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Рубрика / Экономика
Беларусь и Россия предложат до конца года по три интеграционных проекта
|25.05.2017 14:14:27
До конца текущего, 2017-го года, Беларусь и Россия предложат друг другу по три интеграционных проекта в нефтяной отрасли и машиностроении.
Об этом в среду, 24-го мая, рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.
В рамках Белорусского промышленного форума В. Семашко рассказал, что 13.04.2017 в Москве было подписано 7 документов, среди которых –
«Протокол Дворкович — Семашко». Это своего рода «дорожная карта», где прописано о предоставлении интеграционных проектов: по три с каждой стороны.
«Разные формы могут быть: и обмен активами, и покупка определенного пакета акций, причем может быть и допэмиссия, и просто покупка», — уточнил вице-премьер. Однако, пока неизвестно, какие белорусские предприятия будут участвовать в данных проектах.
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