликт с Украиной через устроенный геноцид украинско-русского населения на Донбассе у мировых ястребов не получается уже более трех лет. Поэтому пентагоновские и натовские стратеги не забывают о старом замороженном приднестровском конфликте. Не зря же именно США в 2003 году категорически воспротивились «плану Козака», мирному урегулированию приднестровского конфликта. Тогда имелись все предпосылки и политическая воля сторон конфликта кардинально решить проблему. Но для заокеанских стратегов важно не реальное положение дел и суть конфликта, а то, как он будет преподнесен американскими и европейскими средствами зомбирования мировой общественности.

В Приднестровье, где находится одна тысяча российских миротворцев может быть организована совместная молдавско-украинская экономическая блокада, чтобы вызвать недовольство населения приднестровского региона. Не поможет это, будет инспирирована какая-нибудь военная провокация совершенная руками страшных «приднестровских сепаратистов». А тут как раз и Румыния, член НАТО, по договору с Молдовой вмешается в новый конфликт у своих границ. Что делать России в этой ситуации со своим малочисленным воинским контингентом и более 200 тысячами российских граждан?

Самое страшное, что подобный, далеко не фантастический, сценарий вполне реален и проводился неоднократно американскими спецслужбами в разных странах мира неоднократно. То, что происходит сегодня в Сирии, на Украине и в других регионах мира дело их рук.

Понимает ли реальность подобного сценария развития событий руководство Республики Молдова? Осознает ли оно ответственность за принимаемые решения? Проевропейское правящее парламентское большинство и его правительство возможно и понимают возможность подобного развития событий. Но они уже давно не являются хозяевами своей страны. Ведь 30% молдавского бюджета формируется из европейских кредитов и грантов, а представительство Евросоюза «утверждает» кандидатуры министров и послов Молдовы.

Евросоюз, вынудив Молдову подписать кабальное Соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 года, предпринимает планомерные усилия, чтобы разрушить российско-молдавское стратегическое партнерство, что в принципе уже и сделано. Последние три года молдавский парламент и правительство занимают открыто враждебную позицию по отношению к Российской Федерации. Антироссийская пропаганда и политика стали нормой для проевропейского правящего большинства. А молдавских правителей руководство США и Евросоюза всеми силами подталкивают в объятия самого «гуманного» военного блока НАТО. Чем такая дружба заканчивается, мир уже наблюдал десятки раз.

Надо учитывать, что пока Россия, Европа и США заняты конфликтом на Украине. И пока этот конфликт не перейдет в то или иное русло и не установится какая-то более или менее устойчивая ситуация, Молдова будет находиться в зоне постоянного внимания различных сил, которые пытаются играть на этом конфликте. Навряд ли, кому-то сегодня хочется разворошить старую молдавско-приднестровскую проблему. Но в любом случае надо ясно осознавать, что сделать это при желании всегда возможно, причем в кратчайшие сроки.

Специалисты сегодня рассматривают несколько вариантов решения приднестровского конфликта. Один из вариантов – это то, что Россия предлагает по отношению к Украине – федеративное единое государство. Если так будет решен украинский конфликт, то, скорее всего этот опыт будет распространен и на Молдову. Если этого не произойдет, то тогда возможен другой вариант – Приднестровье останется вне Молдовы. И что тогда будет с Молдовой и Приднестровьем, одному Богу известно. Какая будет форма государственного устройства Молдовы зависит и от ситуации на Украине, и от геополитического расклада сил в этом регионе Европы и мира в целом. А самое главное, от умения правящих элит Молдовы и Приднестровья продолжать диалог друг с другом.

Прагматичный подход Игоря Додона и Вадима Красносельского в сближении позиций двух берегов Днестра заключается в тактике малых шагов обеспечения доверия. Речь идет о делах, реально облегчающих жизнь граждан региона и являющихся символами доброй воли политических элит Молдовы и Приднестровского региона.

Это восстановление стационарной телефонной связи; согласование порядка функционирования мобильной связи соответствующими операторами с двух берегов Днестра; согласование механизма подтверждения (апостиль) документов об образовании выдаваемых приднестровскими учебными заведениями; порядка выдачи автомобильных номеров владельцам автотранспорта постоянно проживающим в населенных пунктах Приднестровья; обеспечение свободного передвижения населения с обоих берегов Днестра, включая должностных лиц; решение проблем функционирования 8-ми учебных заведений, расположенных в Приднестровье и находящихся в системе просвещения Республики Молдова; открытие моста через Днестр в районе сел Гура – Быкулуй – Бычок; введение моратория на производство сторонами (Молдова-Приднестровье) возбужденных уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц.

Все эти вопросы, предварительно обсужденные Игорем Додоном и Вадимом Красносельским на двух встречах, могут быть реализованы в едином Пакете при активной поддержке со стороны посредников и наблюдателей в формате «5 + 2». Вопрос о политическом урегулировании конфликта, по большому счету, поднимать преждевременно, пока не будет создано единое экономическое и культурное пространство на обоих берегах Днестра. А это задача не одного месяца, и даже года.

Останется ли Приднестровье «тупиком», из которого нет выхода, зависит от многих внутренних и внешних факторов. Но прежде всего решение этого вопроса находится в руках конфликтующих сторон. И однозначно, и бесспорно и то, что действительным гарантом выхода из этого тупика является только дружественная молдавскому народу Россия.

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