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Рубрика / Общество
Следствие по делу блогера Лапшина завершено
|26.05.2017 18:22:44
Следствие по уголовному делу блогера Александра Лапшина, содержащегося в бакинском следственном изоляторе номер 1, завершено. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Эдуард Чернин.
"Да, следствие завершилось. После праздников (имеется в виду День Республики, который отмечается в Азербайджане 28-29 мая - прим. ТАСС) материалы дела будут представлены для ознакомления Лапшину и мне, а затем отправлены на рассмотрение суда", - сказал адвокат.
По его словам, Лапшин все еще находится в медпункте следственного изолятора, куда был помещен в середине апреля с диагнозом тахикардия. "Я только что встречался с ним (Лапшиным), состояние его нормальное", - отметил Чернин.
Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.