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Рубрика / Экономика
США может сократить финансовую помощь для Молдовы в 2018 году
|26.05.2017 12:50:08
Объем выделяемой Молдове ежегодной помощи со стороны США может сократиться вдвое - с $45,05 млн до $20,25 млн.
Это предусматривает проект госбюджета США на 2018 налоговый год, обнародованный Государственным департаментом США, сообщает InfoMarket.
Планируется, что наибольшая часть средств - $16 млн - будет выделена нашей стране для содействия продвижения демократических и экономических реформ и гармонизации молдавского законодательства с европейским, дальнейшей экономической интеграции с Евросоюзом.
Речь идет также о содействии экономическому росту, создании более благоприятных условий для работы бизнеса и улучшении доступа к финансированию, чтобы помочь Молдове увеличить объем иностранных и внутренних инвестиций, расширить экспорт, улучшить стандарты жизни для граждан.
Помощь США будет нацелена также на создание инвестиционных возможностей для американского бизнеса, сокращение рычагов влияния России на Молдову, в частности, путем реформирования энергосектора и сферы производства электроэнергии. Речь идет также о поддержке мер по борьбе с коррупцией, повышению транспарентности работы Нацбанка, поддержке гражданского общества, независимых СМИ и т.д.
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