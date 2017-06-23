Верховный муфтий встретился с депутатами Госдумы

30.05.2017 13:26:13

Республику Башкортостан посетили члены Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений нижней палаты парламента страны. В составе делегации: председатель Комитета Сергей Анатольевич Гаврилов, члены Комитета – Дмитрий Федорович Вяткин, Максим Анатольевич Иванов, Рамзил Рафаилович Ишсарин, Наталья Васильевна Костенко, Иван Константинович Сухарев, Магомед Саламович Селимханов, руководитель Аппарата Комитета Руслан Владимирович Чебитко. Программа пребывания весьма насыщенная: это беседы с духовными лидерами и руководителями религиозных организаций республики, встреча с Главой РБ Рустэмом Закиевичем Хамитовым, открытие IV Гражданского форума в Уфе, церемония закладки первого камня Эко-реабилитационного центра в Караидельском районе.

В первый день высокие гости посетили Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан». Председатель Регионального духовного управления мусульман Республики Башкортостан ЦДУМ России, руководитель Администрации управления, муфтий Мухаммад Таджуддинов проинформировал гостей о системе подготовки кадров духовенства в регионе и о тенденциях развития религиозного образования. В беседе также приняли участие председатель Cовета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ Вячеслав Петрович Пятков, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Румиль Талгатович Азнабаев, ректор Российского исламского университета ЦДУМ России Артур Сулейманов.

29 мая в исторической резиденции старейшего мусульманского центра страны члены делегации встретились с Шейх-уль-Исламом, Верховным муфтием, Председателем ЦДУМ России Талгатом Сафа Таджуддином. Приветствуя его, Сергей Анатольевич Гаврилов сказал: «Центральное духовное управление мусульман России – одно из наиболее уважаемых в стране. Под Вашим руководством проводится огромная работа по духовному образованию и воспитанию молодежи, оказанию помощи наименее обеспеченным и инвалидам. Вы выступаете за укрепление семьи и защиту других традиционных ценностей, ведете борьбу с экстремизмом. Это очень важные вопросы, и Ваш стиль работы с верующими, отношение к интересам нашей страны, которое Вы демонстрируете, требует особого изучения и поддержки. Хотелось бы пожелать ближе и чаще общаться, более тесно работать и с нашим профильным Комитетом, и с Государственной Думой, и с федеральными органами исполнительной власти». Талгат Таджуддин сердечно поблагодарил гостей и выразил надежду, что некоторые законы, принятые еще в 1990-е годы и на сегодняшний день весьма далекие от совершенства, будут изменены благодаря работе соответствующих комитетов Государственной Думы. Верховный муфтий напомнил ситуацию, когда в год празднования 225-летия управления (в торжествах в Уфе участвовал Президент России В.В.Путин и гости из 32 стран), «подпольно» отделились два региональных управления, и закон им позволил это сделать. «Главное – сохранить наше духовное пространство, чтобы и Всевышний был доволен, и народ, и в стране было спокойно. Слава Богу, мы никакой помощи из-за рубежа не получаем и искренне благодарим государство за создание Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования, который уже более пяти лет действует в нашей стране. У нас самые добрые, братские отношения с традиционными конфессиями, прежде всего, с Русской Православной Церковью и с еврейскими организациями. Подавляющее большинство из 24 региональных духовных управлений мусульман в составе ЦДУМ России действуют в единстве и сплоченности – от Астрахани и Поволжья до Дальнего Востока», – подчеркнул Талгат Таджуддин.

Шейх-уль-Ислам рассказал о прошедших недавно в древнем городе Болгар торжествах по случаю 1128-й годовщины принятия Ислама Волжской Булгарией, о строительстве Болгарской исламской академии, которая в сентябре начнет свою работу. К сожалению, ее открытие не решит всех проблем, связанных с обучением будущих имамов: «Подготовка кадров духовенства сегодня важнее, чем возведение мечетей: их предостаточно, и каждый, кто желает, не имеет препятствий к строительству… Да, учебный процесс в вузах и медресе идет, стандартизация принята, совещания проводятся, работа над учебниками ведется, но до сих пор нет настоящей координации между высшими и средними специальными заведениями. Второй вопрос – крайне пожилой возраст большей части священнослужителей, около 70%. Это значит, что в ближайшее время их общины могут остаться без имамов. Кадры-то есть! Но где? В Кувейте, в Эмиратах… Однако, этих людей, уехавших много лет назад из России для получения религиозного образования и потерявших связь с нашей реальностью, перевоспитать невозможно, и если они окажутся в наших мечетях, то принесут с собой радикальные идеи. Мы потеряем то, что есть! Будет мир – или нет? Если экстремистские течения возобладают, то трудно надеяться на что-то хорошее на нашей земле. А ведь наши предки здесь похоронены, мы плоть от плоти этой земли, здесь живут наши дети и внуки, и поэтому крайне важно, что останется после нас», – с тревогой предостерег Верховный муфтий.

Во время беседы депутаты Госдумы и Талгат Таджуддин также обменялись мнениями по вопросам социального служения, поддержки общественных инициатив и необходимости совместной деятельности духовных управлений и государственных структур.

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