Эксперт Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев провел лекцию в столичном ГУВД о профилактике экстремизма в социальных сетях

26.05.2017 11:39:56

24 мая заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев выступил с лекцией перед сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного Управления МВД России по г. Москве и Московской области.

Она была посвящена профилактике экстремизма в социальных сетях – теме, которая была поднята ходе прошедшей 18 мая в Казани международной научно-практической конференции в рамках IX Международного экономического саммита «Россия – Исламский Мир: KAZANSUMMIT 2017».

Ильдар Сафаргалеев, будучи участником этой конференции, поделился своими впечатлениями и мыслями по её результатам перед взыскательной аудиторией, а также ответил на вопросы сотрудников и руководства Центра.

В конце мероприятия заведующий отделом исламских исследований презентовал организаторам мероприятия буклет Института стран СНГ, а также несколько экземпляров авторского сборника статей «Бесценная духовная традиция».

Руководство Центра по противодействию экстремизму столичного ГУВД поблагодарило Ильдара Сафаргалеева за выступление и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество.

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