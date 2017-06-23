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Детали
Константин Затулин: Украинские эмигранты должны получить статус беженца, чтоб жить в России на легальных основаниях
|30.05.2017 15:58:26
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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12 апреля 2017 года на рассмотрение Государственной думы России был внесен новый законопроект о политическом убежище, предусматривающий дополнение в Федеральный закон «О беженцах» (внесение положения о праве на получение политического убежища). Реализации этого права, в частности, с 2014 года ждут тысячи политэмигрантов с Украины, бежавших в Россию от политических преследований действующей киевской власти.
Безусловно, закон «О беженцах» - устаревший. По мнению Затулина, необходимо изъять норму, в соответствии с которой политическое убежище не может предоставляться гражданам тех стран, с которыми у России безвизовое сообщение. Сейчас на Украине депутаты Верховной Рады - представители радикалов - требуют введения визового отношения с РФ. В случае введения визовых ограничений беженцы из Украины, находящиеся в России, смогут автоматически претендовать на получение политического убежища по ныне действующим нормам. Но пока что бежавшие из Украины люди по определению не могут называться политэмигрантами, получившими в России убежище.
«Многие бежавшие из Украины - это политэмигранты, что является очевидным. Но они сегодня вынуждены для легализации своего положения прибегать к участию в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию. Но какое же это добровольное переселение? А Госпрограмма эта, в свою очередь, на данном этапе сдерживается из-за бюджетных ограничений, потому что в отношении людей, получивших свидетельство ее участника, регион, взявший на себя эту ответственность, должен их трудоустраивать, решать проблемы с жильем и т.д. Сотни тысяч людей говорят: мы сами решим эти проблемы, поскольку Россия сегодня не в состоянии обеспечить всех и каждого жильем и трудоустройством по госпротекции, мы сами найдем себе возможности!», - отметил Константин Затулин.
В правилах о политическом убежище за 1997 год есть еще одно положение, от которого законодатели намерены избавиться: там обозначено, что правом политубежища не могут пользоваться граждане стран с развитыми и устоявшимися демократическими институтами. Список таких стран в администрацию президента России должно ежегодно предоставлять МИД РФ (так записано в положении), но внешнедипломатическое ведомство ни единого раза столь глупую работу не выполняло. К тому же, в России проживает гражданин Сноуден из страны с «устойчивыми демократическими институтами».
«Оба эти конъюнктурные обстоятельства положений о политубежище нужно изъять. Мы предложили это сделать, но, к сожалению, и здесь у нас возникли проблемы, связанные с тем, что мы, якобы, таким образом намерены залезть в бюджет РФ… Мол, мы хотим увеличить число беженцев, а, значит, и сумму социальных выплат, которые им положены по закону «О беженцах». Хотя всё, что сулит политубежище, - это получение вида на жительство (ВНЖ), то есть, возможность жить в РФ на легальных основаниях и не быть выданным!», - подчеркнул парламентарий.
Сейчас в России, по словам Константина Затулина, при подсчете количества беженцев цифры колеблются от 600 до 800. Все остальные получают статус временного убежища, на который соцвыплаты не распространяются. И если сегодня государство не в состоянии обеспечить полноценное выполнение закона «О беженцах» с точки зрения государственной гарантии, то почему бы не дать людям возможность самим решить свои проблемы, предоставив при этом легальную возможность получить ВНЖ? Как, собственно, и в случае с носителями русского языка, которым тоже никто ничего не обещает, кроме дальнейшей возможности получения гражданства и решения своих проблем собственными усилиями?
Оксана Шкода
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