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Рубрика / Общество
В Сочи состоялось предварительное голосование по выбору кандидатур в заксобрание
|29.05.2017 18:07:27
Было открыто 43 участка. Внутрипартийные выборы традиционно проводит «Единая Россия», такой опыт уже признан удачным.
Последнее майское воскресение выдалось не только солнечным, но и праздничным. Перед каждым избирательным участком было действительно весело. Выступали народные коллективы города. Особая активность была отмечена в Зимнем театре. В праймериз могли принять участие не только партийцы, а все кто желал бы ознакомится с кандидатами на сентябрьские выборы в ЗСК от партии «Единая Россия». Все они в мае участвовали в дебатах. Это обязательное условие перед предварительным голосованием. А в музее истории курорта проголосовал депутат ГД Константин Затулин.
Константин Затулин, депутат ГД: "Я прошёл эту процедуру в прошлом году, перед выборами депутатов в ГосДумы, сейчас это уже превращается в традицию у Единой России, сейчас мы все участвуем в праймериз депутатов ЗСК, выборы будут в сентябре, это важно, ну и это продолжение сочинского карнавала, прекрасная погода и хорошее настроение у людей, это то чего хотелось бы каждому депутату добиться в своём округе".
Предварительное голосование поможет определиться окончательно с выбором кандидатов в ЗСК. Вот такая процедура определит лидеров: сами люди выберут тех, кому больше всего доверяют. Соответственно на партийной краевой конференции мнение избирателей будет учитываться в первую очередь.
Вера Пашкова, руководитель исполкома сочинского местного отделения партии «Единая Россия»: "Мы подсчитаем рейтинг по каждому участку, и отправляем в окружные комиссии, где уже ведётся окончательный подсчёт, но окончательное решение будет принимать высший орган регионального отделения партии-краевая конференция".
Рейтинговое голосование как и на обычных выборах проводилась с 8 утра и до 20 часов вечера. Набравшие наибольшее количество голосов кандидаты попадут в окончательный список «Единой России».