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Рубрика / Экономика

МВФ призвал Украину повысить пенсионный возраст ради очередного транша


26.05.2017 13:16:28

Предоставление Украине очередного транша финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) будет зависеть от успешного проведения пенсионной и земельной реформ. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает пресс-служба МВФ.

В сообщении говорится, что миссия МВФ, которая работала в Киеве с 16 по 26 мая, провела конструктивную дискуссию с украинскими властями по поводу необходимых экономических реформ.

Помимо преобразований в земельной и пенсионной сфере, представители миссии также обсудили меры по ускорению приватизации на Украине и по борьбе с коррупцией.

По данным МВФ, экономика Украины в 2017 году покажет рост на уровне двух процентов, а инфляция упадет ниже 10 процентов.

3 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что МВФ выделил стране 1 миллиард долларов. Общий объем программы поддержки — свыше 17 миллиардов долларов.

Пенсионная реформа предполагает повышение пенсионного возраста, земельная — отмену моратория на продажу сельскохозяйственных угодий.

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