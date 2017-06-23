Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:00:03
- "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
- 15:22:24
- У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
- 12:23:43
- Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
- 12:21:23
- В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
- Говорит Грузинский Народ! далее »
- 12:10:01
- Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
- 11:44:24
- Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
-
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »
-
Украина: американская мечта. далее »
-
Американо-украинская дипломатия. Первая Студия. далее »
-
Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там» далее »
Рубрика / Религия
Эксперт Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев провел лекцию в столичном ГУВД о профилактике экстремизма в социальных сетях
|26.05.2017 11:39:56
24 мая заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев выступил с лекцией перед сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного Управления МВД России по г. Москве и Московской области.
Она была посвящена профилактике экстремизма в социальных сетях – теме, которая была поднята ходе прошедшей 18 мая в Казани международной научно-практической конференции в рамках IX Международного экономического саммита «Россия – Исламский Мир: KAZANSUMMIT 2017».
Ильдар Сафаргалеев, будучи участником этой конференции, поделился своими впечатлениями и мыслями по её результатам перед взыскательной аудиторией, а также ответил на вопросы сотрудников и руководства Центра.
В конце мероприятия заведующий отделом исламских исследований презентовал организаторам мероприятия буклет Института стран СНГ, а также несколько экземпляров авторского сборника статей «Бесценная духовная традиция».
Руководство Центра по противодействию экстремизму столичного ГУВД поблагодарило Ильдара Сафаргалеева за выступление и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество.
Другие материалы по теме
Новый документальный фильм о Галимджане Баруди
|
2017 год объявлен Духовным управлением мусульман Республики Татарстан «Годом Галимджана Баруди».
Богословы и журналисты: нужен диалог
|
Богословы и журналисты: нужен диалог
ЦДУМ России посетил представитель дагестанского духовенства
«Они, надев «белые халаты» возомнили себя «докторами»
|
В свет вышла статья муфтия Татарстана
Верховный муфтий встретился с депутатами Госдумы
Инга Сикорская: Исламофобия является мостиком к религиозной пропаганде и дальнейшему рекрутированию
|
Исламофобия является мостиком к религиозной пропаганде и дальнейшему рекрутированию
Конкретные предложения по профилактике экстремизма в соцсетях выработали на международной конференции в Казани
ЦДУМ России в годы Великой Отечественной войны
|
ЦДУМ России в годы Великой Отечественной войны
Запрет определенной религиозной одежды в Казахстане повлечет за собой конфликт с принципом свободы совести
|
Юлия Денисенко: Первый взгляд позволяет нам определить позицию "свой" или "чужой"
Первый заместитель муфтия РТ в Крыму: "В трудах татарских мыслителей мы черпаем основы толерантного и веротерпимого ислама"
|
Первый заместитель муфтия РТ в Крыму: "В трудах татарских мыслителей мы черпаем основы толерантного и веротерпимого ислама"