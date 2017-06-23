Конференция о десятилетии русского церковного воссоединения

30.05.2017 13:13:16

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Выдающееся событие мая - конференция в Сретенской семинарии о великом святом двадцатого века архиепископе Иоанне (Максимовиче), посвященная 10-летию воссоединения Русской Церкви. Конференция состоялась 26 мая. Помимо докладов, на ней был показан великолепный фильм о св. Иоанне. Прозвучали доклады епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила (Чемодакова), протоиереев Виктора Потапова, Андрея Новикова, Андрея Ткачева, мирян Павла Кузенкова и др.

В своем выступлении автор этих строк я отметил и русское, и вселенское значение русского пророка и вселенского миссионера в Китае, на Филиппинах, в Европе и США св.Иоанна - по его молитвам созидается российско-китайский союз, который приедет к крещению Китая, осуществляется миссия на Филиппинах и визит Президента Дутерте в Москву, будет развиваться восстановленный св.Иоанном западный православный обряд в Европе и попытки консервативного поворота и православная миссия в США. Также я напомнил об обличении всем родом Максимовичей - и св.Иоанном (Тобольским), и М.А.Максимовичем, св.Иоанном Шанхайским, Западно -Европейским и Сан-Францисским "ереси украинства". Вот как ее развенчал великий предок св.Иоанна ректор Киевского Университета св.Владимира М.А. Максимович:

Максимович М. А. О названии киевской Руси Россией 1

Ответ: с девяностых годов XVI века, в правление короля Жигимонта III, то есть вскоре после того, как земля Киевская и все княжество Литовское были присоединены к Польше на Люблинском сейме 1569 года.

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