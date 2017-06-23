Беларусь и Россия предложат до конца года по три интеграционных проекта

25.05.2017 14:14:27

До конца текущего, 2017-го года, Беларусь и Россия предложат друг другу по три интеграционных проекта в нефтяной отрасли и машиностроении.

Об этом в среду, 24-го мая, рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

В рамках Белорусского промышленного форума В. Семашко рассказал, что 13.04.2017 в Москве было подписано 7 документов, среди которых –

«Протокол Дворкович — Семашко». Это своего рода «дорожная карта», где прописано о предоставлении интеграционных проектов: по три с каждой стороны.

«Разные формы могут быть: и обмен активами, и покупка определенного пакета акций, причем может быть и допэмиссия, и просто покупка», — уточнил вице-премьер. Однако, пока неизвестно, какие белорусские предприятия будут участвовать в данных проектах.

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