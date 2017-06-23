Формирование скоординированной агропромышленной политики в ЕАЭС: предпосылки, проблемы и перспективы

25.05.2017 12:23:59

Аза Ашотовна Мигранян Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

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Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

В соответствии с положениями рамочных протоколов и Договора [3, ч. I, р. II, ст. 4] ЕАЭС от 29 мая 2014 г. предполагается разработка концепции создания скоординированной (общей, а в идеале единой) агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС посредством поэтапной синхронизации системы мер государственного регулирования развития АПК в странах-партнерах. В частности, начиная с 2013 г. в ЕЭК активно формируется институциональная и правовая база интеграции в сфере АПК с целью создания полноформатного единого рынка продовольствия и продукции АПК. Базовыми документами, создающими предпосылки к успешному продвижению поставленных целей, являются следующие правовые акты и решения Комиссии:

1. Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов ТС и ЕЭП [6, с. 150] (одобрена на заседании Высшего экономического евразийского совета 29 мая 2013 г.), в которой были сформулированы положения по обеспечению доступа на общий рынок интеграционной группы сельскохозяйственной продукции стран-участниц, выработаны основные параметры сближения условий хозяйствования на национальных сельскохозяйственных рынках. Справедливости ради стоит отметить, что положения данной концепции носили общий характер, но позволили определить основные векторы сближения по вопросам макроэкономического регулирования, политики дотирования отрасли, налогообложения, страхования и т. п. Позже, 21 ноября 2014 г., во исполнение данной концепции ВЕЭС был утвержден План мероприятий [8], включающий в себя комплекс мер по формированию нормативно-правовой базы регулирования межгосударственного сотрудничества в сфере АПК. Целью реализации данного плана является разработка нормативно-правовой основы ЕЭП (ЕАЭС), унификация и гармонизация национальных законодательств по организации равных условий конкуренции продвижения продукции АПК на общем рынке.

2. На первом этапе в 2014 г. в соответствии с утвержденным планом была разработана и применена методология прогнозирования основных параметров спроса и предложения отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Впоследствии в 2016 г. 6 сентября решением Коллегии ЕЭК данная методология была заменена новой более совершенной методологией прогнозов [5] оценки перспектив развития общего рынка продукции АПК ЕАЭС. Применение унифицированной методологии прогноза позволяет дать комплексную оценку состояния общего рынка АПК стран ЕАЭС, оценить их конкурентный потенциал и перспективы на мировом рынке сельхозпродукции и продовольствия. Во-первых, это позволяет сформировать базы данных релевантной информации для комплексного координирования и регулирования баланса между спросом и предложением, по сути, формирует информационно-аналитическую систему обеспечения принятия управленческих решений при выработке скоординированной политики. Во-вторых, создает благоприятную среду для наращивания деловой активности и предпринимательства на общем рынке субъектов АПК посредством информационной системы для маркетингового сопровождения и продвижения сельхозпродукции стран ЕАЭС внутри общего рынка и за его пределами.

Справочно:

Согласованное прогнозирование в аграрной сфере направлено на формирование системы индикативных показателей, необходимой для построения согласованных прогнозов по спросу и предложению, с учетом национальных приоритетов развития и повышения отраслевой конкурентоспособности каждой страны-участницы при обеспечении продовольственной безопасности.

В данном направлении ведется активная работа. В частности, 4 февраля 2015 г. утвержден перечень индикативных показателей агропромышленного комплекса государств – членов ЕАЭС [7]. 6 сентября 2016 г. принята методология расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти [5]. Департаментом агропромышленной политики запланировано формирование сводного прогноза развития агропромышленного комплекса государств – членов Евразийского экономического союза на 2016–2017 гг. на основании представленной Сторонами информации в течение Iквартала 2016 г.

Протоколом заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу при Коллегии комиссии от 26 октября 2015 г. № 9 одобрена Методология прогнозирования индикативных показателей развития агропромышленного комплекса государств – членов Евразийского экономического союза [5].

3. В соответствии с данным планом мероприятий Комиссией должна была быть проведена работа по оценке и выработке согласованных решений по вопросам государственной поддержки производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В этой части проведен первичный мониторинг системы мер государственной поддержки экспорта продукции АПК стран ЕАЭС [10]. Что можно считать предварительным этапом для дальнейшего более глубокого и детального анализа системы государственной поддержки системы АПК в целом как на предмет их унификации в рамках выработки скоординированной политики, так и на предмет соответствия требованиям международных стандартов.

Справочно:

Регулирование объемов государственной поддержки производства и переработки сельскохозяйственной продукции предусматривает мониторинг и анализ реализации мер государственной поддержки сельского хозяйства стран-участниц и подготовку на основе этого обзора государственной политики ЕАЭС. Однако для выполнения данной позиции необходим всесторонний учет национального развития каждого члена ЕАЭС и оценка возможностей выполнения в той или иной мере прописанных в Договоре и Приложениях к нему условий. В частности, данное положение касается Белоруссии, для которой установлен переходный период до 2016 г., касающийся приведения в норму допустимого уровня государственной поддержки в размере 10% от стоимости произведенной продукции сельского хозяйства.

В настоящее время утверждена Методология расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающих негативное воздействие на взаимную торговлю государств – членов Евразийского экономического союза сельскохозяйственными товарами, а также формы уведомлений о господдержке сельского хозяйства 18 октября 2016 г. В основу данной методологии положен международный опыт. Методология утверждает формат и подходы к определению обязательств по мерам, негативно влияющим на уровень взаимной торговли стран – участниц ЕАЭС. Также в данном документе конкретизирован порядок расчета отдельных показателей поддержки. Планируется принять Рекомендации о повышении эффективности господдержки сельского хозяйства.

4. По утвержденному плану должны быть выполнены меры по выработке мер регулирования общего рынка АПК и разработки единых требований к производству и обращению продукции. Частично эти пункты плана реализованы: разработан проект Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений; утвержден перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК; разработаны рекомендации Комиссии о координации сбытовой и маркетинговой политики стран ЕАЭС в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Регулирование единого аграрного рынкадолжно предусматривать стимулы и факторы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли, обеспечения равных условий во взаимной торговле, транспарентного ценообразования и инвестиционной привлекательности отрасли через сближение законодательной и информационной составляющей стран – участниц ЕАЭС. Для этого планируется принять Рекомендации о повышении эффективности применения мер госрегулирования аграрного рынка и Рекомендации о скоординированном развитии в государствах – членах биржевых инструментов торговли сельхозпродукцией.

Согласование требований в производственной сфере и сфере обращения в большей степени направлено на создание интегрированного информационного обеспечения стран – участниц Союза путем проведения мониторинга качественных характеристик продукции. Выполнение данного пункта связано с необходимостью обеспечения стран-участниц качественной продукцией сельскохозяйственного производства.

Планируется разработка проекта Международного договора об унифицированных правилах обращения складских свидетельств на зерно и другую сельхозпродукцию в 2017 г., а также разработка наращивания объема экспортируемой сельскохозяйственной продукции путем повышения доступности системы сертификации продукции и устранения барьеров при входе на единый рынок, что должно послужить стимулом к расширению экспортного потенциала отрасли и возможности утверждения экспортной позиции ЕАЭС на мировом рынке как эффективно функционирующего интеграционного объединения.

В настоящее время принята рекомендация коллегии «О координации сбытовой и маркетинговой политики государств – членов ЕАЭС в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия от 22 декабря 2015 года» [9]. В ней разработаны предложения по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, представлены рекомендации по формированию сводных обзоров о национальных мерах и механизмах поддержки экспорта и проведению отраслевых ярмарок и выставок.

На 2017 г. запланировано принятие коллегией ЕЭК рекомендации о формировании согласованной (скоординированной) экспортной политики по отдельным товарным позициям сельхозпродукции и продовольствия.Планируется принятие коллегией ЕЭК решения о требованиях к подсистеме АПК государств-членов в рамках интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли ТС и правилах взаимодействия по ее формированию и принятие коллегией ЕЭК решения о введении в эксплуатацию под системы АПК государств-членов в рамках интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли ТС. Перечисленные документы можно рассматривать как первичные унифицированные нормативные и методологические положения, создающие условия для дальнейшей синхронизации агропромышленной политики ЕАЭС.

В качестве институциональной основы формирования единых подходов скоординированной и согласованной политики в сфере АПК является синхронизация деятельности специализированных структурных единиц управления на наднациональном уровне (департамент агропромышленной политики ЕЭК) и национальных министерств и ведомств, взаимодействие между которыми осуществляется в двух форматах прямого вертикального согласования и горизонтальной интеграции со структурами бизнеса и национальными производителями посредством развитой консультативной структуры в системе ЕЭК. Действующий консультативный комитет имеет штабную структуру рабочих и экспертных групп, деятельность которых организована по принципу функциональной специализации. Это позволяет учитывать интересы всех участников общего рынка продукции АПК и повышать эффективность принимаемых решений на стадии их проработки и согласования.

Таким образом, в ЕЭК на современном этапе выполнены базовые условия для дальнейшей синхронизации в области агропромышленной политики в контексте создания правовых основ, институциональной среды и общего понимания направлений и концептов синхронизации политики АПК. Однако поставленная цель (эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия) и задачи[1] согласованной (скоординированной) агропромышленной политики, требуют более глубокой проработки и активного продвижения в поиске методов ускоренной гармонизации и унификации правовых норм регулирования данной сферы.

Экономические предпосылки синхронизации агропромышленной политики в ЕАЭС обусловлены емкостью общего рынка продукции АПК, большой долей спроса, удовлетворяемого за счет импорта, дифференцированностью производимой продуктовой линейки, наличием спроса на сельскохозяйственное сырье.

Формирование общего рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия ЕАЭС за период становления интеграционного блока не претерпел существенного изменения в разрезе ассортиментной структуры, чего не скажешь о географии стран происхождения продукции, реализуемой на нем.

По данным ЕЭК, внешнеторговый оборот стран ЕАЭС сохраняет отрицательное сальдо (23,7 в 2014 г. и 5,4 млрд долл. в первом полугодии 2016 г.), его значение сократилось в 2014–2016 гг. за счет снижения импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в Россию из-за введенных санкций, которые стимулировали рост внутреннего производства и могут служить катализатором развития интеграции в АПК. Наблюдалось сокращение взаимной торговли на 21% в 2015 г. и на 11,1% 2016 г. (первое полугодие), обусловленное волатильностью валютных курсов национальных валют, снижением объемов спроса и ростом конкуренции между производителями ЕАЭС. В большей степени пострадали сельхозяйственные поставки из Белоруссии в Россию, из России в Казахстан и Белоруссию по итогам 2015 г., при этом по группе продукции с высокой степенью переработки характерным был рост взаимных поставок (т. е. в основном продовольственные продукты[2]). За первое полугодие 2016 г. сохранились те же тенденции с той разницей, что наметился тренд роста экспорта за счет объемов экспорта России, Казахстана и Армении. Характерен тренд роста взаимной торговли между странами на 16,5%, общий рост объемов производства [4][3]. Указанные тренды развития ситуации на рынке АПК свидетельствуют о наличии сложной многоуровневой системы отношений в ЕАЭС в данной сфере деятельности, но они также свидетельствуют о потенциале сферы АПК в стабилизации экономики, так как в меньшей степени подвержены флуктуациям внешнего рынка. Имеется в виду значительный ресурсный потенциал отрасли во всех странах ЕАЭС, высокий уровень спроса на продукцию АПК, возможность взаимной компенсации поставок продукции, а также потенциал импортозамещения. К числу предпосылок синхронизации агропромышленной сферы стран ЕАЭС также следует отнести минимизацию входных барьеров на внутренний рынок организации, что способствует росту торгового обмена и объемов производства. Спецификой развития экономических отношений на общем рынке продукции АПК в ЕАЭС является растущая специализация стран в данной сфере, чему способствует емкий рынок, возможности импортозамещения и устойчивый тренд ухода от лобовой конкуренции в специализированные ниши.

В совокупности все эти факторы создают объективные условия для формирования общего рынка продукции АПК и выработки скоординированной агропромышленной политики.

Проблемы синхронизации агропромышленных политик государств – членов ЕАЭС

Основной целью синхронизации агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС является развитие конкурентоспособности национальных производителей, повышение эффективности использования ресурсного потенциала, обеспечение продовольственной безопасности Союза в целом и максимальное удовлетворение внутреннего спроса.

Однако синхронизация АПК и формирование эффективной системы регулирования общего рынка ЕАЭС сталкивается с рядом трудностей и преград, к числу которых можно отнести:

1. Противоречия национальных интересов стран ЕАЭС на данном рынке, обусловленные национальными особенностями и спецификой развития АПК стран-участниц (уровень государственной поддержки) и принципов их организации. Следствием несовпадения национальных интересов стала большая доля барьеров, изъятий и ограничений в торговле. Отстаивание национальных интересов посредством создания системы изъятий привело к использованию механизма изъятий не в качестве защитной меры, а в качестве административного фактора в конкурентной борьбе на рынке продуктов АПК. Причиной такого способа применения изъятий являет то, что базовые документы, регулирующие рынок продукции АПК (Договор, Концепция и Соглашения) содержат концептуальный подход и не предоставляют эффективного механизма контроля и наказания за нарушения законодательства ЕАЭС. При этом сохраняется низкий уровень гармонизации требований и правил, установленных ЕАЭС, и наличие пробелов в наднациональном законодательстве.

2. ЕАЭС – это союз неравновеликих стран, с существенными различиями в масштабах и ресурсном потенциале АПК в том числе, что создает определенный потребительский характер взаимоотношений партнеров к лидеру интеграционной группы (Россия). Страны ЕАЭС рассматривают Россию в основе своей как рынок сбыта продукции АПК, произведенной своими национальными производителями, не считаясь с интересами российских производителей. При этом не готовы к равной конкуренции с российской продукцией АПК на своих национальных рынках, воспринимая их негативно и выстраивая административные барьеры.

3. Санкционная политика России по отношению к странам ЕС, США, Украины, Турции противоречит коммерческим интересам стран-партнеров по ЕАЭС, поэтому она не поддерживается ими и становится преградой для углубления интеграционного сотрудничества, в том числе и в сфере АПК. В качестве противодействия российской политике практически все страны евразийской интеграции (за исключением Армении в силу географической удаленности и изолированности от основных логистических маршрутов) организовывали так называемый транзит санкционных товаров через территорию РФ, застревающий в пределах России. «Отмечен транзит товаров из Турции, Украины в Казахстан с последующим ввозом в РФ, реэкспорт Белоруссии санкционных товаров ЕС в Россию. В 2015 г. в ЕАЭС было более 30 ограничений по наиболее массовым товарам (табак, алкоголь, энергоносители, лекарства, рыба и др.). В мерах протекционизма нетарифные барьеры по-прежнему играют свою негативную роль (технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры и пр.) Так, экспорт химической продукции, электротоваров РФ в Беларусь и Казахстан ввиду барьеров сразу становится дороже на 25% [2]». При этом с точки зрения развития собственной производственной базы АПК стран партнеров данный транзит скорее наносит ущерб, чем приносит пользу. Тем не менее вынужденное применение Россией мер ограничительной политики и ее неприятие со стороны партнеров является серьезным препятствием на пути синхронизации агропромышленной политики Союза.

4. Недостаточное стимулирование производственной и научно-технической кооперации приводит к медленным темпам формирования и развития высокотехнологичных производственных корпораций (за последние годы создано около 2,5 тыс. совместных предприятий России и Белоруссии, около 5 тыс. – России и Казахстана, при этом в сфере АПК нет положительных примеров).

5. Ограниченность полномочий ЕЭК приводит к снижению уровня эффективности наднационального регулирования из-за роста бюрократизации процедур согласования, что вынуждает переносить процесс принятия решений на уровень глав государств.

Достигнутые и ожидаемые преимущества

К числу преимуществ евразийской интеграции в сфере АПК можно отнести следующие достижения:

· устранение барьеров во взаимной торговле способствовало росту взаимного торгового оборота, особенно в первые годы функционирования ТС, что способствует поддержке устойчивого спроса на сельхозпродукцию и продовольствие. Именно свободный доступ на сельскохозяйственные рынки позволяет обеспечивать стабильность и устойчивый рост производителей АПК во всех странах ЕАЭС даже при кризисном спаде экономики, более того, обеспечивает рост несырьевого роста;

· упрощение таможенного регулирования (позволившее сократить объем транзакционных и временны́х издержек) ускоряет торговый оборот, но что важнее – обеспечивает сохранность и качество сельскохозяйственной продукции для потребителя и, соответственно, рост конкурентоспособности этой продукции, способствуя реализации стратегии импортозамещения;

· принятие технических регламентов и их применение по большинству категорий продукции АПК также способствует росту качества продукции и замещению импорта из третьих стран. Кроме того, техрегламенты, поднявшие стандарты качества до европейского уровня (а порой и выше) стали мощным инструментов повышения продовольственной безопасности стран ЕАЭС как за счет снижения объемов импорта, так и за счет повышения безопасности самой продукции для потребителя;

· создается информационная база о системе мер поддержки и стимулирования экспорта продукции АПК стран ЕАЭС, что дает возможность оценить уровень государственной поддержки сельхозпроизводителя, т. е. оценить возможный уровень конкуренции на общем рынке, что стимулирует экономическую активность бизнеса. Этой же цели способствует аналитическая выкладка о системе мер государственной поддержки и условий входа на рынок третьих стран, ежегодный прогноз баланса спроса и предложения на общем рынке ЕАЭС, обзор основных индикаторов. Сформированная система информационно-аналитического сопровождения также позволяет обосновать комплекс протекционистских мер по защите внутреннего рынка продукции АПК ЕАЭС от импорта из третьих стран и нечестной конкуренции Рост информационного сопровождения бизнеса в сфере АПК в области зооветеринарного контроля, синитарно-эпидимиологических требований также расширяет диапазон интеграционного сотрудничества в данной сфере;

· разработан комплекс мер по антимонопольному регулированию как в целом по товарным рынкам ЕАЭС, так и для общего рынка продукции АПК. Специфика функционирования сферы АПК обусловила необходимость анализа разрешенного уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства (дотаций и субвенций, скрытого протекционизма национального производителя) по специальной методологии, что позволяет создавать равные конкурентные возможности для производителей всех стран ЕАЭС;

· подготовлены два узкоспециализированных отраслевых проекта (по которым достигнуты соглашения всех стран ЕАЭС): проект по унификации регулирования производства и обращения семян и такой же проект по выведению и разведению племенных животных. Проект по семеноводству обеспечивает рост технологичности, введение в оборот более высококачественных сортов семян, что может существенно повлиять на урожайность и качество продукции растениеводства. А проект по соглашению развития племенного животноводства способствует решению проблем конкурентоспособности в области животноводства (есть договоренность по геномной селекции животных и созданию Евразийского координационно-аналитического центра племенной работы). Кроме того, соглашения по этим проектам создают прецедент наднационального регулирования данной сферы за счет унификации национальных законодательных актов, создания правовых основ введения в производственный оборот интеллектуальной собственности и ее защиты. Эти проекты фактически дают возможность не только возрождать собственное высокотехнологическое селекционное производство, но и обеспечивать собственную продовольственную, экологическую и технологическую безопасность, конкурентоспособность собственного производителя;

· такие же соглашения планируются по научно-инновационному сотрудничеству (проект частично согласован в части механицизма организации и финансирования совместных научно-изыскательских работ по перечню утвержденных тем).

Ожидаемые преимущества

Ожидается достижение следующих результатов:

1. Дальнейшая унификация и гармонизация законодательно-правовой системы стран – участниц ЕАЭС в сфере с целью расширения наднационального регулирования АПК в следующих направлениях:

· разработка мер, не оказывающих искажающего воздействия на взаимную торговлю государств-членов сельскохозяйственными товарами;

· исключение мер национального регулирования, в наибольшей степени оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю государств-членов сельскохозяйственными товарами;

· согласование ограничений по применению мер, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю государств-членов;

· соглашения по сокращению изъятий и более полному применению Таможенного кодекса ЕАЭС, принятие которого ожидается до конца года.

2. Выработка системы мер по наращиванию конкурентного потенциала производителей ЕАЭС с целью максимального импортозамещения и продовольственной безопасности. В частности, совершенствование регулирования мер и технологий, применяемых производителями по повышению урожайности и продуктивности животных, по развитию собственной селекционной и кормовой базы, инициация и стимулирование проектов промышленной кооперации в сфере АПК и внутриотраслевой вертикальной и горизонтальной интеграции по созданию замкнутых комплексов от производства сельхозсырья и его переработки и до торгово-логистического продвижения продукции АПК на внутреннем и внешнем рынках.

3. Увеличение объема торговли (новые рынки и широкий ассортимент).

4. Расширение ресурсной базы.

5. Развитие конкуренции на региональном уровне и увеличение конкурентоспособности производимой продукции.

6. Более концентрированное и насыщенное развитие научно-технического прогресса.

7. Создание сбалансированной инфраструктуры.

8. Обеспечение возможности более жесткого отстаивания интересов ЕАЭС, а не отдельных стран.

Риски интеграции агропромышленных секторов государств – членов ЕАЭС с учетом особенностей развития интеграционных процессов на пространстве СНГ

Отрицательными факторами экономической интеграции в СНГ являются:

· недееспособность подписанных соглашений интеграционного характера (Соглашение о создании СНГ, Договор о создании единого экономического пространства, Соглашение о создании зоны свободной торговли и т. д.). Многие из них не были воплощены в жизнь ввиду отсутствия жесткой регламентации обязательств стран. Формальный характер экономической интеграции в формате СНГ существенно увеличивает риски экономических потерь в результате геополитического противостояния (конфликта) между Россией и Украиной, Грузией и Молдавией. В зоне риска влияния конфликтного потенциала остаются практически все партнеры по СНГ, так как ни одна из стран официально не поддерживает позиции России;

· негативным фактором является разница в уровне реформирования хозяйственных механизмов стран СНГ, несопоставимым уровнем развития качества сельхозпродукции, что приводит к необходимости применения нетарифных ограничений в соответствии с требованиями техрегламентов ЕАЭС. Это может провоцировать эскалацию торговых отношений, особенно при торговле продукцией АПК;

· проблемы интеграции чрезмерно политизированы, что выражается в представлении процесса интеграции как угрозы суверенитету стран;

· интеграционное взаимодействие сдерживается несовершенством законодательства и недостаточным объемом финансовых активов и имеющим высокую степень риска инвестирования.

Негативный опыт интеграционного взаимодействия в рамках СНГ в настоящее время рассматривается как ряд рисковых положений, которые необходимо преодолеть в формате интеграционного взаимодействия агропромышленных секторов государств – членов ЕАЭС.

Опыт сельскохозяйственной интеграции в ЕС

Опыт сельскохозяйственной интеграции Европейского союза может быть использован ЕАЭС в качестве примера формирования эффективной единой аграрной политики в противовес разрозненным национальным экономикам.

В основе единой европейской аграрной политики лежат принципы функционирования сельскохозяйственного рынка:

1. Универсальные единые правила функционирования сельскохозяйственного рынка ЕС (ценовые, ветеринарные и санитарные).

2. Создание преимуществ обращения товаров как внутри Союза, так и за его пределами (тарифно-таможенная защита).

3. Создание общего аграрного бюджета и осуществление финансирования из него (высокий уровень субсидий, ценовая поддержка).

4. Создание наднациональных органов, регулирующих рынок сельскохозяйственной продукции.

На первом этапе сельскохозяйственной интеграции ЕС стало достижение цели по увеличению внутреннего производства сельскохозяйственной продукции до уровня полного самообеспечения стран Союза и последующего экспортирования излишков продукции третьим странам.

На втором этапе рынок столкнулся с перепроизводством и необходимостью его сокращения из-за низкой конкурентоспособности на рынке третьих стран ввиду предложения более высокой цены. Политику перенаправили в сторону регулирования перепроизводства (квотирование производства, перевод земель на консервацию) и применения более экологичных технологий.

Таким образом, опыт ЕС доказал, что если производитель неконкурентоспособен, то государственная поддержка и тарифная защита при сворачивании способствуют потере сельхозпроизводителем имеющейся позиции на аграрном рынке.

Также подтверждается факт того, что включение в интеграционное объединение должно сопровождаться предоставлением ему условий начального этапа, а не этапа, когда другие страны обеспечены продукцией в полной мере.

Негативным является увеличение диспропорции между лучшими специализированными районами и районами, не обладающими в достаточной степени природно-климатическими условиями. Данный разрыв компенсировался смягчающими выплатами.

В настоящее время в ЕС широко применяются меры, стимулирующие производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции с упором на охрану окружающей среды и оказание помощи хозяйствам, расположенным в неблагоприятных районах для занятия земледелием. Финансирование производится из бюджета ЕС и из национальных фондов.

Большое внимание уделяется качеству жизни на селе.

Таким образом, основная цель единой аграрной политики ЕС – повышение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, производство продуктов высокого качества, повышение социального уровня сельских территорий и охрана окружающей среды.

Возможность применения опыта ЕС в ЕАЭС

При всей ценности опыт ЕС нельзя автоматически перенести на ЕАЭС. Во-первых, высокий уровень поддержки АПК ЕС был возможен при высоких доходах жителей Евросоюза, которые переплачивали за дорогую продукцию своих производителей, защищаемых высокими тарифами. Нечто подобное происходит сейчас в России в условиях продовольственного эмбарго – основная поддержка идет сейчас за счет потребителей, но уровень доходов населения намного ниже европейского.

Во-вторых, политика поддержки сельского хозяйства в ЕС – это в основном поддержка доходов многочисленных сельхозпроизводителей, т. е. решаются еще и социальные задачи. Но, например, в России большая часть поддержки уходит ограниченному числу крупных бенефициаров.

Следует отметить, что ради поддержки доходов в Евросоюзе активно стимулировался экспорт, при этом ЕС интегрировался в рыночную мировую экономику. В ЕАЭС же стратегию усиленного развития экспорта (причем только на рынки ЕАЭС) имеет лишь Белоруссия. У России стратегия прямо противоположная – ограничивать экспорт (зерна, например), т. е. то, в чем страна имеет рыночные преимущества, и поддерживать убыточные импортозамещающие отрасли [11].

Опыт интеграции НАФТА

Изначальной целью интеграционного объединении США с Мексикой было сокращение трудовых издержек США в автомобильной промышленности за счет дешевой мексиканской рабочей силы. Таким образом, торгово-экономическое положение Мексики и Канады сильно уступает США, стремящихся опередить своих интеграционных партнеров, однако совокупный эффект НАФТА положителен и не имеет отрицательных темпов роста.

Система развития НАФТА сильно отличается от ЕС. Также отличительной чертой является осуществление попыток каждой страны НАФТА расширить его границы путем привлечения третьих стран через создание зон свободной торговли.

Таким образом, НАФТА удалось стать крупнейшей интеграционной зоной свободной торговли. Также положительным явилось интеграционное взаимодействие, позволившее поднять уровень экономики за счет создания совместных предприятий по производству и переработке, сократив тем самым издержки на технико-технологическое обеспечение производственных процессов.

В целом об эффективности НАФТА свидетельствуют факты экономического роста каждой страны, входящей в интеграционное объединение: рост объемов торговли, рост благосостояния населения, создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости, рост инвестиций, развитие аграрного сектора.

Возможность применения опыта НАФТА в ЕАЭС

Углубление интеграционных процессов НАФТА способствовало невозможности Мексики конкурировать с США ввиду более высокой цены на производимую продукцию, что в свою очередь приводило к сворачиванию Мексикой отдельных отраслей. Таким образом, опыт НАФТА не может быть применен Российской Федерацией в частности и ЕАЭС в целом ввиду изначальной закладки паритетного, поддерживающего развития всех стран интеграционной группы.

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[1] Реализация согласованной (скоординированной) агропромышленной политики обеспечивает решение следующих задач: сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия; обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок; унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продовольствия; защита интересов производителей государств-членов на внутреннем и внешнем рынках» /. Источник: Договор о Евразийском экономическом союзе: ч. III, р. XXV, ст. 94, 95 от 29 мая 2014 г. (ред. от 8 мая 2015 г.) [2] Продукция мукомольно-крупяной промышленности, готовых продуктов из мяса и рыбы, пищевых продуктов, какао продуктов и т. п. [3] По данным обзоров производственных показателей АПК, обзоров внешней и взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств – членов Евразийского экономического союза за 2014 г. – первое полугодие 2016 г.

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