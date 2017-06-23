Антицерковный обскурантизм в учёных мантиях

29.05.2017 12:54:11

Игорь Голиков Дьякон, Орловская митрополия

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Продолжаются организованные попытки дискредитации Святейшего Патриарха Кирилла и Русской Православной Церкви по методу «перевод с Бжезинского на церковнославянский». Порой этот церковнославянский бывает донельзя плох и больше напоминает язык провинциальной штунды.

Обо всём по порядку.

На сайте пропагандирующего антипатриарший раскол священника Димитрия Ненарокова не так давно ыбл опубликован новый антицерковный опус доцента МГИМО Ольги Четвериковой.

Четверикова уже не впервые выступает со статьями, в которых пропагандирует раскол, участвует в раскольнических сборищах.

Статья, разбираемая нами, носит ярко выраженный манипулятивный характер.

Начинается она пространным и довольно-таки добротным экскурсом в историю отпадения Римской Церкви от Православия, прослеженную вплоть до наших дней. Экскурс содержит набор хрестоматийных истин и несколько убаюкивает читателя.

А вот далее, когда доверие последнего завоёвано, Четверикова немедленно совершает подлог, заявляя, что «каноны воспрещают общение с еретиками». Общение же это она видит не только в молитвах и богослужениях (что каноны действительно запрещают), но и «в международных богословских конференциях, семинарах, обменах делегациями, преподавателями и студентами, которые проходили обучение по программам западной теологической науки».

Ольга Николаевна, по-видимому, забыла о словах святителя Иоанна Златоуста:

«И не говори мне таких бессердечных слов: что мне заботиться? У меня нет с ним ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми мы имеем много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же Владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого, а покажем подобающую братьям заботливость.» (Святитель Иоанн Златоуст, Беседы о статуях, говоренные к Антиохийскому народу. Беседа 1, ч. 12.)

Четверикова заявляет о том, что случилось светопреставление: на рождественской службе в Храме Христа Спасителя в 2016 году присутствовали, о ужас!, католические кардиналы и трактует это как «начало окатоличевания православных».

Госпоже Четвериковой бы пораньше воцерковиться! Она узнала бы о том, что католические кардиналы присутствуют на Патриарших службах с давних пор, задолго до 2016 года и начала правления Святейшего Патриарха Кирилла. Так, частыми гостями они были на службах приснопоминаемого Патриарха Алексия II.

Так, мы видим кардиналов во главе с Вальтером Каспером не в Храме Христа Спасителя, а в Успенском соборе Московского Кремля в праздник Успения Божией Матери, 28 августа 2004 года, возвращающими в Россию список Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Рядом с ними – делегация лютеран из Норвегии.

И таких посещений – великое множество, и до, и после указанного события, это обычная церковно-дипломатическая рутина.

Но обвиняет Четеврикова почему-то именно Святейшего Патриарха Кирилла, за появление кардиналов на службе в 2016 году!

Разбираем дальше текст Четвериковой. О Гаванской декларации она пишет:

«Документ утвердил идею «единства» с католиками, которой проникнут весь текст Декларации, призванная похоронить понятие «ересь»»

Я могу предположить, что некоторые простецы, верящие семенкам, четвериковым, ненароковым и иже с ними, не читали текст Гаванской декларации, где как раз и утверждается понятие «ересь», да ещё как:

«Мы…разделены и унаследованными от наших предшественников различиями в понимании и изъяснении нашей веры в Бога, единого в Трех Лицах — Отца, Сына и Духа Святого»

У нас разное понимание даже не христологии, как в случае с Армянской Апостольской Церковью (напомню, что монофизитство Православная Церковь считает ересью) , а Троичного Догмата, и об этом прямо говорится в Гаванской декларации!

То есть, Четверикова откровенно дезинформирует своего читателя?

Титулы Папы Римского признавали и предшественники Святейшего Патриарха Кирилла, в частности, святитель Тихон, Патриарх Московский. Четверикова этого не знает или снова наводит тень на плетень?

Читаешь этот текст и возникает ощущение, что это не рассуждения доцента МГИМО, а рассуждения безграмотной старухи из прихода на окраине города, из тех, что грубят молодым захожанкам в брюках!

Под видом «борьбы с папизмом в Русской Православной Церкви» Четвериковой проталкивается откровенно протестантская екклезиология, не имеющая опоры в Традиции Церкви. Кстати, не говорите ей, что Александрийский Патриарх с древних времён также носит титул «Папа»! А если скажете, держите нашатырь наготове!

В своей недавней статье в газете «Завтра», которая под руководством Андрея Фефелова превратилась в рупор криптораскольников, она демонстрирует откровенное невежество на уровне Марии Гайдар и Ксении Собчак. Перечисляя все грехи, заблуждения и ереси папы Франциска, действительные и мнимые, она патетически восклицает: «И этого человека Патриарх Кирилл зовёт Святейшим?»

Четверикова действительно не понимает, что титул «Святейший» не относится к личным качествам того или иного епископа, а является именно титулом, который употреблял и святитель Тихон, Патриарх Московский в отношении Папы Римского?

Свои обвинения в адрес Папы Римского Четверикова продолжает и в интервью с корреспондентом Фефеловского «День ТВ» Иваном Вишневским. Да, папа Франциск – еретик, и латинские ереси должно обличать. Но обличать по делу, обличать филиокве, обличать лжедогматы о чистилище и «Непорочном Зачатии» Девы Марии.

Но аргументация Четвериковой – в стиле антилатинского трактата XVII века:

«латинницы растленно глаголют метрополит, арцибискуп вместо митрополит, архиепископ. Самого Сына Божия спасительное имя Иисус глаголют Иезус… всех же стыдншее – святаго многострадального Иова имя зовут срамно Иоб» (Цит. По: Сменцовский М. Братья Лихуды. Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца 17 и начала 18 веков. Спб., 1899, с. 267-268.)

Но она идёт дальше, на уровень приходских старух, обличая Папу не за его ереси, а за то, что он в проповеди говорит о том, что «Христос за нас сделался грехом», гневно обвиняя Франциска в страшном «богохульстве».

Проблема в том, что Четверикова не читала Новый Завет не только на греческом, но и на церковнославянском, ограничившись Синодальным переводом. Ибо если бы она бывала на службах, слушала Апостол или хотя бы читала его дома, то не делала бы таких ляпов, которыми позорит не только себя лично, но и учёное звание доцента МГИМО, демонстрируя махровый обскурантизм.

Действительно, в Синодальном переводе мы читаем:

«не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех» (2 Кор. 5:21)

Но мы прочтём то же самое место на церковнославянском:

«Не ведевшаго бо греха по нас грех сотвори, да мы будем правда Божия о нем.»

Итак, пора бы госпоже Четвериковой начать собственное воцерковление, раз уж она взялась «защищать Православие от ереси». Напомню ей слова святителя Феофана Затворника:

«У тех, кои запутаны в грехи или не радят о чистоте сердца, но принимают Слово Божие, теоретическое познание может близко подходить к ведению истинного разума; но сие знание лежит не в уме их, а как бы на уме, как пыль, готовая тотчас слететь, то есть оно не сорастворилось с существом его, почему не уничтожается в нем свойственная ему предположительность, и оно часто подвергается нападениям сомнения, иногда очень глубоким, особенно с той стороны, где лежат тайны искупления и условия его усвоения... Кто же, очистив себя, сорастворился с истинами, тот не боится таких нападений … Что касается до ума, не знающего Божественного Писания, то в нем неизбежны неполнота познания духовных вещей, неверность, а главное — предположительность... И это еще при добром направлении, то есть когда человек, не предаваясь порочным страстям, ревностно занимается такими вещами и благонамеренно хочет распознать их. Коль же скоро он при том невнимателен к важнейшим истинам, не старается их разъяснить и узнать и предан страстям, то можно сказать, что он совсем не имеет разумного ведения, хотя мнится иметь его. Несколько мыслей наскоро схваченных, заученных, принятых по слуху — вот и все у не¬которых. У большей же части качествуют неведение или сомнение и презорство. У таких истинно — запустение во внутреннейшем святилище нашего духа, мрак и тьма густая и непроницаемая.» ( Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения , Ч.1, В), в), аа), 1) )

И уж если берёшься за такую серьёзную тему, как обличение римо-католических ересей, следует подойти к вопросу более основательно, так, чтобы не выглядить невежественным и безграмотным автором-дилетантом, не бросая тень на столь престижный ВУЗ, как МГИМО, где ты преподаёшь.

Но после, в той же беседе с Иваном Вишневским Четверикова призвала православных…отказаться от поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, дабы не заразиться экуменизмом!

Таким образом, Четверикова оказалась в одной лодке с протестантствующими неообновленцами и откровенными сектантами. И это не впервые.

Да православная ли вообще она?

Вопрос не является праздным.

Напомню, что Четверикова является соратницей другого доцента, Андрея Ильича Фурсова, известного своим увлечением «славяно-ведизмом» и борьбой с «Библейским проектом» (читай – с христианством).

Вот как видит роль Православия в качестве государственной идеологии данный кандидат исторических наук, в своё время защитивший диссертацию «Критический анализ немарксистской историографии 1970-х — 1980-х годов по проблемам крестьянства в Азии» :

«Православие не годится в качестве государственной идеологии по нескольким причинам. Во-первых, религия и идеология — принципиально разные формы организации идей; идеология по своей сути есть отрицание религии; совпадение функций в данном случае неважно. Во-вторых, как говорил В. Г. Белинский, русский мужик не религиозен, он суеверен. Кстати, до середины XVII в., до реформы Алексея — Никона на русском православии лежал сильный отпечаток ведической религии. До этого поворота не было формулы «я — раб божий», вместо этого — «отрок божий», т. е. потомок бога. Это типичная формула ведической религии славян, в которой боги — предки людей. В-третьих, в России под православием, как и под монархией, черту подвёл 1917 г. — vixerunt (отжили).»

(Андрей Фурсов. Библейский проект закончен. На очереди — тотальная дебилизация)

Крещение Руси в 988 году он считает «диверсией»:

«Это духовная диверсия, когда чуждый имплант интериоризируется, и некая система (этнос, государство) становится почвой для самореализации Чужих. Заёмные боги — это как кредит под очень высокий процент, только отдавать долг приходится не деньгами, а искорёженной исторической судьбой.» (там же)

Что объединяет Фурсова и Четверикову, так это дилетантский подход, когда речь заходит о Православии. Так, борющийся с «Библейским проектом» Андрей Ильич утверждает, что «в России в XIX в. Ветхий и Новый завет не печатали под одной обложкой».

Чем дискредитирует себя, поскольку факты говорят об обратном. Ещё как печатали!

И публично нападая на Церковь, они оба демонстрируют нелепый обскурантизм, который ну никак не вяжется с их репутацией учёных, преподающих в престижнейших ВУЗах столицы.

Они действительно считают, что их дилетантские подходы делают им честь? Или «публика - дура, всё проглотит»?

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