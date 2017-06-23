Украина совсем откажется от железнодорожного сообщения с РФ?

26.05.2017 12:56:45

Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Это решение лоббируют чиновники, к мнению которых в последнее время все чаще прислушивается украинский президент Петр Порошенко, пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве. "Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники газеты настаивают: решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", - отмечается в публикации.

Источник, близкий к правительству Украины, рассказал, что предлогом станет нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета - 17 рублей.

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" изданию не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета пассажирского сообщения, указав лишь, что "никакого решения на этот счет на данный момент не принято". В свою очередь, в РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.

Напомним, грузовые перевозки между Россией и Украиной были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) - одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.

Как рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель декана факультета мировой экономики и международных отношений НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, в первую очередь последствия такого шага скажутся на самих гражданах Украины. "Для них это играет огромную роль: мы говорим, сто на территории России находится от 2 до 3 млн украинских гастербайтеров, а на самом деле их гораздо больше - около 5, учитывая то, что они не только работают здесь, но и перевозят свои семьи. Конечно, железнодорожный транспорт между Россией и Украиной обеспечивает, прежде всего, нужды граждан самой Украины: по понятным причинам, туда ездит очень мало россиян. И это, конечно, огромный удар именно по ее гражданам, - заверил эксперт.

Впрочем, в таком решении есть и немаловажный политический аспект, который нельзя не учитывать: по логике украинского руководства, интересы их граждан играют для него самую последнюю роль, - подчеркнул он. "Сама система безвиза, которой добивалась Украина, предполагала, что самые "озабоченные" заработком просто уедут из страны и снимут сами проблему с руководства Украины. Так же и здесь: был вариант, что прекращение такого железнодорожного сообщения обеспечит постепенное возвращение украинских рабочих на территорию Украины и дальнейший их отъезд на Запад. Но есть еще очень важный момент. Вытеснение руками самой же Украины украинских граждан с территории Украины будет подано как давление России на Украину, как вариант ее экономической войны против Украины, и демонстрировано будет подано Западу как аргумент в просьбе оказания помощи. Поэтому будут постоянно подниматься вопросы о визовом режиме между Россией и Украиной. Действительно, если Украина заявляет, что она борется с Россией, то почему между Россией и Украиной нет хотя бы визового режима? Это такие очень странные моменты, которые украинская сторона пытается как-то интерпретировать и продемонстрировать, чтобы получить финансовую поддержку", - поведал заместитель декана факультета мировой экономики и международных отношений НИУ ВШЭ.

Что касается вопроса, насколько реально такое решение, или же все останется на уровне разговоров, эксперт отметил, что украинский формат позволяет абсолютно все. "Никто себе не мог представить, что когда-то у нас будут оборваны авиационные связи, тем не менее - они оборваны, причем подается это сейчас на Украине так, что Россия мучается без авиасообщения с Украиной. Один из украинских министров заявлял, что, мол, "если мы прервем это авиационное сообщение с Россией, то она нам отдаст Крым, освободит Донбасс и отдаст еще и Кубань". Может, еще и Камчатку отдать? Им же самим это нужно, но подается так, якобы это необходимо России. Там совершенно другие подходы к этим вопросам", - заключил Андрей Суздальцев.

С ним согласен и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин: "Это опять же действие с виду как бы антироссийское, а на самом деле в первую очередь оно направлено против граждан Украины. Считанные единицы российских граждан въезжают на Украину на поездах. Но на них огромный поток украинских граждан туда-сюда. Это первый момент. Второй момент - это, конечно, создаст очередной кризис в Приднестровье. Потому что приднестровцы ездят в основном в Россию и из России именно через Украину на украинских поездах. Поэтому закрытие движения создаст для них очень серьезные проблемы. Это все в рамках того же: пользуясь как бы стагнацией в выполнении Минских соглашений, киевская власть укрепляет свои позиции, изолируя недовольную часть населения от контактов и информационных, и физических контактов с Россией. И, кстати, таким образом закладывается все больше мин под многострадальные Минские соглашения, потому что они создают внутри самой Украины реальность, в которой в любом случае, даже в случае выполнения всех условий, записанных в них, Донецк и Луганск жить не согласятся", - рассказал эксперт.

Что касается того, насколько реально такое решение, политолог уверен: это совершенно реально. "Авиационное сообщение отменили. Теперь придется и по железной дороге людям ездить сначала до Минска, а потом пересаживаться и ехать на Украину", - заключил Владимир Жарихин.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.