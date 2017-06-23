США может сократить финансовую помощь для Молдовы в 2018 году

26.05.2017 12:50:08

Объем выделяемой Молдове ежегодной помощи со стороны США может сократиться вдвое - с $45,05 млн до $20,25 млн.

Это предусматривает проект госбюджета США на 2018 налоговый год, обнародованный Государственным департаментом США, сообщает InfoMarket.

Планируется, что наибольшая часть средств - $16 млн - будет выделена нашей стране для содействия продвижения демократических и экономических реформ и гармонизации молдавского законодательства с европейским, дальнейшей экономической интеграции с Евросоюзом.

Речь идет также о содействии экономическому росту, создании более благоприятных условий для работы бизнеса и улучшении доступа к финансированию, чтобы помочь Молдове увеличить объем иностранных и внутренних инвестиций, расширить экспорт, улучшить стандарты жизни для граждан.

Помощь США будет нацелена также на создание инвестиционных возможностей для американского бизнеса, сокращение рычагов влияния России на Молдову, в частности, путем реформирования энергосектора и сферы производства электроэнергии. Речь идет также о поддержке мер по борьбе с коррупцией, повышению транспарентности работы Нацбанка, поддержке гражданского общества, независимых СМИ и т.д.

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