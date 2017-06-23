«Петру Порошенко приходится все время поддерживать градус напряженности»

26.05.2017 13:01:50

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Украина опровергает сообщения о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Компания-перевозчик «Укрзализныця» заявила, что не рассматривает идею отмены пассажирских перевозок между двумя странами. Ранее бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава сообщал, что подобная инициатива готовится. Ведущему «Коммерсантъ FM» Марату Кашину ситуацию прокомментировал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

– Очень противоречивая информация поступает. По одним данным, отменят пассажирское железнодорожное сообщение, по другим – нет. Может быть это просто информационным вбросом? И если да, то какова его цель?

– Да, это возможно. В последнее время во всем мире к информации стали вольно относиться, так что заинтересованные лица вполне могут вбрасывать «фейковые» сообщения для того, чтобы посмотреть на реакцию общества. Однако нельзя исключать того, что власти Украины могут вполне ввести запрет на пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Ведь отменили же они авиационное сообщение и грузовые железнодорожные перевозки.

– Интересно, популярно ли вообще направление Россия-Украина? Есть информация, что сейчас между странами ежедневно курсируют девять пассажирских поездов.

– Спрос на это направление, конечно, упал. Ведь раньше он был связан в основном с туризмом. А сейчас в Крым через Украину поезда не ходят. Так что, билеты на поезд в основном покупают две категории граждан: украинцы, которые ездят на работу и с работы в Россию, и жители Приднестровья. В этот регион поезда идут через Украину, так что для его жителей этот запрет может стать критичным.

– Не получится ли тогда так, что если пассажирские перевозки все-таки будут отменены, то это бумерангом ударит по самим украинцам?

– Да. Несмотря на заявления украинских властей о «нехорошей России», все действия, которые они предпринимают, в первую очередь, негативно отражаются на жителях Украины.

– Зачем это нужно Порошенко? Ведь он тоже это все прекрасно понимает.

– Президенту приходится все время поддерживать градус напряженности, говорить о том, что страна в опасности. В таком случае проблемы экономики отодвигаются на задний план. Кроме того, все эти действия направлены на то, чтобы создать безвозвратную ситуацию с реализацией минских соглашений.

Ведь в них речь идет о том, что Луганск и Донецк на определенных условиях возвращаются в экономическое и политическое пространство Украины. Однако после введения различных антироссийских санкций складывается ситуация, при которой после конфликта Киева с непризнанными республиками атмосфера и обстановка в стране кардинально изменилась.

– Последний всплеск антироссийской активности произошел сразу после того, как стало окончательно ясно, что Украина добилась безвизового въезда в ЕС. Как вы думаете, это связано?

– Думаю, что особой связи нет. Другое дело, что у киевских властей может быть надежда перенаправить поток гастарбайтеров, который сейчас идет в Россию, в Европу. Ведь при поездке в соседнюю страну украинцы видят, как в России обстоят дела на самом деле, в отличие от картинки, которую дают украинские СМИ. Однако если и получится это сделать, то у Европы есть ответ. ЕС тянул с принятием решения о безвизовом въезде до того момента, как был утвержден закон о том, что в любой момент при усилении потока нелегальных трудовых мигрантов власти Европы могут границы снова закрыть.

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Комментарии

15.06.2017 23:47:49 Комментарий от Charleslet Charleslet(Charleslet)

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