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Рубрика / Общество

В Сочи состоялось предварительное голосование по выбору кандидатур в заксобрание


29.05.2017 18:07:27

Бы­ло от­кры­то 43 учас­тка. Внут­ри­пар­тий­ные вы­бо­ры тра­ди­ци­он­но про­во­дит «Еди­ная Рос­сия», та­кой опыт уже приз­нан удач­ным.

Пос­леднее май­ское вос­кре­се­ние вы­да­лось не толь­ко сол­нечным, но и праз­днич­ным. Пе­ред каж­дым из­би­ра­тель­ным учас­тком бы­ло дей­стви­тель­но ве­се­ло. Выс­ту­па­ли на­род­ные кол­лекти­вы го­ро­да. Осо­бая ак­тивность бы­ла от­ме­че­на в Зим­нем те­ат­ре. В прай­ме­риз мог­ли при­нять учас­тие не толь­ко пар­тий­цы, а все кто же­лал бы оз­на­ко­мит­ся с кан­ди­да­та­ми на сен­тябрь­ские вы­бо­ры в ЗСК от пар­тии «Еди­ная Рос­сия». Все они в мае учас­тво­ва­ли в де­ба­тах. Это обя­за­тель­ное ус­ло­вие пе­ред пред­ва­ри­тель­ным го­ло­со­ва­ни­ем. А в му­зее ис­то­рии ку­рор­та про­го­ло­со­вал де­пу­тат ГД Кон­стан­тин За­ту­лин.

Кон­стан­тин За­ту­лин, де­пу­тат ГД: "Я про­шёл эту про­це­ду­ру в прош­лом го­ду, пе­ред вы­бо­ра­ми де­пу­та­тов в Гос­Ду­мы, сей­час это уже прев­ра­ща­ет­ся в тра­ди­цию у Еди­ной Рос­сии, сей­час мы все учас­тву­ем в прай­ме­риз де­пу­та­тов ЗСК, вы­бо­ры бу­дут в сен­тябре, это важ­но, ну и это про­дол­же­ние со­чин­ско­го кар­на­ва­ла, прек­расная по­го­да и хо­ро­шее нас­тро­ение у лю­дей, это то че­го хо­те­лось бы каж­до­му де­пу­та­ту до­бить­ся в сво­ём ок­ру­ге".

Пред­ва­ри­тель­ное го­ло­со­ва­ние по­мо­жет оп­ре­де­лить­ся окон­ча­тель­но с вы­бо­ром кан­ди­да­тов в ЗСК. Вот та­кая про­це­ду­ра оп­ре­де­лит ли­де­ров: са­ми лю­ди вы­бе­рут тех, ко­му боль­ше все­го до­ве­ря­ют. Со­от­ветс­твен­но на пар­тий­ной кра­евой кон­фе­рен­ции мне­ние из­би­ра­те­лей бу­дет учи­ты­вать­ся в пер­вую оче­редь.

Ве­ра Паш­ко­ва, ру­ко­во­ди­тель ис­полко­ма со­чин­ско­го мес­тно­го от­де­ле­ния пар­тии «Еди­ная Рос­сия»: "Мы под­счи­та­ем рей­тинг по каж­до­му учас­тку, и от­прав­ля­ем в ок­ружные ко­мис­сии, где уже ве­дёт­ся окон­ча­тель­ный под­счёт, но окон­ча­тель­ное ре­ше­ние бу­дет при­ни­мать выс­ший ор­ган ре­ги­ональ­но­го от­де­ле­ния пар­тии-кра­евая кон­фе­рен­ция".

Рей­тин­го­вое го­ло­со­ва­ние как и на обыч­ных вы­бо­рах про­во­ди­лась с 8 ут­ра и до 20 ча­сов ве­че­ра. Наб­равшие на­иболь­шее ко­ли­чес­тво го­ло­сов кан­ди­да­ты по­па­дут в окон­ча­тель­ный спи­сок «Еди­ной Рос­сии».

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