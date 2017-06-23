Парламентская ассамблея НАТО проведет заседание в Грузии

25.05.2017 14:21:27

Парламентская ассамблея НАТО проведет очередную весеннюю сессию 26-29 мая в Грузии. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ПА НАТО, сессия обсудит ключевые проблемы безопасности, в том числе взаимоотношения с Россией, вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане и роль альянса в ее стабилизации, проводимые Северной Кореей испытания и другие актуальные вопросы.

В Тбилисской сессии примут участие более 250 парламентариев ПА НАТО, а также представители законодательной власти и правительственные делегации партнерских стран и международные наблюдатели.

На сессии будет принята декларация с выражением твердой поддержки евроатлантической интеграции Грузии и призывами к странам альянса продолжать оказание Грузии помощи и содействия на пути интеграции в НАТО.

Высоко ценят это событие представители правительства Грузии. Так, премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании правительства 25 мая назвал проведение сессии ПА НАТО в Тбилиси крайне важным политическим событием и подтверждением поддержки, которую альянс оказывает Грузии.

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